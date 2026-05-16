Nowości z Netfliksa na weekend: Mamy dla was 17 pewniaków z minionego tygodnia!

Szukacie czegoś na wieczorny binge albo filmu, który uratuje leniwy weekend? W minionym tygodniu Netflix dorzucił naprawdę mocne premiery — od głośnych seriali i thrillerów po kino akcji i dokumenty, o których właśnie robi się głośno. Wybraliśmy 17 tytułów, które zdecydowanie warto odpalić w najbliższych dniach.

17 nowości z Netfliksa, które warto obejrzeć w ten weekend

„Wszyscy mają się dobrze”, sezony 1-2



Po śmierci żony Frank postanawia odwiedzić swoje dorosłe dzieci i sprawdzić, jak radzą sobie w życiu.

Premiera: 11/05/2026



„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy”



Zdobywca rekordów, wybitny napastnik, szalony żartowniś. Droga Jamiego Vardy’ego od nikomu nieznanego grajka do legendy Premier League to nie jest historia nieprawdopodobna — to historia, która wykopuje prawdopodobieństwo daleko poza stadion. Chłopak, który pracował w fabryce i był półamatorem, niedługo później doprowadził drużynę Leicester City do mistrzostwa Premier League, choć zdaniem bukmacherów szanse na to wynosiły… 5000:1. Historia Vardy’ego bardziej niż piłkarską karierę przypomina piłkarski cud.

Premiera: 12/05/2026



„Gladiator II”



Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.

Premiera: 12/05/2026



„Krótka historia Martina Shorta”



Przekrojowy dokument w reżyserii Lawrence’a Kasdana poświęcony uwielbianemu komikowi, Martinowi Shortowi. Piękne, kameralne i wcześniej niepublikowane archiwalne nagrania oraz wywiady udzielone na potrzeby tej produkcji przez gwiazdy ekranu splatają się w fascynujący film o jednym z najbardziej wpływowych komików swojego pokolenia.

Premiera: 12/05/2026



„Sex Story”



Emma i Adam są przyjaciółmi. Po tym jak spędzają ze sobą noc, zawierają umowę o seksie bez zobowiązań.

Premiera: 12/05/2026



„Devil May Cry”, 2. sezon



Kiedy tajemniczy złoczyńca grozi otwarciem wrót piekieł, diabelsko przystojny łowca potworów staje się największą nadzieją ludzkości.

Premiera: 12/05/2026



„Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji”



Dokument przedstawiający kontrowersyjny strajk francuskiej drużyny podczas Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010, który trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie.

Premiera: 13/05/2026



„Doskonale dopasowani”, 4. sezon



Program, w którym znani single z różnych reality show Netflixa i innych popularnych produkcji szukają miłości w tropikalnym raju. Rywalizując o idealny związek, najbardziej dopasowane pary będą odgrywać rolę swatek, rozbijając inne pary i wysyłając je na randki z nowymi singlami, których zaproszą do programu. Czy uda im się stworzyć lepsze związki, czy też wywołają chaos? W tej szalonej mieszance strategii i randek prowadzonej przez Nicka Lacheya tylko jedna para zostanie ukoronowana tytułem doskonale dopasowanej.

Premiera: 13/05/2026



„Kraven Łowca”



Kraven Łowca to myśliwy, który pochodzi z Rosji, jego celem jest schwytanie człowiek-pająka. Kraven jest przekonany o swojej wielkości - uważa, że jest najlepszym łowcą na świecie.

Premiera: 13/05/2026



„Koguciki”, 2. sezon



Serial opowiada o Mike’u, Ivo, Daanie i Gregu, czwórce Holendrów po czterdziestce, którzy czują się zagubieni w nowym świecie niezależnych kobiet. Wszyscy czterej przeżywają kryzys męskości, rozpaczliwie próbując ocalić to, co zostało z ich związków i karier zawodowych — w najzabawniejszy z możliwych sposobów.

Premiera: 13/05/2026



„Między ojcem a synem”



Jest to thriller/dramat, w którym wzięta prawniczka odwiedza dom rodzinny swojego narzeczonego, odkrywając złowrogie sekrety.

Premiera: 13/05/2026



„Nemezis”



Serial opowiada historię dwóch mężczyzn po przeciwnych stronach prawa. To opowieść o tym, co się stanie, gdy niepowstrzymana siła (zawodowy przestępca) napotka nieruchomy obiekt (błyskotliwego detektywa policyjnego). Serial na każdym kroku podważa typowe tropy kryminału o napadach, podsycając je emocjonującą grą na śmierć i życie, rodzinnymi relacjami i wybuchową akcją, aby finalnie oddać się dociekaniu, co nas motywuje, daje nam cel i ostatecznie nas niszczy.

Premiera: 14/05/2026



„Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli”



Samochód, którym jedzie troje młodych ludzi, uderza z prędkością 160 kilometrów na godzinę w ceglany budynek w Strongsville w stanie Ohio. Dwie osoby giną na miejscu. W dniu, w którym wydarzyła się ta tragedia, za kierownicą siedziała 17-letnia Mackenzie Shirilla, która po imprezie odwoziła swojego chłopaka, Doma, oraz jego przyjaciela, Daviona. Jednak gdy śledczy przeszukują wrak auta, to, co początkowo wydaje się nieszczęśliwym wypadkiem, zaczyna przypominać miejsce zaplanowanej zbrodni. Dokument „Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli” dogłębnie analizuje burzliwy związek, który stał w centrum tych wydarzeń. Sprawdzane są różne wersje tragicznej nocy, aby zbadać, gdzie przebiega granica między fatalnym błędem a morderstwem z zimną krwią.

Premiera: 15/05/2026



„The WONDERfools”



Osadzony na przełomie wieków komediowy serial przygodowy o grupie zwariowanych mieszczuchów, którzy nieoczekiwanie zyskują supermoce i muszą połączyć siły, aby pokonać złoczyńców zagrażających pokojowi na świecie.

Premiera: 15/05/2026



„Berlin i Dama z gronostajem”



Berlin i Damián znów zbierają ekipę — tym razem w Sewilli — by przeprowadzić mistrzowski skok: upozorować kradzież Damy z gronostajem. Upozorować? Dlaczego? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona — para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidują jednak, że to wyzwanie obudzi w nim jego najmroczniejszą stronę… oraz pragnienie zemsty.

Premiera: 15/05/2026



„Zgadnij kto”



Ciemnoskóra Theresa przedstawia najbliższym swojego narzeczonego. Rodzinie jednak nie podoba się, że Simon ma biały kolor skóry.

Premiera: 15/05/2026



„Siostry”



Rose i Maggie są siostrami, ale nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Ich relacja ulega zmianie, gdy odkrywają, że babcia, o której śmierci były przekonane, wciąż żyje.

Premiera: 15/05/2026Czytaj też:

„Mocny na maxa”. Najbardziej wstrząsający polski kryminał wpadł na NetflixCzytaj też:

3 nowości od Netflix i jedna perełka od HBO Max. Dzisiaj się dzieje na streamigach