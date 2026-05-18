Serial po latach trafił na Netflix. 7,9/10 od widzów i tytuł „najbardziej wciągającego”

Na platformę Netflix trafił właśnie serial Person of Interest, który polscy widzowie mogą kojarzyć również pod tytułem „Wybrani” lub „Impersonalni”. Produkcja błyskawicznie przyciągnęła uwagę subskrybentów — po weekendzie zajmuje już 7. miejsce na liście najchętniej oglądanych seriali w serwisie.

Po latach serial trafił na Netflix. Od razu wpadł do „najpopularniejszych”

Serial zadebiutował w 2011 roku i doczekał się pięciu sezonów oraz 103 odcinków. Za jego stworzenie odpowiada Jonathan Nolan, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się również m.in. J. J. Abrams i Greg Plageman. W głównych rolach występują Michael Emerson oraz Jim Caviezel.

Fabuła skupia się na Haroldzie Finchu — ekscentrycznym miliarderze i genialnym programiście, który stworzył zaawansowany system analizujący dane z monitoringu miejskiego, kamer przemysłowych oraz sieci telekomunikacyjnych. „Maszyna” potrafi wskazać osoby mogące być zamieszane w brutalne przestępstwa jeszcze przed ich popełnieniem. Finch, działający w ukryciu, zatrudnia byłego agenta CIA Johna Reese’a, by wspólnie zapobiegali tragediom, zanim do nich dojdzie.

To właśnie kryminalny charakter serialu sprawił, że produkcja zdobyła tak dużą popularność. Każdy odcinek przynosi nowe śledztwo, zagadkę i wyścig z czasem. Twórcy umiejętnie łączą klasyczne policyjne dochodzenia z atmosferą nieustannego zagrożenia i działalnością tajnych służb. Widzowie docenili również dynamiczną akcję, rozbudowane intrygi oraz moralne dylematy bohaterów.

Serial przez lata zebrał bardzo dobre opinie odbiorców. Na Filmweb produkcja ma ocenę 7,9/10 od widzów, co tylko potwierdza jej status jednej z ciekawszych kryminalnych serii ostatnich lat. „Genialny wątek główny, wątki poboczne świetnie powiązane ze sobą. Bohaterowie i świat ewoluują. Dawno mnie nic tak nie wciągnęło”; „Dawno nie wciągnęłam się tak w serial – codziennie oglądam po kilka odcinków, sezon po sezonie. Dobra fabuła, wartka akcja, angażujące postacie, świetni aktorzy, subtelna nuta sarkastycznego humoru. Temat bardzo na czasie. Polecam!”; „Niesamowity serial”; „Bardzo na czasie”; „Coś wspaniałego”; „Zbyt mądry na dzienną ramówkę, niestety dlatego niedoceniony” – piszą jego fani.

Choć od zakończenia emisji minęło już kilka lat, „Person of Interest” przeżywa dziś drugą młodość. Obecność na Netfliksie sprawiła, że serial znów trafił do szerokiej publiczności — zarówno do widzów, którzy oglądali go przy premierze, jak i tych, którzy dopiero teraz odkrywają historię Fincha i Reese’a. Jeżeli jeszcze nie znacie tej produkcji – to idealny moment, aby się w nią zagłębić! Wszystkie sezony „Impersonalnych” są już dostępne na Netflix.

