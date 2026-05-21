Netflix ujawnił 4 największe hity ostatnich dni. Lider ma 26 mln wyświetleń

Platforma Netflix opublikowała aktualną listę najpopularniejszych filmów na świecie. W zestawieniu znalazły się cztery tytuły, które teraz oglądają miliony widzów. Lider rankingu osiągnął imponujący wynik ponad 26 milionów odtworzeń. Jakie tytuły znalazły się w zestawieniu? Sprawdźcie!

Netflix pokazał, co ogląda teraz cały świat. Lider ma 26 milionów wyświetleń

„Alfa” (11 milionów wyświetleń)



Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.



„Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli” (12 milionów wyświetleń)



Samochód, którym jedzie troje młodych ludzi, uderza z prędkością 160 kilometrów na godzinę w ceglany budynek w Strongsville w stanie Ohio. Dwie osoby giną na miejscu. W dniu, w którym wydarzyła się ta tragedia, za kierownicą siedziała 17-letnia Mackenzie Shirilla, która po imprezie odwoziła swojego chłopaka, Doma, oraz jego przyjaciela, Daviona. Jednak gdy śledczy przeszukują wrak auta, to, co początkowo wydaje się nieszczęśliwym wypadkiem, zaczyna przypominać miejsce zaplanowanej zbrodni. Dokument „Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli” dogłębnie analizuje burzliwy związek, który stał w centrum tych wydarzeń. Sprawdzane są różne wersje tragicznej nocy, aby zbadać, gdzie przebiega granica między fatalnym błędem a morderstwem z zimną krwią.



„Niezwykle szlachetne stworzenia” (20 milionów wyświetleń)



Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.



„W cudzej skórze” (26 milionów wyświetleń)



Komedia o przyjaźni małego leśnego stworzenia (któremu głosu użycza zdobywca Oscara Michael B. Jordan) i majestatycznego ptaka (mówiącego głosem Juno Temple) — naturalnych zaprzysiężonych wrogów z Doliny — którzy niespodziewanie zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły (w pożyczonych piórach i futrze), aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia. Czytaj też:

Minęło 16 lat, a my wciąż nie możemy się pozbierać po zakończeniu tego filmu. HBO Max ma go teraz w biblioteceCzytaj też:

Nowy polski serial od HBO Max. Kulig, Arciuch czy Ostaszewska w obsadzie