Oto uczestnicy „Love is Blind: Polska”! Od zawodniczki rugby po poszukiwacza złota!

W świecie, w którym o relacjach często przesądza pierwsze wrażenie, piętnaście singielek i piętnastu singli odwraca ten porządek podążając za głosem serca. Netflix prezentuje uczestników pierwszej polskiej edycji „Love is Blind”. Stoją za nimi różne historie i doświadczenia, ale łączy ich jedno – są zdeterminowani, by sprzeciwić się randkowej zasadzie „swipe’u” i chcą dać sobie szansę na zbudowanie silnej emocjonalnej więzi z kimś, kto pokocha ich za to kim są, nie jak wyglądają.

W „Love is Blind: Polska” swoje serca na miłość otworzą singielki i single w wieku od 25 do 37 lat, którzy przyjechali z najróżniejszych miejsc – od Śląska po Chicago. Reprezentują pełne spektrum pasji i zawodów: znajdziemy wśród nich neurologopedkę, zawodniczkę rugby, specjalistkę IT, ale też prawnika, szefa kuchni czy poszukiwacza złota. Uczestniczki i uczestnicy programu Love is Blind: Polska dołączają do randkowego eksperymentu z nadzieją, że ten niekonwencjonalny sposób pozwoli im odnaleźć prawdziwe uczucie oparte na emocjonalnej więzi, nie na wyglądzie. Poznając się wyłącznie poprzez rozmowę w oddzielonych od siebie kabinach – bez możliwości zobaczenia się nawzajem – nawiązują ze sobą relację. Jeśli będzie ona wystarczająco silna, by się oświadczyć, zobaczą się po raz pierwszy. Dopiero przy ołtarzu zadecydują, czy powiedzą sobie „tak” i udowodnią, że miłość jest ślepa, czy zdecydują się od siebie odejść.

Uczestnicy „Love is Blind: Polska”. Jak wyglądają i czym się zajmują?

Aleksander – 32 lata



Szef kuchni i restaurator, który zawodowo osiągnął wszystko, o czym marzył, ale w życiu prywatnym wciąż poszukuje receptury na prawdziwą miłość. Zdecydował się na udział w eksperymencie, bo szuka odpowiedzialnej, niezależnej kobiety, która nie będzie widziała w nim tylko sukcesu, auta i życia towarzyskiego. Chciałby być nie tylko partnerem na życie, ale i ojcem. Jak sam mówi: „Mój dom czeka na to, żeby zamieszkała w nim rodzina”. Marzy o wyjątkowym, nieszablonowym ślubie – i wierzy, że Love is Blind: Polska może być idealnym początkiem jego miłosnej historii.



Damian – 35 lat



Analityk biznesowy w IT, który wierzy, że wsparcie przy zwykłej gorączce znaczy więcej niż wielkie wyznania miłości. Lata życia za granicą nauczyły go samodzielności, a wymagające sytuacje rodzinne – zmusiły, by szybko dorósł. Po nieudanych relacjach i ukończeniu terapii wyciągnął sporo lekcji o sobie, ale też określił priorytety w drodze do budowania relacji, która go uszczęśliwi. Małżeństwo i dzieci to dla Damiana nie odległy plan, lecz największe marzenie – chce stworzyć ciepły, stabilny dom i wierzy, że po drugiej stronie ściany może czekać ktoś, z kim „na zawsze” jego życie wreszcie nabierze sensu.



Daria – 35 lat



Daria to fanka zdrowego stylu życia, w pełni oddana swojej „fit” ścieżce – siłownia, uważne jedzenie i dobre samopoczucie to dla niej podstawa. Dorastała w bardzo zżytej rodzinie, z którą do dziś łączy ją silna więź. Po serii związków z emocjonalnie niedostępnymi mężczyznami oraz tymi, którzy próbowali ją „naprawiać”, Daria wykonała solidną pracę nad sobą, by w końcu przełamać stare schematy. Szuka mężczyzny z własnymi pasjami i autentyczną życzliwością – kogoś, kto uszanuje jej niezależność, a jednocześnie będzie wnosił do jej codzienności radość, wsparcie i spokój.



