Widzowie oszaleli na punkcie potężnych rodzin. Te seriale i filmy na Netflix wciągają bez reszty

Nie trzeba mieć korony na głowie, żeby rządzić światem. Wystarczy nazwisko, pieniądze i kilka pokoleń ludzi gotowych poświęcić wszystko dla rodzinnego imperium.

Krew nie woda. Filmy i seriale o rodzinach mocniejsze niż trhiller

Netflix doskonale wie, że widzowie kochają historie o dynastiach, w których za zamkniętymi drzwiami luksusowych rezydencji buzują zdrady, polityczne gry i wojny o władzę. Od brytyjskich monarchów po gangsterów z Birmingham, te seriale i filmy pokazują, że rodzinne więzi bywają równie niebezpieczne, co bezcenne.

Ludzkość od wieków patrzy na bogatych i wpływowych jak na egzotyczne zwierzęta w zoo. Tylko klatki mają tam droższe zasłony, bo poza tym ich życie i zasady często niewiele różnią się od tych obowiązujących w brutalnym świecie naturalnych drapieżników. Żeby było „zabawniej”, nie ma tu również znaczenia, czy na ekranie przyglądamy się codzienności biedaków ze slumsów, czy milionerów z Wall Street. Wielkie rody, dynastie z obsesją władzy mają coś, co je łączy: idą do celu po trupach.

8 seriali i filmów sensacyjnych o dynastiach

„The Crown” i sekrety brytyjskiej monarchii



Wśród ekranowych dynastii trudno znaleźć bardziej rozpoznawalną rodzinę niż brytyjscy royalsi. „The Crown” przez sześć sezonów zagląda za mury pałacu Buckingham i pokazuje kulisy panowania królowej Elżbiety II. Historia rozpoczyna się od momentu, gdy młoda Elżbieta, grana przez Claire Foy, niespodziewanie obejmuje tron po śmierci Jerzego VI. W kolejnych odcinkach widzowie obserwują jej zmagania z polityką, małżeństwem z księciem Filipem oraz nieustannymi kryzysami rodzinnymi. Serial prowadzi historię aż do czasów księżnej Diany oraz relacji księcia Williama i Kate Middleton. W późniejszych sezonach monarchinię grają także Olivia Colman i Imelda Staunton.



„Downton Abbey: Wielki finał” pokazuje schyłek wielkiej rodziny



Kontynuacja kultowego serialu „Downton Abbey” przenosi widzów do lat 30. XX wieku, kiedy rodzina Crawleyów musi mierzyć się z coraz bardziej brutalną rzeczywistością. Lady Mary staje w centrum publicznego skandalu, który może zniszczyć reputację rodu, a problemy finansowe sprawiają, że przyszłość rodzinnej posiadłości staje pod znakiem zapytania. Patriarcha Robert Crawley zaczyna rozumieć, że dawne zasady mogą już nie wystarczyć, by utrzymać rodzinne dziedzictwo. W obsadzie znaleźli się m.in. Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern i Paul Giamatti.



„Dynastia” i wojna bogaczy o wpływy



Nowa wersja kultowej opery mydlanej z lat 80. udowadnia, że pieniądze nigdy nie rozwiązują rodzinnych problemów. Fallon Carrington dowiaduje się, że w firmie ojca została odsunięta na boczny tor na rzecz jego nowej narzeczonej. Dziedziczka postanawia więc rozpocząć własną grę i zawiera sojusz z największym rywalem ojca. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy do rodzinnej fortuny zaczynają dobijać się kolejni krewni, a policja bada tajemniczą śmierć. „Dynastia” miesza luksus, zdrady i bezwzględną walkę o władzę z tempem godnym kina akcji.



„Cesarzowa Sisi” i walka o przetrwanie na habsburskim dworze



„Cesarzowa Sisi” przedstawia historię Elżbiety Bawarskiej, która niespodziewanie zostaje żoną cesarza Franciszka Józefa Habsburga. Problem w tym, że dwór cesarski okazuje się miejscem pełnym politycznych intryg, manipulacji i rodzinnych konfliktów. Sisi musi odnaleźć się w świecie, gdzie każdy ruch jest obserwowany, a własna teściowa staje się jednym z największych zagrożeń. Dodatkowo młodszy brat cesarza próbuje udowodnić, że to on bardziej zasługuje na władzę. Historyczny dramat pokazuje, że królewskie życie rzadko przypomina bajkę. Zdecydowanie częściej przypomina elegancko opakowaną katastrofę.



„Ród Guinnessów” i imperium budowane na piwie



Po śmierci założyciela słynnego dublińskiego browaru jego dzieci muszą przejąć stery rodzinnego biznesu. Arthur, Edward, Anne i Ben dostają ogromny spadek, ale również gigantyczną odpowiedzialność za utrzymanie rodzinnego imperium. Akcja serialu rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie, w czasie politycznych napięć i narastających konfliktów społecznych. Rodzeństwo próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jednocześnie walcząc z własnymi słabościami, romansami i konfliktami o władzę. Za serial odpowiada Steven Knight, twórca „Peaky Blinders”.



„Lampart” pokazuje upadek sycylijskiej arystokracji



Serial inspirowany słynną powieścią Giuseppe Tomasi di Lampedusa opowiada historię sycylijskiego księcia Don Fabrizia Corbery i jego rodziny w czasach wielkich przemian we Włoszech. Gdy rewolucja Giuseppe Garibaldiego dociera na Sycylię, dawne arystokratyczne przywileje zaczynają tracić znaczenie. Rodzina Corberów musi zdecydować, czy dostosuje się do nowych realiów, czy zostanie zmieciona przez historię. Produkcja łączy polityczne napięcie z dramatem rodzinnym i klimatem wielkiego kostiumowego widowiska.



„Monarca” i walka o tequila imperium



Meksykański serial „Monarca” skupia się na rodzinie właścicieli ogromnego biznesu alkoholowego. Ana María po latach wraca do rodzinnego domu, gdy jej ojciec, magnat tequili, proponuje jej przejęcie kontroli nad firmą. Decyzja wywołuje wściekłość jej braci, a rodzinne konflikty zaczynają eskalować. W tle pojawiają się korupcja, przemoc i sekrety, które przez lata były skrzętnie ukrywane. Serial pokazuje, że sukces rodzinnego biznesu często stoi na bardzo kruchych fundamentach.



„Peaky Blinders” i gangsterska dynastia Shelbych



Rodzina Shelbych z Birmingham nie ma królewskich tytułów, ale i tak rządzi swoim światem żelazną ręką. Tommy Shelby wraca z I wojny światowej i postanawia zamienić lokalny gang w prawdziwe przestępcze imperium. Początkowo chodzi o ustawiane wyścigi konne i uliczne interesy, ale sytuacja szybko staje się znacznie poważniejsza, gdy gang kradnie broń i trafia pod lupę brytyjskich władz. „Peaky Blinders" przez sześć sezonów pokazuje brutalną walkę o władzę, lojalność i przetrwanie.

