Alicja Szemplińska doprowadziła widzów do łez! Internet po finale Eurowizji oszalał

To był wieczór, na który czekali fani Eurowizji w całej Europie. Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 od pierwszych minut dostarczał gigantycznych emocji, a na scenie pojawili się reprezentanci 25 państw walczący o zwycięstwo.

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska wzruszyła publiczność

Wśród nich znalazła się także Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Jej występ oczywiście od początku należał do najbardziej wyczekiwanych momentów finału. Polska wokalistka ponownie zaprezentowała „Pray” w tej samej oprawie scenicznej, którą widzowie mogli zobaczyć już w półfinale. Wokalistka postawiła na sprawdzoną koncepcję, dzięki której wcześniej wywalczyła awans do wielkiego finału.

Na scenie nie zabrakło charakterystycznej choreografii, dopracowanych efektów wizualnych i emocjonalnego klimatu, który od pierwszych sekund przyciągnął uwagę publiczności. Widzowie szybko zauważyli, że polska reprezentantka po raz kolejny skupiła się przede wszystkim na mocnym wokalu i budowaniu nastroju, zamiast na przesadnie widowiskowych elementach czy zaskakujących rekwizytach.

Na reakcję widowni nie trzeba było czekać. Entuzjazm słyszeli chyba wszyscy ze swoich odbiorników, bo nie dało się zagłuszyć entuzjastycznie wiwatującej publiczności. Emocji nie kryła wzruszona Alicja Szemplińska, która schodząc ze sceny, rzuciła tylko krótko „Dziękuję”, ze łzami w oczach

Internet oszalał po występie Alicji Szemplińskiej. „DUMAAA NASZA!!!”

To jednak nic w porównaniu z tym, co działo się w Internecie. Chwilę po występie Alicji Szemplińskiej sieć zalała fala komentarzy od zachwyconych widzów. Fani nie kryli wzruszenia i dumy z reprezentantki Polski.

„Dziękujemy! Byłaś wspaniała”, „To było top of the top”, „Piękny występ! Cudownieeeee”, „DUMAAA NASZA!!!” — pisali widzowie w mediach społecznościowych.

Wielu internautów podkreślało również, że Alicja Szemplińska postawiła na autentyczność i emocje, które w eurowizyjnym świecie pełnym fajerwerków i scenicznych eksperymentów coraz trudniej znaleźć.