Ewelina – 29 lat



Ambitna, ekspresyjna i niebojąca się wyzwań, Ewelina swoją determinację zawdzięcza sportowej pasji z dzieciństwa i rodzinie, a szczególnie starszej siostrze, dzięki którym twardo stąpa po ziemi. Poprzednie związki nauczyły ją, czego naprawdę szuka w relacjach i w życiu. Pozwoliło jej to również skupić się na rozwoju kariery i odkrywaniu swojej kobiecej energii. Teraz jest w końcu gotowa otworzyć serce – szuka kogoś, kto dotrzyma jej tempa i dorówna pasji, z jaką podchodzi do życia.



Fabian – 33 lata



Fabian, inżynier budowy jest gotów podjąć wyzwanie stawiania fundamentów pod trwały związek. Po studiach wyjechał do Danii i tam pracuje w zawodzie, a swój wolny czas spędza, grając w tenisa lub gotując. Jako nastolatek zmagał się z brakiem pewności siebie, przez co ominęły go pierwsze, nastoletnie miłości. Dziś ma w sobie znacznie więcej śmiałości i szuka partnerki, która będzie jednocześnie najlepszą przyjaciółką. Patrząc na swoich od lat nierozłącznych rodziców, wierzy, że spokojna i udana relacja romantyczna naprawdę istnieje, dlatego wchodzi do programu z głęboką wiarą w „na zawsze”.



Filip – 31 lat



Filip pracuje jako steward, pochodzi z Gdyni i ma nadzieję, że kiedyś uda mu się wrócić nad morze. W wyniku choroby na dwa lata stracił wzrok – to doświadczenie nauczyło go, że życie jest kruche i trzeba brać z niego pełnymi garściami. Szuka partnerki, która mogłaby być jego „partner in crime”: spontanicznej, podróżniczej, z poczuciem humoru i własnymi pasjami, która wniesie i przygodę, i odrobinę „uziemienia” do jego życia. Na małżeństwo patrzy serio, marzy o nietypowym ślubie i wspólnym domu – byle z kimś, z kim poczuje, że może latać.



Filip „Nowy” – 31 lat



Filip zamienił stabilną pracę na Śląsku na kontrakt w Australii, gdzie zajmuje się szukaniem złota – ale największym skarbem do odnalezienia pozostaje „ta jedyna”. Mimo życia na antypodach i licznych podróży pozostaje silnie związany z rodziną i tradycyjnymi wartościami. Ma za sobą kilka nieudanych związków, po których świadomie zrobił krok w tył i skupił się na sobie. Czuje, że jest gotowy do roli męża i ojca, a do eksperymentu wchodzi z jasnym celem: znaleźć komunikatywną, szczerą partnerkę, u boku której osiądzie i założy własną rodzinę.



Gosia – 28 lat



Gosia dorastała w małym miasteczku z marzeniem o życiu w metropolii – które z sukcesem realizuje od dekady w Warszawie. Na co dzień pracuje w sprzedaży i marketingu, a po godzinach wychodzi na boisko rugby. Od dwóch lat gra w żeńskiej drużynie, z którą wywalczyła 3. miejsce w Mistrzostwach Polski. Wychowana w otoczeniu silnych kobiet i obserwująca relację swoich rodziców, doskonale wie, jak chce budować trwałą relację. Choć na boisku jest twardą zawodniczką, w miłości chce czuć się zaopiekowana i dostrzeżona w swojej kobiecej wrażliwości. Jak sama podkreśla: „wolę być wierna sobie, niż oddać serce byle komu”.



