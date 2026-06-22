Meryl Streep ma urodziny. Oto 11 ról, które uczyniły ją ikoną kina

Meryl Streep od dekad pozostaje symbolem aktorskiej perfekcji. Potrafi wcielać się zarówno w postacie historyczne, jak i zwyczajne kobiety zmagające się z codziennymi problemami, w dramach i komediach, dla niej to bez znaczenia.

Meryl Streep kończy 77 lat. Te role uczyniły ją legendą współczesnego kina

Niewielu artystów może pochwalić się wpływem porównywalnym do tego, jaki wywarła Meryl Streep. Od dramatów historycznych, przez kino obyczajowe, aż po komedie i musicale, przez dekady udowadniała, że nie istnieje gatunek, którego nie potrafiłaby podporządkować swojemu talentowi.

Dziś jej nazwisko pozostaje synonimem najwyższej klasy aktorstwa, a kolejne pokolenia gwiazd wciąż słyszą to samo porównanie: „jest jak Meryl Streep”. Z okazji urodzin jednej z największych gwiazd Hollywood przypominamy filmy z udziałem aktorki, które najmocniej zapisały się w historii kina.

11 wybranych filmów Meryl Streep

„Wybór Zofii” – rola, która przeszła do historii



Dla wielu widzów i krytyków to właśnie „Wybór Zofii” pozostaje największym osiągnięciem w karierze Streep. Aktorka wcieliła się w polską imigrantkę, która po traumatycznych doświadczeniach z Auschwitz próbuje odnaleźć się w powojennym Nowym Jorku.

Kreacja zachwyciła nie tylko emocjonalną siłą, ale również imponującym przygotowaniem językowym. Streep nauczyła się mówić po polsku i niemiecku, by jak najwierniej oddać historię swojej bohaterki. Oscar był jedynie formalnym potwierdzeniem jej wybitnego występu.



„Sprawa Kramerów” i początek wielkiej kariery



Choć dziś trudno w to uwierzyć, na początku kariery Streep często otrzymywała role drugoplanowe. Jedna z nich okazała się przełomowa.

W „Sprawie Kramerów” stworzyła wielowymiarowy portret kobiety, która opuszcza rodzinę, by odnaleźć własną tożsamość. Film zdobył uznanie widzów na całym świecie, a aktorka otrzymała swojego pierwszego Oscara.



„Diabeł ubiera się u Prady”. Miranda Priestly podbiła popkulturę



Nie każda ikoniczna rola musi wiązać się z wielkim dramatem. W „Diabeł ubiera się u Prady” Streep pokazała zupełnie inne oblicze.

Jako Miranda Priestly stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci XXI wieku. Lodowata szefowa modowego imperium nie potrzebowała krzyku ani gwałtownych gestów. Wystarczało jedno spojrzenie, by wzbudzić respekt i strach. Ta rola na stałe weszła do popkulturowego kanonu.



„Pożegnanie z Afryką” (1985)



W filmografii Streep nie brakuje również niezapomnianych melodramatów. W „Pożegnaniu z Afryką” zachwycała u boku Roberta Redforda, tworząc poruszający portret kobiety walczącej o niezależność i szczęście.



„Co się wydarzyło w Madison County”. Wielkie miłości i wielkie emocje



Równie wysoko cenione pozostaje „Co się wydarzyło w Madison County”, gdzie partnerował jej Clint Eastwood. Historia krótkiego romansu i niespełnionej miłości do dziś uchodzi za jeden z najbardziej dojrzałych filmów romantycznych w historii kina.



„Żelazna Dama”



Lata później Streep zachwyciła również jako Margaret Thatcher w „Żelaznej Damie”. Za tę kreację zdobyła trzeciego Oscara, imponując perfekcyjnym odwzorowaniem głosu, gestów i charakterystycznego sposobu bycia byłej brytyjskiej premier.



„Wątpliwość”. Pasjonujący duet psychologiczny



Wśród najbardziej cenionych występów aktorki nie sposób pominąć „Wątpliwości”. Jako surowa siostra przełożona stworzyła elektryzujący duet z Philipem Seymourem Hoffmanem, a film do dziś pozostaje jednym z najciekawszych psychologicznych dramatów XXI wieku.



„Julie i Julia”.Wyjątkowo smakowity kąsek



Ciepła, pełna uroku komedia biograficzna, w której Streep wciela się w legendarną kucharkę i autorkę książek kulinarnych, Julię Child. Streep zaraża z ekranu niesamowitą energią, radością życia i miłością do jedzenia, tworząc postać niezwykle barwną i wierną oryginałowi. To lekki, ale doskonale zagrany film, który udowadnia, że aktorka czuje się w lżejszym repertuarze jak ryba w wodzie.



„Mamma Mia!” (2008)



Ekranizacja hitowego musicalu opartego na piosenkach zespołu ABBA, która stała się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Streep gra Donnę, niezależną właścicielkę hotelu na greckiej wyspie, której córka potajemnie zaprasza na ślub trzech dawnych kochanków matki, by odkryć, który z nich jest jej ojcem. Aktorka zaskoczyła wszystkich nie tylko świetną formą fizyczną i komediowym timingiem, ale przede wszystkim doskonałymi umiejętnościami wokalnymi. Film to czysta, bezpretensjonalna rozrywka, w której widać, jak dobrze Streep bawiła się swoją rolą.



„Godziny”



Przejmujący dramat psychologiczny, który splata losy trzech kobiet z różnych epok, połączonych motywem powieści „Pani Dalloway” Virginii Woolf. Streep gra Clarissę Vaughan, współczesną nowojorską wydawczynię, która poświęca swoje życie opiece nad umierającym na AIDS dawnym ukochanym (Ed Harris). Aktorka w genialny sposób portretuje kobietę, która pod maską idealnej, energicznej organizatorki kryje głęboki smutek i poczucie zmarnowanego życia. Film to wybitne studium depresji, samotności i poszukiwania sensu u boku Julianne Moore i Nicole Kidman.



„Silkwood”



Oparty na faktach dramat biograficzny w reżyserii Mike'a Nicholsa, gdzie Streep wciela się w postać Karen Silkwood, pracownicy fabryki przetwórstwa plutonu. Bohaterka odkrywa rażące zaniedbania dotyczące bezpieczeństwa pracowników i decyduje się na odważną walkę z korporacyjnym gigantem. Aktorka zrezygnowała tu z posągowego wizerunku na rzecz roli zwykłej, nieco chaotycznej dziewczyny z klasy robotniczej, która staje się sygnalistką. To surowy, przejmujący thriller polityczno-obyczajowy o cenie, jaką płaci się za mówienie prawdy. Czytaj też:

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