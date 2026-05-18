Nie było o nim głośno, a teraz piszą, że to film idealny. Nowy thriller Clinta Eastwooda robi szał na Netflix
„Juror #2" Źródło: Gotham Group
Fani Clinta Eastwooda mogą teraz obejrzeć na Netflix jego najnowszy film. Thriller szybko przebił się do topki najchętniej oglądanych.

Film „Przysięgły nr 2” ma ciekawą, ale kontrowersyjną historię. Zadebiutował 1 listopada 2024 roku w mniej niż 50 kinach w całych Stanach Zjednoczonych. W związku z okrojoną premierą kinową dystrybutor Warner Bros. Pictures spotkał się z ogromną krytyką za nieodpowiednie wsparcie być może jednego z ostatnich filmów legendarnego 94-letniego reżysera. Decyzja ta jest była kompletnie niezrozumiała głównie ze względu na fakt, że film zebrał bardzo pozytywne recenzje, a Eastwood związany jest ze studiem od wielu lat.

O thrillerze jednak zrobiło się bardzo głośno, gdy trafił na streamingi – najwięcej widzów z pewnością obejrzało go na HBO Max, gdzie trafił pod koniec 2024 roku. Teraz grono jego odbiorców znów się poszerzy, ponieważ pojawił się na Netflix i już znalazł w TOP 10 najpopularniejszych filmów na platformie.

Wpadł na Netflix i rozbił bank. Nowy film Clinta Eastwooda w końcu doceniony?

„Przysięgły nr 2”, do którego scenariusz stworzył Jonathan Abrams („Plan ucieczki”) opowiada o Justinie Kempie (Nicholas Hoult), który jest głową rodziny i bierze udział w głośnym procesie sądowym dotyczącym morderstwa. W trakcie rozprawy uświadamia sobie, że posiada informacje, które mogą wpłynąć na wynik procesu. Od Kempa zależy, czy oskarżony zostanie skazany, czy uniewinniony. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznym konfliktem, który stawia go w trudnej sytuacji w sądzie, ale też wstrząsa jego życiem prywatnym. To opowieść o wyborach, które mogą zmienić wszystko.

W obsadzie znaleźli się również nominowana do Oscara Toni Collette, laureat Oscara J.K. Simmons, Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Kiefer Sutherland (Designated Survivor), Amy Aquino i Adrienne C. Moore.

„Clint Eastwood w dalszym ciągu potrafi kręcić pełne napięcia filmy. Dylemat moralny do rozważenia przez każdego”; „Bardzo dobry dramat sądowy”; „ 12 gniewnych ludzi na miarę naszych czasów. Eastwood daje nam klasyczny dramat sądowy, gdzie ważniejsze od efektu napięcia są własne moralne przemyślenia”; „Top 3 albo 5 filmów dziejących się w sądzie. Idealnie zrobiony, dający do myślenia w skali mikro i makro. Moje kino zdecydowanie. 200 lat panie Eastwood!” – piszą o nim widzowie.

Jeżeli macie ochotę na ten seans, film „Przysięgły nr 2” obejrzycie na Netflix.

