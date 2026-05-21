6 filmów kryminalnych, które wbiją cię w fotel. Tylko te z ostatnich lat i dostępne online

W ostatnich latach powstało naprawdę sporo bardzo dobrych filmowych kryminałów, które łatwo przeoczyć w natłoku premier. Część z nich przeszła trochę ciszej, mimo świetnych recenzji i mocnych historii. Wybraliśmy sześć produkcji dostępnych online – na Netflix, HBO Max, Disney+ czy innych platformach streamingowych, które warto nadrobić, jeśli macie ochotę na trzymające w napięciu historie, zagadki i dobrze napisanych bohaterów. To filmy idealne zarówno na weekendowy seans, jak i zwykły wieczór po pracy.

Jeśli lubisz dobre kryminały, te 6 filmów powinno trafić na twoją listę

„Obiecująca. Młoda. Kobieta” (Prime Video, SkyShowtime)



Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta.



„Bielmo” (Netflix)



West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich – ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji – młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).



„Gad” (Netflix)



Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.



„Dusiciel z Bostonu” (Disney+)



Thriller kryminalny w reżyserii wielokrotnie nagrodzonego Matta Ruskina. To oparta na faktach historia pionierskich reporterek, które w latach 60. nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu. Loretta McLaughlin, dziennikarka gazety „Record American”, jako pierwsza odkrywa powiązania między zabójstwami. Gdy liczba ofiar rośnie, Loretta wraz z przyjaciółką z redakcji, Jean Cole, próbują rozwikłać sprawę, mimo że na każdym kroku muszą borykać się z seksizmem. Mimo to bohaterki za wszelką ceną usiłują dociec prawdy, ryzykując własnym życiem.



„Skrytka” (Apple TV, SkyShowtime)



Brytyjski mistrz krawiectwa Leonard (Mark Rylance) prowadzi w Chicago ekskluzywny sklep, którego klientami są przede wszystkim miejscowi gangsterzy. Lokal ponadto służy im za przechowalnię brudnych pieniędzy. Pewnej nocy do drzwi Leonarda puka para oprychów, a jeden z nich jest ranny. Wkrótce krawiec zostaje wciągnięty w niebezpieczną rozgrywkę.



„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma” (HBO Max)



Obwoźny akwizytor (Jim Cummings) zatrzymuje się na stacji benzynowej, aby zatankować. Właściciel (Faizon Love) informuje go, że skończyły im się zapasy paliwa i czekają na nową dostawę. Na dodatek jest to ostatni przystanek w hrabstwie, a kolejny oddalony jest o wiele mil drogi. Sprzedawca noży zmuszony jest więc poczekać na cysternę w pobliskim barze. Wkrótce taki sam los czeka kolejnych kierowców, więc knajpa zapełnia się podróżnymi. Wśród nich znajduje się para złodziei, którzy właśnie obrabowali bank i chcieliby jak najszybciej ruszyć w dalszą drogę.

