Koniec wolności oglądania? Netflix szykuje wielką zmianę dla Polaków

Netflix wprowadzi w Polsce abonament z reklamami. Tym samym polscy widzowie dołączą do użytkowników z kilkunastu innych państw, którzy już oglądają seriale i filmy przerywane spotami reklamowymi.

Netflix z reklamami pojawi się w Polsce

Rozszerzenie oferty ogłoszono podczas wydarzenia Netflix Upfronts w Nowym Jorku. Oprócz Polski plan z reklamami zostanie uruchomiony także między innymi w Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Norwegii, Szwecji czy Nowej Zelandii.

Amy Reinhard, prezes ds. reklam w Netflix, podkreśliła, że firma chce zaoferować widzom więcej możliwości korzystania z platformy w cenie dopasowanej do różnych budżetów.

„Z radością ogłaszamy rozszerzenie oferty Netflixa z reklamami do 15 nowych krajów w 2027 roku, w tym do Polski. Dla naszych subskrybentów oznacza to jeszcze więcej możliwości oglądania naszych filmów i seriali w cenie, która im odpowiada, a dla reklamodawców nową szansę na dotarcie do rzeszy zaangażowanych fanów Netflixa na całym świecie. Netflix świętuje właśnie dekadę swojej obecności w tych krajach, a nasi widzowie z pasją oglądają od dawna to, co mamy im do zaoferowania – dlatego nie ukrywam ekscytacji tym, co czeka nas w przyszłości” – cytuje jej słowa portal Wirtualnemedia.pl.

Jak działają reklamy na Netflix?

Platforma po raz pierwszy uruchomiła pakiety z reklamami w 2022 roku. Początkowo rozwiązanie trafiło do 12 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji czy Japonii.

Reklamy pojawiają się podczas oglądania seriali i filmów albo przed rozpoczęciem odtwarzania materiałów. Netflix oferuje także reklamodawcom dodatkowe formaty, między innymi spoty emitowane po zatrzymaniu odtwarzania. Według danych firmy plan z reklamami dociera obecnie do ponad 250 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie. Netflix podaje również, że ponad 80 proc. subskrybentów tego pakietu korzysta z platformy każdego tygodnia.

Platforma zapowiedziała, że nowy plan pojawi się w naszym kraju w 2027 roku. Informacja o planie z reklamami pojawia się krótko po ostatnich podwyżkach cen w Polsce. Od maja plan podstawowy kosztuje 37 zł zamiast 33 zł, standardowy 55 zł zamiast 49 zł, a premium 75 zł zamiast 67 zł. Na razie Netflix nie ujawnił, ile będzie kosztował nowy pakiet z reklamami w Polsce ani kiedy dokładnie zostanie uruchomiony w 2027 roku.

