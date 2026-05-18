Nie było o nim głośno, a teraz piszą, że to film idealny. Nowy thriller Clinta Eastwooda robi szał na Netflix

Film „Przysięgły nr 2” ma ciekawą, ale kontrowersyjną historię. Zadebiutował 1 listopada 2024 roku w mniej niż 50 kinach w całych Stanach Zjednoczonych. W związku z okrojoną premierą kinową dystrybutor Warner Bros. Pictures spotkał się z ogromną krytyką za nieodpowiednie wsparcie być może jednego z ostatnich filmów legendarnego 94-letniego reżysera. Decyzja ta jest była kompletnie niezrozumiała głównie ze względu na fakt, że film zebrał bardzo pozytywne recenzje, a Eastwood związany jest ze studiem od wielu lat.

O thrillerze jednak zrobiło się bardzo głośno, gdy trafił na streamingi – najwięcej widzów z pewnością obejrzało go na HBO Max, gdzie trafił pod koniec 2024 roku. Teraz grono jego odbiorców znów się poszerzy, ponieważ pojawił się na Netflix i już znalazł w TOP 10 najpopularniejszych filmów na platformie.

Wpadł na Netflix i rozbił bank. Nowy film Clinta Eastwooda w końcu doceniony?

„Przysięgły nr 2”, do którego scenariusz stworzył Jonathan Abrams („Plan ucieczki”) opowiada o Justinie Kempie (Nicholas Hoult), który jest głową rodziny i bierze udział w głośnym procesie sądowym dotyczącym morderstwa. W trakcie rozprawy uświadamia sobie, że posiada informacje, które mogą wpłynąć na wynik procesu. Od Kempa zależy, czy oskarżony zostanie skazany, czy uniewinniony. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznym konfliktem, który stawia go w trudnej sytuacji w sądzie, ale też wstrząsa jego życiem prywatnym. To opowieść o wyborach, które mogą zmienić wszystko.

W obsadzie znaleźli się również nominowana do Oscara Toni Collette, laureat Oscara J.K. Simmons, Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Kiefer Sutherland (Designated Survivor), Amy Aquino i Adrienne C. Moore.

„Clint Eastwood w dalszym ciągu potrafi kręcić pełne napięcia filmy. Dylemat moralny do rozważenia przez każdego”; „Bardzo dobry dramat sądowy”; „ 12 gniewnych ludzi na miarę naszych czasów. Eastwood daje nam klasyczny dramat sądowy, gdzie ważniejsze od efektu napięcia są własne moralne przemyślenia”; „Top 3 albo 5 filmów dziejących się w sądzie. Idealnie zrobiony, dający do myślenia w skali mikro i makro. Moje kino zdecydowanie. 200 lat panie Eastwood!” – piszą o nim widzowie.

Jeżeli macie ochotę na ten seans, film „Przysięgły nr 2” obejrzycie na Netflix.

Czytaj też:

Serial po latach trafił na Netflix. 7,9/10 od widzów i tytuł „najbardziej wciągającego”Czytaj też:

Giga nowości na Netflix w tym tygodniu! Dwa tytuły to pewniaki