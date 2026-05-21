Od dziś dwie perełki na Netflix i jedna mocna historia od HBO Max. Będzie o nich głośno

A jeśli szukacie czegoś nowego do obejrzenia, platformy streamingowe właśnie dorzuciły kilka tytułów, obok których trudno przejść obojętnie. Netflix stawia zarówno na tajemniczy thriller z klimatem science fiction, jak i sportową historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy ostatnich lat. Z kolei HBO Max prezentuje dokument, który może wywołać sporo dyskusji. Oto premiery od 21 maja, które warto mieć na radarze.

Netflix i HBO Max z mocnymi nowościami. Te premiery warto odpalić już dziś

„The Boroughs” (Netflix)



Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów, obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.



„James Rodriguez: Kolumbijski mistrz” (Netflix)



Produkcja przedstawia historię legendarnego kolumbijskiego pomocnika, ukazując jego drogę do sławy, sportowe nadzieje oraz kulisy kariery.



„Niewolnicy wiary: Heroldowie Ewangelii” (HBO Max)



Dokument analizuje zarzuty przemocy oraz psychologicznej manipulacji wobec byłych członków katolickiej wspólnoty.

