Minęło 16 lat, a my wciąż nie możemy się pozbierać po zakończeniu tego filmu. HBO Max ma go teraz w bibliotece

W 2010 roku na ekrany kin na całym świecie wpadł film „Twój na zawsze” z Robertem Pattinsonem i Emilie de Ravin w roli dwojga studentów z różnych klas społecznych, którzy się w sobie zakochują. Brzmi jak typowa historia z pogranicza romansu i dramatu. Ton filmu przez długi czas utrzymywał się na stałym poziomie emocjonalnym, jednak jego zakończenie niespodziewanie zmieniło cały wydźwięk filmu do tego stopnia, że widzowie w salach kinowych zaczęli komentować to, co zobaczyli na głos. „O nie, nie zrobili tego”; „O mój Boże”; „Nie, nie, nie” – można było usłyszeć.

Szok, jaki wywoływała końcówka sprawił, że każdy chciał obejrzeć film. Jeżeli jednak jeszcze jesteś w gronie osób, które nie miały sposobności go oglądać, teraz jest to bardzo łatwe – tytuł wpadł do biblioteki HBO Max.

Film, którego końcówka wywołała szok na całym świecie. Jest teraz na HBO Max

Fabuła filmu „Twój na zawsze” osadzona jest w Nowym Jorku w 1991 roku. Alyssa Craig, nazywana Ally, czeka wraz z matką na stacji metra. Kiedy wsiadają do pociągu, zostają zaatakowane przez dwóch młodych opryszków. Jeden z nich strzela do matki, która ginie. Akcja przenosi się 10 lat później. Ally, teraz studentka nowojorskiej uczelni, mieszka wraz z ojcem Nailem Craigiem, który jest policjantem. Dziewczyna wciąż nie może się pozbierać po traumatycznych przeżyciach sprzed lat, była wtedy świadkiem śmierci swej matki i ngdy nie pogodziła się z jej utratą. Ally poznaje Tylera, zbuntowanego młodego chłopaka, który też przeżywa rodzinną tragedię. Jego młodszy brat popełnił samobójstwo, co bezpośrednio doprowadziło do rozpadu rodziny i rozwodu rodziców. Tyler jest wściekły na cały świat, a najbardziej chyba na ojca, którego obwinia o śmierć brata. Przypadkową znajomość z Ally, córką policjanta, z którym wszedł w zatarg, chłopak początkowo rozpatruje w zupełnie innych kategoriach. Chce ją wykorzystać, by w ten sposób zemścić się na funkcjonariuszu. Okazuje się jednak, że łączące ich ciężkie przeżycia spowodują, że staną się sobie bliscy. Dziewczyna pomaga chłopakowi wyjść z traumy po rodzinnej tragedii, co jeszcze bardziej ich zbliża. Niestety, na drodze do szczęścia młodych ludzi wciąż piętrzą się przeszkody.

