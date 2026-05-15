Najlepsze filmy o napadach i skokach na bank. Te hity Netflixa podnoszą ciśnienie

Kino o napadach i skokach na banki od lat przyciąga widzów mieszanką adrenaliny, błyskotliwych oszustw i bohaterów, którzy z niewytłumaczalnych powodów zawsze wyglądają perfekcyjnie nawet podczas ucieczki przed FBI.

Najlepsze produkcje o napadach na bank. To warto obejrzeć

Netflix ma w ofercie kilka produkcji, które idealnie trafiają w tę fascynację chaosem, pieniędzmi i wielkimi przekrętami. Wystarczy wspomnieć „Dom z papieru”, który stał się globalnym fenomenem, doczekał wielu sezonów, a nawet produkcji pobocznych, poświęconych m.in. Berlinowi, jednemu z głównych bohaterów pierwowzoru.

Na platformie nie brakuje zarówno klasyków o mniej lub bardziej udanych skokach na bank, z przetrzymywaniem zakładników i policyjnym oblężeniem, jak i produkcji bardzo oryginalnych. Tu wyróżnić trzeba historię napadu… na wysokości 12 tys. metrów, czy komediową odsłonę, w której główne skrzypce grają… teściowie.

Najlepsze filmy i seriale o napadach i skokach na banki na Netflix„Skok w przestworzach”



„Skok w przestworzach” to widowiskowy film akcji w reżyserii F. Gary’ego Graya. Kevin Hart wciela się w Cyrusa Whitakera, lidera grupy zawodowych złodziei, którzy mają zapobiec atakowi terrorystycznemu poprzez… kradzież złota wartego 500 mln dolarów. Problem w tym, że cały napad musi zostać przeprowadzony na pokładzie samolotu pasażerskiego lecącego 12 tys. metrów nad ziemią.W obsadzie znaleźli się także Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Billy Magnussen oraz Úrsula Corberó.



„Lupin”



Jednym z największych hitów platformy pozostaje „Lupin”. Omar Sy wciela się w Assane’a Diopa, który inspiruje się legendarnym Arsène’em Lupinem, by zemścić się na rodzinie odpowiedzialnej za zniszczenie życia jego ojca.Serial łączy widowiskowe włamania z komentarzem społecznym i klimatem współczesnego Paryża. Do tego eleganckie stroje, błyskotliwe przekręty i charyzma Omara Sy.



„Dom z papieru”



„Dom z papieru” to dziś właściwie marka sama w sobie. Serial opowiada o grupie przestępców dowodzonych przez tajemniczego Profesora, którzy planują skomplikowane napady na bank. Połączenie dynamicznej akcji, emocjonalnych historii bohaterów i charakterystycznych czerwonych kombinezonów sprawiło, że produkcja stała się światowym fenomenem. Uniwersum rozbudowano później o spin-offy „Dom z papieru: Korea” oraz „Berlin”, skupiający się na bohaterze granym przez Pedro Alonso.



„Czerwona nota”



W „Czerwonej nocie” Ryan Reynolds gra najbardziej poszukiwanego złodzieja dzieł sztuki na świecie, a Dwayne Johnson agenta FBI próbującego go schwytać. Sytuacja komplikuje się, gdy obaj zostają wciągnięci w niebezpieczną grę z tajemniczą złodziejką znaną jako Biskup, graną przez Gal Gadot. W centrum historii znajdują się trzy złote jaja Kleopatry. Kino od dawna uczy nas, że jeśli istnieje jakiś bezcenny artefakt, ktoś na pewno spróbuje go ukraść.



„Łup”



Matt Damon i Ben Affleck grają policjantów z Miami, którzy podczas akcji antynarkotykowej trafiają na 24 miliony dolarów ukryte w kryjówce. Zgodnie z procedurami muszą zabezpieczyć gotówkę i przeczekać noc. Problem pojawia się wtedy, gdy coraz więcej osób dowiaduje się o ogromnej sumie pieniędzy. W thrillerze występują także Kyle Chandler, Steven Yeun i Teyana Taylor.



„Potrójna granica”



Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal i Ben Affleck wcielają się w grupę byłych żołnierzy, którzy planują kradzież 75 mln dolarów należących do południowoamerykańskiego barona narkotykowego. Misja szybko wymyka się spod kontroli, a bohaterowie zaczynają walczyć nie tylko o pieniądze, ale też o przetrwanie i wzajemne zaufanie.



„Teściowie poszukiwani”



„Teściowie poszukiwani" to bardziej komediowa odsłona gatunku. Adam Devine gra menedżera banku, który odkrywa, że rodzice jego narzeczonej mogą być słynnymi rabusiami.W filmie występują także Nina Dobrev, Pierce Brosnan i Ellen Barkin. Produkcja miesza humor z akcją i rodzinnym chaosem. Bo nic nie cementuje relacji tak skutecznie jak wspólny napad.

