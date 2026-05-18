Giga nowości na Netflix w tym tygodniu! Dwa tytuły to pewniaki

Mamy dla was pełną rozpiskę nowości na Netflix w tygodniu 18-24 maja. Na ten tydzień zaplanowanych jest tylko sześć premier, za to dwie z nich brzmią niezwykle obiecująco. Jeden to amerykański serial z Alfredem Moliną i Geeną Davis w głównych rolach, opowiadający o pozornie idealnej społeczności emerytów, którzy odkrywają wspólnie odkrywają pewien mroczny sekret. Drugi tytuł, to z kolei film, też ze Stanów Zjednoczonych, w którym w głównych bohaterów wcielają się Rosamund Pike („Zaginiona dziewczyna”, „Saltburn”) i Sasha Baron Cohen („Borat”). To satyra o odwróceniu ról, w której zmieniają się zasady gry.

Nowości na Netflix w tygodniu od 18 do 24 maja. Co warto włączyć?

„Wanda Sykes: Legacy”



Wanda Sykes wraca do korzeni w trzecim stand-upie dla Netflixa „Wanda Sykes: Legacy” zarejestrowanym na żywo na jej uczelni, Hampton University, i wyreżyserowanym przez Julie Dash. Z charakterystycznym dla siebie dowcipem i bezkompromisowymi opiniami, które przyniosły jej liczne nagrody i nominacje do Emmy, Sykes przez pełną godzinę rozśmiesza publiczność do łez, umacniając swoją pozycję komediowej legendy.

Premiera: 19/05/2026



„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule”



Ceniona antologia dokumentalna „Sportowe opowieści” ląduje w Wielkiej Brytanii, żeby przybliżyć nam słynne wydarzenia i piłkarskie legendy. Bohaterami „Sportowych opowieści z Wielkiej Brytanii” są Jamie Vardy, Vinnie Jones i drużyna Liverpoolu, która w 2005 roku wygrała Ligę Mistrzów. Zaglądamy za kulisy głośnych historii i pokazujemy, że często wyglądały one inaczej, niż się wszystkim wydaje. Cotygodniowe odcinki zawierają szczere i niefiltrowane relacje bohaterów tych wydarzeń. Szykujcie się na mocne, ekscytujące i wzruszające opowieści ukazujące szaloną prawdę także z perspektywy piłkarskiej szatni.

Premiera: 19/05/2026



„The Boroughs”



Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów, obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.

Premiera: 21/05/2026



„James Rodriguez: Kolumbijski mistrz”



Produkcja przedstawia historię legendarnego kolumbijskiego pomocnika, ukazując jego drogę do sławy, sportowe nadzieje oraz kulisy kariery.

Premiera: 21/05/2026



„Panie przodem”



Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami — budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru: równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox (Rosamund Pike). Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról.

Premiera: 22/05/2026



„Okres godowy”



Twórcy „Big Mouth” przedstawiają „Mating Season”, animowaną komedię romantyczną dla dorosłych rozgrywającą się w świecie zwierząt o miłości, seksie, związkach i uniwersalnej potrzebie znalezienia partnera i przedłużenia gatunku. W rolach głównych: niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy i mnóstwo innych napalonych, uroczych leśnych stworzeń.

Premiera: 22/05/2026 Czytaj też:

3 nowości od Netflix i jedna perełka od HBO Max. Dzisiaj się dzieje na streamigachCzytaj też:

To 9 najlepszych tytułów Netfliksa z kwietnia 2026. Podsumowanie miesiąca