Netflix odsłania premiery. „Wiralowy hit” i dokument o legendarnym piłkarzu

Wśród premier znalazły się m.in. szkolne bójki transmitowane dla kliknięć, ale większość Polaków nie może się już doczekać filmu o piłkarskiej legenda Górnika Zabrze.

Netflix pokazuje „Wiralowy hit”

Netflix zaprezentował materiały promocyjne serialu „Wiralowy hit” („Viral Hit”), będącego aktorską adaptacją popularnego południowokoreańskiego webtoonu. Serial opowiada historię Koty Shimury, licealisty prześladowanego przez rówieśników i przytłoczonego kosztami leczenia matki. Wszystko zmienia się, gdy nagranie jednej z bójek trafia do internetu i staje się viralem. Chłopak postanawia wykorzystać popularność, zakładając kanał streamingowy. Premiera pierwszego sezonu została zaplanowana na 28 maja.

Netflix pokazał także pierwsze materiały z serialu „Człowiek para” („Human Vapor”), inspirowanego klasycznym filmem SFX studia Toho. Za produkcję odpowiadają wspólnie japońscy i koreańscy twórcy. W obsadzie znaleźli się Shun Oguri, Yu Aoi, Suzu Hirose, Kento Hayashi oraz Yutaka Takenouchi.

Historia rozpoczyna się od szokującego morderstwa transmitowanego na żywo w telewizji. Sprawcą okazuje się tajemniczy „Człowiek para”, który potrafi dosłownie rozpływać się w powietrzu. Kolejne niewyjaśnione zbrodnie wywołują panikę w całym kraju, a służby nie są w stanie ustalić tożsamości zabójcy. Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje 2 lipca.

„Poldi” pokaże kulisy życia Lukasa Podolskiego

Netflix zapowiedział również dokument „Poldi”, poświęcony Lukasowi Podolskiemu. Produkcja skupi się na końcówce piłkarskiej kariery zawodnika, ale pokaże też mniej znane fragmenty jego życia prywatnego i działalności poza boiskiem.

„Piłkarz, biznesmen, ulubieniec kibiców i bohater swojej społeczności — w tym kameralnym dokumencie Lukas Podolski mówi o swojej dotychczasowej drodze i o tym, co dalej” — zapowiada platforma.

Premiera dokumentu została wyznaczona na 4 czerwca. Dla kibiców w Polsce to szczególnie interesująca pozycja, bo Podolski od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci związanych z Górnikiem Zabrze.

