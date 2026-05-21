To jest naprawdę dobry polski serial na Netflix. Wszyscy Polacy byli z niego dumni

W 2022 roku na Netflix zadebiutował pierwszy polski serial katastroficzny. „To jeden z tych seriali, za które nie musimy się wstydzić za granicą”; „Jeden z najlepszych polskich seriali ostatnich 20 lat”; „Kawał świetnej, rzetelnej roboty reżyserskiej, scenariuszowej i aktorskiej. Najlepsza polska rzecz na Netfliksie i w ogóle serial od lat”; „Jak na polskie warunki udało się nie tylko zachować poziom, ale i nawet podnieść poprzeczkę. Postacie ciekawe, barwne, jest żywioł i jest ten nastrój niepokoju” – pisali o nim widzowie.

Kilka lat temu, z okazji premiery „Wielkiej Wody” na Netflix rozmawialiśmy z Ireneuszem Czopem, który wcielał się w rolę jednego z głównych bohaterów – Andrzeja Rębacza. Opowiedział nam o tym, jak wiele aspektów tego serialu jest opartych na faktach, na prawdziwych ludziach i ich losach w trakcie powodzi tysiąclecia. I to właśnie autentyczność przedstawionych wątków tak bardzo trafiła do ludzi i sprawiła, że pokochali ten serial.

Ten polski serial na Netflix na nowo rozkochał nas w rodzimych produkcjach. 6-odcinkowa perełka serwisu

„Wielka Woda” to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny w reżyserii Jana Holoubka oraz Bartłomieja Ignaciuka, według scenariuszy Kaspra Bajona i Kingi Krzemińskiej. Pomysłodawczynią i producentką serialu jest Anna Kępińska. Produkcja inspirowana jest prawdziwą historią i opiera się na wydarzeniach z lipca 1997 roku. Wówczas południową i zachodnią część Polski nawiedziła powódź. Powodem były dwie ogromne fale opadów, które nastąpiły jedna po drugiej. W konsekwencji kilka rzek wylało, a życie straciło 56 osób. Szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Zniszczeniu uległo wiele cennych dla lokalnych społeczności miejsc jak stacja uzdatniania wody, archiwum sądowe czy cmentarze. Powódź nawiedziła także Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię.

W serialu, oprócz Ireneusza Czopa, zagrali między innymi: Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Tomasz Kot, Jacek Beler, Klara Bielawska, Marek Dyjak, Piotr Rogucki, Piotr Trojan, Grzegorz Warchoł i Ewa Kolasińska.

Wszystkie sześć odcinków serialu „Wielka woda” obejrzycie na platformie Netflix.