Iza – 31 lat



Iza pracuje w branży IT, a dzięki stypendium w Australii zdążyła zebrać w paszporcie więcej pieczątek niż niejeden pilot. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, marzy o inteligentnym, wrażliwym partnerze, z którym stworzy relację opartą na przyjaźni, dobrej zabawie, ale też głębokim porozumieniu dusz. „Małżeństwo to pakt dwojga ludzi przeciwko całemu światu” – mówi, marząc o ślubie na plaży lub w lesie. Czy po drugiej stronie ściany w Love is Blind: Polska czeka ktoś, z kim stawi czoła przyszłości?



Jacek – 36 lat



Właściciel barbershopu, który za wizerunkiem „bad boya” skrywa naturę introwertyka marzącego o dzieciach bawiących się na werandzie, ogrodzie i domu pełnym czułości. Dotychczasowe związki i praca nad sobą pomogły mu zrozumieć, że nie chce już być „ratownikiem” w relacjach, lecz partnerem w zdrowym, dojrzałym związku. W eksperymencie szuka artystycznej duszy i najlepszej przyjaciółki, z którą będzie mógł prowadzić długie, szczere rozmowy, ale z którą znajdzie też miejsce na domieszkę sarkazmu i czarnego humoru.



Julia – 28 lat



Jako ekspertka zabiegów pielęgnacyjnych Julia dba nie tylko o to, jak ludzie czują się ze swoim wyglądem – równie mocno interesuje ją to, co czują w środku. Gdy nie ma jej w salonie kosmetycznym, można ją znaleźć na wolontariacie, gdzie pomaga jako asystentka osób z niepełnosprawnościami, realizując lekcję wyniesioną z dzieciństwa. Mama nauczyła ją, że dobroć to coś, na co zawsze ją stać – i tej zasady trzyma się Julia. W najtrudniejszych momentach życia szuka ukojenia w najbliższych – szczególnie w dziadku, który zawsze był dla niej jak ojciec. Czy los postawi po drugiej stronie ściany kogoś, kto najpierw zobaczy jej serce?



Julita – 37 lat



Julita na co dzień pomaga innym odnaleźć własny głos – wreszcie jest gotowa sama głośno powiedzieć, czego chce w miłości. Poza pracą w szkole jest neurologopedką, pomagającą dzieciom z trudnościami w mowie. Jest też oddaną mamą 18‑letniego syna i z dumą obserwuje to, jakim mężczyzną się staje. Julita jest niezależna, świadoma emocjonalnie i doskonale wie, na co zasługuje. Przeszłe związki nauczyły ją jednego: nigdy więcej walki o to, żeby być czyimś priorytetem. Teraz szuka partnera, który będzie obecny, zaangażowany i gotów budować z nią coś prawdziwego.



Julka – 24 lata



Julia pięć lat temu przeprowadziła się do Poznania, gdzie dziś pomaga prowadzić startup fotowoltaiczny. Jest otwarta i uwielbia poznawać ludzi, jednak wciąż nie spotkała właściwej osoby, z którą mogłaby zbudować związek, o jakim marzy. Pochodzi z ciepłej, kochającej rodziny, a małżeństwo rodziców traktuje jak idealny przykład partnerstwa. Po kilku poważnych związkach Julia wie, że potrzebuje partnera emocjonalnie gotowego, stabilnego i obecnego w trudnych chwilach. Nie jest też przywiązana do jednego miejsca – dla właściwej osoby bez wahania znów spakuje walizkę, gotowa budować wspólną przyszłość od podstaw.



Kamil – 27 lat



Kamil pracuje w domu maklerskim – i choć świetnie zna się na notowaniach, wciąż nie trafił na relację, w którą mógłby naprawdę zainwestować swoje serce. Po doświadczeniach z aplikacjami randkowymi szuka relacji opartej na wspólnych wartościach, a nie pierwszym wrażeniu. Choć bywa postrzegany jako pewny siebie „podrywacz”, pod tym wizerunkiem kryje się twardo stąpający po ziemi facet szukający partnerki na całe życie. Czuje, że jego poukładane życie stwarza przestrzeń, by zaprosić do niego kogoś wyjątkowego, z kim mógłby razem patrzeć w przyszłość. Czy w kabinach znajdzie się ta jedyna, która zobaczy w nim coś więcej niż uśmiech pewnego siebie faceta?



