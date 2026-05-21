Ten serial bije rekordy! Ponad 57 milionów widzów na Prime Video!
Prime Video wyemitowało cały nowy sezon serialu, który przez lata przyciągał tłumy. Teraz podzieliło się liczbami. Finał produkcji obejrzało już 57 milionów widzów.

„The Boys” to amerykański serial, który zadebiutował w 2019 roku, oparty na komiksie „Chłopaki” autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Fabuła osadzona jest w świecie, w którym superbohaterowie są celebrytami pracującymi dla potężnej korporacji Vought International. Ta sprzedaje ich umiejętności i zarabia na nich. Większość z superbohaterów to osoby aroganckie i skorumpowane. Wszystkie dotychczasowe odsłony serialu spotkały się z pozytywnym przyjęciem krytyków. Na polskim Filmwebie „The Boys” ma ocenę 8,1/10.

5. sezon serialu „The Boys” zadebiutował na początku kwietnia 2026 roku. Platforma Prime Video ogłosiła właśnie, że jest najchętniej oglądanym sezonem w historii serialu, przekraczając 55 milionów widzów. W ciągu pierwszych 39 dni od premiery obejrzało go już 57 milionów widzów. Jednocześnie jest to obecnie najchętniej oglądany sezon w historii serialu i znajduje się również w TOP 10 najchętniej oglądanych sezonów spośród wszystkich seriali oryginalnych w historii Prime Video.

Od premiery 5. sezonu „The Boys” (sezony 1–5) obejrzało już ponad 69 milionów widzów.

W 2026 roku The Boys odpowiadał za trzy rekordowe tygodnie na Prime Video pod względem liczby widzów spośród wszystkich filmów i seriali dostępnych na Prime Video.

Koniec globalnego hitu. Co w ostatnim sezonie serialu „The Boys”?

W 5. i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w „Obozie Wolności”, a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Wszystkie osiem odcinków finałowego sezonu można już oglądać wyłącznie na Prime Video.

