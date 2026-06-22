Ten nowy serial znalazł się na szczycie globalnej listy! Wszyscy go oglądają

7,6/10 od widzów i 7,8/10 od krytyków – takie oceny ma w tej chwili na Filmwebie serial „Przylądek strachu”, który wystartował na Apple TV+ na początku czerwca i od razu zebrał masę fanów. Z odcinka na odcinek jest coraz lepiej.

„Przylądek strachu” to limitowany serial autorstwa twórcy i producenta wykonawczego Nicka Antosci oraz nagrodzonych Oscarem producentów wykonawczych Martina Scorsese i Stevena Spielberga. Serial inspirowany jest remakem z 1991 roku, za którym stali ci dwaj twórcy. Tym razem showrunnerem i producentem wykonawczym jest Nick Antosca („Candy: Śmierć w Teksasie”, „The Act”, „Las samobójców”).

Sukces serialu zwiastowało nie tylko to, że powstał na podstawie kultowego filmu, ale też gwiazdorska obsada. Mamy tutaj Amy Adams, znaną z „Nowego początku” czy „Ostrych przedmiotów”, laureata Oscara Javiera Bardema, a także nominowanego do Złotego Globu i nagrody Emmy Patricka Wilsona. W obsadzie znaleźli się też Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles i CCH Pounder.

Sukces nowego serialu Apple TV+. Wszyscy go oglądają

Psychologiczny thriller „Przylądek strachu”, tym razem w formie serialu, opowiada o szczęśliwym małżeństwie prawników – Annie (Amy Adams) i Tomasa Bowdenów (Patrick Wilson). Nad ich życiem pojawiają się ciemne chmury gdy seryjny morderca Max Cady (Javier Bardem), wychodzi z więzienia i szuka zemsty.

Ta historia przedstawia jedną z najbardziej złożonych sytuacji prawnych i moralnych, w jakiej może znaleźć się prawnik. Dawno temu Annie reprezentowała kogoś i przegrała sprawę, skazując swojego klienta na 17 lat więzienia. Później odkryto dowody na to, że jej klient jednak był niewinny morderstwa. Staje się więc jasne, że prawniczka udzieliła mu złej porady, a jej motywacje są kwestionowane, ponieważ ostatecznie wyszła za mąż za prokuratora, związanego z tą sprawą i wspólnie założyli rodzinę. Javier Bardem w roli przerażającego Maxa Cady'ego powraca z zemstą i zaczyna torturować psychicznie Bowdenów. Dla Anny i Toma jednym z najbardziej bolesnych punktów nacisku są ich dzieci, Zack (Joe Anders) i Natalie (Lily Colias), które Cady wydaje się mieć na celowniku.

Tajemnica i groza tego serialu wywindowały go na szczyt globalnej listy przebojów Apple TV, według FlixPatrol. Jeżeli macie ochotę na ten seans wszystkie dotychczasowe odcinki „Przylądku strachu” znajdziecie na Apple TV+.

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