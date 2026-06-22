Widzowie nazwali ten film „prorodzinny John Wick”. Dziś w TV

Co zrobić, gdy włamywacze wchodzą nocą do domu, a rodzina oczekuje od ciebie bohaterskiej reakcji? Bohater filmu „Nikt” przekonuje się, że czasem największe problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy postanowisz nie walczyć. Produkcja z Bobem Odenkirkiem błyskawicznie zdobyła uznanie fanów kina akcji, którzy ochrzcili ją mianem „prorodzinnego Johna Wicka”.

Przebojowy film „Nikt”. Rosyjska mafia kontra wściekły ojciec rodziny

Hutch Mansell wiedzie spokojne, wręcz monotonne życie. Wszystko zmienia się w chwili, gdy do jego domu włamuje się para uzbrojonych złodziei. Mężczyzna rezygnuje z obrony, nie chcąc narażać bliskich na niebezpieczeństwo i doprowadzić do tragedii.

Choć na miejsce przyjeżdża policja, sprawa nie kończy się wraz z odjazdem radiowozu. Syn Hutcha, Blake, oraz jego żona Becca nie kryją rozczarowania zachowaniem głowy rodziny. Także sąsiedzi nie szczędzą złośliwych komentarzy. Upokorzenie i narastająca frustracja budzą w Mansellu instynkty, które przez lata pozostawały uśpione.

Wkrótce spokojny mieszkaniec przedmieść wkracza na ścieżkę przemocy. Hutch zaczyna brutalnie wymierzać sprawiedliwość, a jego działania prowadzą do niebezpiecznego starcia z rosyjską mafią.

Rozpoczyna się bezwzględna walka, w której stawką jest bezpieczeństwo jego najbliższych. Film łączy widowiskowe sceny akcji z historią człowieka, który przez lata tłumił swoją prawdziwą naturę, aż w końcu przestał się powstrzymywać.

Gwiazdor „Breaking Bad” i historia inspirowana prawdziwym wydarzeniem

Największą gwiazdą filmu jest Bob Odenkirk, doskonale znany widzom z seriali „Breaking Bad” oraz „Zadzwoń do Saula”, gdzie wcielał się w błyskotliwego i nieprzewidywalnego prawnika Saula Goodmana.

Co ciekawe, aktor był również pomysłodawcą filmu. Inspiracją stało się włamanie do jego własnego domu. Odenkirk zdołał wówczas uwięzić napastników w piwnicy, jednak sposób działania policji mocno go rozczarował. To doświadczenie stało się punktem wyjścia do stworzenia historii Hutcha Mansella.

Film „Nikt” zostanie wyemitowany w poniedziałek 22 czerwca o godz. 20:00 na antenie Polsatu.

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