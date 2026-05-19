3 dobre seriale do obejrzenia teraz na HBO Max. Ranking nowości

HBO Max regularnie dorzuca do swojej biblioteki nowe seriale, ale tylko nielicznym naprawdę udaje się przebić przez szum premier i zainteresować widzów na dłużej. Wybraliśmy trzy świeże produkcje dostępne na HBO Max, które mogą pochwalić się ocenami powyżej 7/10 i zdecydowanie wyróżniają się na tle tegorocznych premier. To seriale zupełnie różne pod względem klimatu, ale każdy z nich ma w sobie coś, co sprawia, że trudno skończyć oglądanie na jednym odcinku.

HBO Max ma trzy mocne nowości. Wszystkie mają oceny powyżej 7/10

„Rooster”



Greg Russo (Steve Carell) to autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Wizyta szybko przybiera niezręczny obrót, gdy podczas wystąpienia Greg zaczyna publicznie mówić o prywatnych problemach córki, wprawiając ją w zakłopotanie. Po nieudanym spotkaniu Greg niespodziewanie przyjmuje na uczelni posadę pisarza-rezydenta. Oznacza to, że ojciec i córka trafiają do tej samej kadry akademickiej. Nowa sytuacja prowadzi do serii napięć, niezręcznych spotkań i rodzinnych konfliktów, gdy Greg próbuje odnaleźć się w środowisku akademickim, a Katie musi radzić sobie z obecnością ekscentrycznego ojca w swoim miejscu pracy.



„Chętni na seks”



Gdy prezenter pogody Clark Forrest i jego nowy tłumacz ASL Floyd Smernitch zaprzyjaźniają się w Twyli, odkrywają, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie. Sięgnięcie po aplikację do romansów prowadzi do niebezpiecznego trójkąta… i tylko jeden z nich przeżyje.



„Półbrat”



Serial opowiada historię poróżnionych "braci" Nialla i Rubena. Gdy Ruben niespodziewanie pojawia się na ślubie Nialla, dochodzi do eskalacji i wybuchu przemocy, który cofa nas w czasie i odsłania ich wspólną przeszłość. Akcja obejmuje niemal czterdzieści lat, od lat 80. aż po współczesność, ukazując wzloty i upadki ich relacji: od pierwszego spotkania jako nastolatków po rozstanie w dorosłym życiu. To opowieść pełna dobrych, złych, bolesnych, zabawnych i trudnych momentów.

