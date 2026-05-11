Polacy nie mogą się oderwać od nowego serialu Netflix. Już go wywindowali do TOP 3!

Serial stworzył Neil Forsyth, zainspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90., opowiadającą o brytyjskich urzędnikach, którzy pod przykrywką próbują rozpracować gangi narkotykowe. Tytuł w kilka dni wyrobił sobie mocne stanowisko na liście TOP 10 w Polsce. Obecnie plasuje się na 3. miejscu tuż po nowym sezonie skandynawskiego hitu „Kasztanowy ludzik” oraz pierwszej odsłonie „Love Is Blind: Polska”, która teraz zajmuje pierwszą pozycję.

Nowy hit serialowy Netfliksa. Perełka z Wielkiej Brytanii zachwyca Polaków

We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii.

Nie byli to jednak wyszkoleni agenci, lecz grupa całkiem zwyczajnych kobiet i mężczyzn. Wyrwani z szarej codzienności i poddani podstawowemu szkoleniu wyruszyli z misją stworzenia nowych tożsamości w kryminalnym półświatku – tak zwanych legend.

„Świetny serial można naprawdę się wkręcić, polecam”; „Historia prawdziwa przedstawiona naprawdę w fantastyczny sposób”; „Całkiem przyjemnie się ogląda ten serial od Netflix można się nieźle wciągnąć na długie godziny seansu filmowego i też muzyka jest niesamowita ale też są momenty kiedy można się nieźle pośmiać naprawdę bardzo przyjemnie się ogląda ten serial”; „Wciąga jak chodzenie po bagnach”; „To świetny serial. Realistyczny, trzymający w napięciu, ciekawy” – piszą o nim widzowie z Polski. Serial obecnie ma notę 7,2/10 na portalu Filmweb.

W serialu zagrali: Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes, Aml Ameen, Hayley Squires, Douglas Hodge czy Johnny Harris.

Wszystkie 6 odcinków serialu już można obejrzeć na Netflix.