Kamil „Uno” – 33 lat



Na co dzień mieszka w Norwegii, gdzie pracuje w firmie rekrutacyjnej, prowadzi też własny biznes z wynajmem aut. Po pracy lubi realizować swoje pasje, a jego najnowszą zajawką są motocykle, na których planuje objechać całą Norwegię. Wychowywał się wśród czterech sióstr, dzięki czemu dobrze rozumie kobiecą perspektywę i wie, jak ważna jest komunikacja. Po kilku poważnych związkach szuka partnerki, z którą stworzy coś trwałego, opartego na wspólnych wartościach i gotowości do założenia rodziny. Zdecydował się na udział w eksperymencie, ponieważ szuka relacji, która ma przyszłość także poza kamerami.



Karolina – 30 lat



Karolina ma duszę autostopowicza i zawsze jest gotowa na kolejną przygodę – bardzo liczy na to, że następnym przystankiem będzie miłość. Skończyła bioinżynierię, ale jej ulubionym „kierunkiem” jest poznawanie ludzi. Choć w gronie znajomych żartuje, że podczas wyjazdów jest słynnym „piątym kołem u wozu”, to właśnie ona jest sercem wyjazdów i świetną organizatorką wypraw. Jej najbliższy krąg – mama, brat i babcia – to dla niej cały świat. Karolina ma dość nieokreślonych „prawie‑związków” i historii, które kończą się wraz z pierwszym wyrażeniem uczuć.



Kinga – 27 lat



Ta łowczyni słońca zwykła dzielić czas między Warszawę a Teneryfę – teraz chce sprawdzić, czy uda jej się znaleźć miłość, która ogrzeje ją bardziej, niż hiszpańskie słońce. Kinga pracuje jako agentka nieruchomości i wierzy, że dom to nie miejsca, a ludzie. Rodzina jest dla niej wszystkim – obserwując rodziców, którzy po dekadach wciąż są w sobie zakochani, od dziecka obserwowała, jak wygląda zdrowe, pełne miłości małżeństwo. Kinga wie dobrze, jakiego partnera szuka: otwartego, autentycznego i na tyle stabilnego, by udźwignąć zarówno jej delikatność, jak i ognisty temperament.



Krzysztof – 36 lat



Krzysztof lubi swoje życie „na pełnych obrotach”, ale jego największe marzeniem jest własny dom i ktoś, dla kogo mógłby go zbudować – dosłownie. Żyje między Polską a Islandią, gdzie pracuje jako cieśla. Doświadczenia z poprzednich relacji nauczyły go, że nie chce niczego „na próbę” ani na pół gwizdka. Szuka partnerki, z którą zbuduje coś trwałego. Marzy o dwójce lub trójce dzieci. W eksperymencie widzi szansę na spotkanie kogoś, kto jest gotowy na prawdziwe zaangażowanie.



Laura – 30 lat



„Wysokooktanowa” kobieta, która kocha rytm miasta i czuje z nim prawdziwą więź. Pracuje w dużej korporacji paliwowej jako specjalistka ds. logistyki, ale jej życie nie kręci się wyłącznie wokół arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki sporej paczce znajomych i równie napiętemu kalendarzowi, rzadko kiedy siedzi w domu. Jej pasją jest motoryzacja, a szczególnie… traktory. Nienawidzi nudy, kocha ryzyko i jest gotowa wywrócić swoje życie do góry nogami, jeśli dzięki temu znajdzie partnera, który usiądzie z nią na fotelu pasażera we wszystkich przyszłych przygodach. Czy czeka na nią właśnie w kabinach?



