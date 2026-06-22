To polskie show komediowe ludzie uwielbiają. Same gwiazdy w pierwszym zwiastunie

Po raz pierwszy możemy zobaczyć wszystkich uczestników w walce na śmiech i życie, aby przekonać się, że przed nami wyjątkowo nieprzewidywalna odsłona programu, pełna humoru, absurdalnych sytuacji w starciu o zachowanie kamiennej twarzy. Na start pojawią się pierwsze trzy odcinki, a finałowe trzy trafią na serwis tydzień później.

W nadchodzącym sezonie widzowie zobaczą wybuchową mieszankę talentów: Tomasza Kota, Ewę Kasprzyk, Tomasza Karolaka, Katarzynę Bujakiewicz, Klaudię Halejcio, Michała Sikorskiego, Vanessę Aleksander, Kacpra Rucińskiego, Mariusza Kałamagę oraz Jano, wykorzystujących cały swój aktorski i komediowy arsenał w walce o to, by się nie zaśmiać.

Nad tym kontrolowanym chaosem ponownie zapanuje Cezary Pazura, który ze swojego control roomu będzie obserwował uczestników, wydawał ostrzeżenia w postaci żółtych i czerwonych kartek, pilnując zasad gry.

Opublikowany zwiastun pokazuje, że uczestnicy nie zamierzają oszczędzać siebie nawzajem. Nie zabraknie zaskakujących przebrań, absurdalnych sytuacji, improwizowanych występów i prób zachowania powagi w okolicznościach, które wydają się wręcz niemożliwe do powstrzymania śmiechu.

O czym jest LOL: Kto Się Śmieje Ostatni?

Cezary Pazura zaprasza dziesięć gwiazd komedii i osobowości ze świata rozrywki do udziału w wyjątkowym eksperymencie – przez sześć godzin nie mogą się zaśmiać, próbując jednocześnie rozśmieszyć siebie nawzajem. Zwycięży ten, kto dotrwa do końca, zdobywając 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny.

Premiera 4. sezonu „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni” już 10 lipca wyłącznie na Prime Video.

Czytaj też:

Film, który „odkryli” teraz Amerykanie. W Polsce jest na HBO Max i Prime VideoCzytaj też:

Na HBO Max wrócił właśnie najlepszy serial od lat. Kiedy nowe odcinki?