Film, który „odkryli” teraz Amerykanie. W Polsce jest na HBO Max i Prime Video

„Porachunki”, „Przekręt”, „Kryptonim U.N.C.L.E”, film „Dżentelmeni”, a potem serial o tym samym tytule na Netflix, „Jeden gniewny człowiek”, wspaniała nowiutka „Strefa gangsterów” i świetnie oceniana perełka z tego roku „Młody Sherlock”. Wszyscy, którzy kochają mocne historie kryminalne z lekkim humorystycznym zabarwieniem, bardzo wyrazistymi postaciami i dynamicznymi scenami akcji, uwielbiają filmy brytyjskiego reżysera Guya Ritchiego.

Jest jeszcze jedna perełka w jego dorobku i co ciekawe, po trzech latach od premiery, robi teraz niemałe zamieszanie w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez to, że trafiła na popularną platformę streamingową, przyciągając całą masę widzów. Tymczasem w Polsce już od jakiegoś czasu ta perełka dostępna jest na HBO Max oraz Prime Video.

W USA ten film oglądają teraz wszyscy! U nas jest na HBO Max i Prime Video

Mowa o filmie „Przymierze” z 2023 roku – dramacie wojennym, w którym Jake Gyllenhaal wciela się w amerykańskiego żołnierza, który wraca do ogarniętego wojną Afganistany, aby pomóc miejscowemu mężczyźnie, który wcześniej uratował mu życie. Film może pochwalić się najlepszym spośród filmów Ritchiego wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes. Ma 82 proc. pozytywnych recenzji, a konsensus ekspertów brzmi: „Satysfakcjonujący, dobrze zagrany thriller wojenny o zaskakującej głębią dramaturgii. Opowiada solidną historię z imponującą powściągliwością” – czytamy.

Ciekawe spostrzeżenia na temat filmu znaleźć można też wśród polskich widzów. „Znakomity film. Jeden z moich ulubionych”; „Tak prosta, ale skuteczna jest siła przysięgi. Główna para tworzy naprawdę świetny duet, na tę chwilę Gyllenhaal jest w moim Top 1”; „Jest tu wszystko, co powinno zawierać dobre kino akcji. Najlepszy film Ritchiego od dekad”; „Świetnie się ogląda. Kapitalna ścieżka dźwiękowa, która płynie przez film, momentami staje się natarczywa ale znacznie uintensywnia odbiór. Nietuzinkowe kino” – czytamy.

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