Lubicz – 33 lata



Lubicz łączy w sobie estetyczną wrażliwość i racjonalne podejście do życia – równie dobrze odnajduje się w operze, jak i undergroundowym barze. Prowadzi concept store, ale to nie ze sprzedawanych tam książek nauczył się, że najważniejsze są relacje – te z innymi i z samym sobą. Po kilku nieudanych związkach wie, że bez dobrej komunikacji i emocjonalnej odpowiedzialności nie da się zbudować nic trwałego. Szuka partnerki, z którą stworzy dojrzałą relację – opartą na pełnej szczerości, nie wyobrażeniach.



Malika – 29 lat



W 2015 r. Malika z miłości przeprowadziła się z Kazachstanu do Polski, zostawiając za sobą stabilne życie i zatroskanych rodziców. Dziś pracuje w digital marketingu, a po godzinach wybiera siłownię i bieganie, marząc o przekroczeniu mety półmaratonu. Z domu wyniosła silne przywiązanie do wartości rodzinnych i czuje, że jest już gotowa stworzyć własny dom i małą „rodzinę we dwoje” z właściwą osobą. Ma za sobą wielkie miłości, złamane serce i kilka bardzo dojrzałych pożegnań – czy w kabinach odnajdzie miłość równie odważną jak ona sama?



Marcin – 30 lat



Choć na sali sądowej trudno byłoby to o nim powiedzieć, po zrzuceniu togi Marcin najchętniej uczęszcza na „puppy jogę”. Jest prawnikiem od start‑upów. Ma poukładane życie i plany na przyszłość, ale wciąż brakuje mu tylko solidnej „umowy partnerskiej” na całe życie. Zmęczony powierzchownymi relacjami ceni naturalne spotkania, najlepiej wynikające ze wspólnej pasji. Szuka partnerki lojalnej, ciekawej świata i poukładanej, która wnosi do wspólnego życia tyle samo zaangażowania, ile sama oczekuje.



Marta – 30 lat



Marta zawodowo trenowała taniec towarzyski – dziś traktuje go jako pasję. Aktualnie swoją kreatywność wyraża pracując jako stylistka paznokci. Ceni swoją ciężko wypracowaną niezależność, a od swojego partnera na życie oczekuje tego, żeby był jej oparciem – tak jak ona będzie jego, bez względu na wszystko. Jest gotowa na prawdziwą i stabilną miłość – marzy o tym, by iść do ołtarza z kimś, kto dorówna jej sercu krok w krok. Czy któryś z kandydatów udowodni, że potrafi zaangażować się w relację będącą czymś więcej niż tylko tańcem?



Mateusz – 31 lat



Bankowiec, który po pracy zamienia Excela na rockową scenę i pisanie tekstów. Wierzy, że magia związku skrywa się w codzienności – między praniem a wspólnym śniadaniem. Po zerwanych zaręczynach wie, że sam „dobry plan” ani dzielony kredyt na mieszkanie nie zastąpią prawdziwego uczucia i partnerstwa. Wyobraża sobie wspólne życie u boku pewnej siebie, niezależnej kobiety – takiej, która nie musi, ale chce być w związku. Jest gotowy na małżeństwo, w którym „na zawsze” zabrzmi jak ulubiona piosenka, a nie jak pusta obietnica.



MP – 27 lat



Amerykanin polskiego pochodzenia, który opuścił Chicago i przyjechał do Polski, by odkryć swoje korzenie, ale również z nadzieją na odnalezienie tej jedynej. Ma za sobą związek pełen miłości, ale też etap, w którym praca w rodzinnym biznesie całkowicie wypchnęła uczucia na drugi plan. Jego największa frustracja? Randkowanie przez aplikacje. Wie, że prawdziwej energii nie odda żadne zdjęcie, dlatego zdecydował się na eksperyment, który pozwoli mu postawić na emocjonalną otwartość w kabinach programu. Szuka żony, z którą stworzy relację wolną od błędów poprzednich pokoleń i współczesnej gry pozorów.



