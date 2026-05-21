Ten serial bije rekordy! Ponad 57 milionów widzów na Prime Video!

„The Boys” to amerykański serial, który zadebiutował w 2019 roku, oparty na komiksie „Chłopaki” autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Fabuła osadzona jest w świecie, w którym superbohaterowie są celebrytami pracującymi dla potężnej korporacji Vought International. Ta sprzedaje ich umiejętności i zarabia na nich. Większość z superbohaterów to osoby aroganckie i skorumpowane. Wszystkie dotychczasowe odsłony serialu spotkały się z pozytywnym przyjęciem krytyków. Na polskim Filmwebie „The Boys” ma ocenę 8,1/10.

5. sezon serialu „The Boys” zadebiutował na początku kwietnia 2026 roku. Platforma Prime Video ogłosiła właśnie, że jest najchętniej oglądanym sezonem w historii serialu, przekraczając 55 milionów widzów. W ciągu pierwszych 39 dni od premiery obejrzało go już 57 milionów widzów. Jednocześnie jest to obecnie najchętniej oglądany sezon w historii serialu i znajduje się również w TOP 10 najchętniej oglądanych sezonów spośród wszystkich seriali oryginalnych w historii Prime Video.

Od premiery 5. sezonu „The Boys” (sezony 1–5) obejrzało już ponad 69 milionów widzów.

W 2026 roku The Boys odpowiadał za trzy rekordowe tygodnie na Prime Video pod względem liczby widzów spośród wszystkich filmów i seriali dostępnych na Prime Video.

Koniec globalnego hitu. Co w ostatnim sezonie serialu „The Boys”?

W 5. i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w „Obozie Wolności”, a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Wszystkie osiem odcinków finałowego sezonu można już oglądać wyłącznie na Prime Video.

Czytaj też:

To jest naprawdę dobry polski serial na Netflix. Wszyscy Polacy byli z niego dumniCzytaj też:

Nowy polski serial od HBO Max. Kulig, Arciuch czy Ostaszewska w obsadzie