Nicole – 28 lat



Hipnoterapeutka, zafascynowana neuronauką i szeroko pojętym well‑beingiem, w życiu kieruje się zrozumieniem emocji oraz cieszy się niemal niezawodną intuicją. Lubi wyrażać miłość przez gotowanie, zwłaszcza domowych dań - ogórkowa w jej języku miłości to synonim czułości. Dwa lata spędzone we Włoszech i Ameryce Południowej otworzyły ją na inne kultury i nauczyły ją odwagi do realizacji marzeń na własnych zasadach. Wyprowadzka tuż po maturze pokazała jej, że potrafi stanąć na własnych nogach, ale też utwierdziła w przekonaniu, jak ogromne znaczenie mają dla niej rodzinne relacje.



Paulina – 30 lat



Wychowana w Gorzowie Wielkopolskim, a dziś żyjąca swoim „florydzkim snem”, Paulina zamieniła studencki staż w klubie golfowym na pełnoetatową pracę – i od tamtej pory doskonali swój swing. Niezależna, niesamowicie zaradna i obdarzona słonecznym usposobieniem, ma za sobą kilka wymagających historii miłosnych, które tylko pokazały, jak wielkie ma serce. Paulina planuje powrót do Polski z nadzieją, że tym samym uda jej się znajdzie kogoś, kto będzie gotowy budować wspólną przyszłość u boku kobiety, która poradzi sobie ze wszystkim, co życie rzuca jej pod nogi.



Radek – 25 lat



Student psychologii o wrażliwej duszy, który śni o partnerce podzielającej jego pasje. Radek jest zafascynowany tym, jak działa ludzka głowa i serce, a po cichu marzy, by stanąć na scenie na poetry slamie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek stawia na samoświadomość i szczerość w relacjach. Ma za sobą kilka ważnych związków, które nauczyły go, że nikogo nie da się „uratować na siłę” i że chemia pojawia się tam, gdzie pokrewne dusze rozpoznają swoje oblicze. Radek szuka partnerki, z którą będzie mógł dzielić codzienność, wartości i… może kiedyś swoje autorskie utwory?



Robert – 33 lata



Na scenie komediowej potrafi żartować ze wszystkiego, ale najbardziej marzy o tym, by móc śmiać się we dwoje. Silnie przywiązany do polskich korzeni, szuka partnerki z poczuciem humoru, otwartej na podróże i gotowej na rodzinę, z którą zacznie budować życie na serio. Wcześniejsze relacje nauczyły go, że samo „ktoś mnie wybrał” nie wystarczy – potrzebne są wspólne wartości, spokój i chemia. Jak mówi “Teraz pora przestać być tylko gościem na ślubach innych – i w końcu znaleźć partnerkę, z którą wyprawimy własny”.



Wiktoria – 25 lat



Po 18 latach dorastania w Irlandii, Wiktoria wróciła do Polski, zabierając ze sobą szczęście czterolistnej koniczyny. Dzięki swojej lekkiej, pozytywnej energii potrafi nawiązać przyjaźnie nawet w kolejce do kasy. Jest niezwykle związana z rodzicami i dziadkami, których uważa za wzory do naśladowania – nic dziwnego, że w życiu kieruje się wiarą w miłość i przekonaniem, że rodzina jest fundamentem szczęśliwego życia. Aplikacje randkowe wydają jej się powtarzalne i dołujące, a ona sama tęskni za „poznawaniem się jak kiedyś”. Czy w kabinach spotka drugą połówkę, której nie udało jej się odnaleźć w świecie swipe’ów?

Program „Love is Blind: Polska” zadebiutuje w serwisie Netflix już 6 maja.

