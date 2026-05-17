Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska przechodzi do historii. Takie miejsce zajęła

Finał jubileuszowego, 70, finału konkursu Eurowizji za nami. Wiadomo już, że reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska ze swoim utworem „Pray”

Finał Eurowizji 2026. 25 finalistów, zwycięzca mógł być tylko jeden

Podczas finału Eurowizja 2026 wystąpiło 25 artystów, z takich krajów jak (w kolejności występowania): Dania, Niemcy, Izrael, Belgia, Albania, Grecja, Ukraina, Australia, Serbia, Malta, Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Wielka Brytania, Francja, Mołdawia, Finlandia, Polska, Litwa, Szwecja, Cypr, Włochy, Norwegia, Rumunia i Austria.

W Wielkim Finale głosowanie rozpoczęło się tuż przed wykonaniem pierwszej piosenki, trwało przez wszystkie występy i około 40 minut po wykonaniu ostatniej piosenki. Głosować można było telefonicznie, SMS-owo lub online. Można było oddać maksymalnie 10 głosów, nie można było głosować na reprezentanta swojego kraju.

70. Konkurs Eurowizji wygrywa Dara i „Bangaranga”

Zaczęło się dla nas nieźle, w pierwszym łączeniu z jurorami narodowymi Polska otrzymała 8 punktów. Niemcy i Francja przyznały Alicji Szemplińskiej najwyższą notę — po 12 punktów. Także Mołdawia dała nam 12, dzięki czemu Polska przekroczyła magiczne 100 punktów i nagle znalazła się nawet nad Norwegią, Izraelem, czy Maltą. Najwyższą notę przyznali Alicji również gospodarze, Austria, dzięki czemu po głosowaniu jury Polska znalazła się na 7. miejscu! Ostatecznie od jurorów Polska otrzymała 133 punkty.

Potem przyszedł czas na głosy widzów, które nieraz potrafią wywrócić wszystko do góry nogami. Z 1 punkcikiem na koncie już do końca pozostała Wielka Brytania. Gospodarze, Austria, niewiele lepiej, bo 6 punktów i to te dwa kraje zamknęły tabelę tegorocznego, jubileuszowego konkursu Eurowizji. Głosy widzów niesamowicie wywindowały Mołdawię, która nagle znalazła się na szczycie tabeli, przed wysoko ocenianymi przez jury Bułgarią i Australią! Na tym nie koniec mega emocji, bo chwilę później numerem 1 okazała się... Rumunia! Głosy widzów doprawdy się nieprzewidywalne i po raz kolejny okazuje się, że nawet wszelki statystyki i typy bukmacherów zawodzą. Największy szok przeżyli jednak fani Alicji Szemplińskiej, kiedy okazało się, że otrzymała jedynie 17 dodatkowych punktów!? Skończyliśmy na łącznej nocie 150 punktów.

Na koniec wyścig rozgrywał się już tylko między Izraelem, Bułgarią i Australią. Ostatecznie z łączną liczbą 516 punktów zwyciężczynią 70. konkursu Eurowizja 2026 została reprezentantka Bułgarii, Dara z piosenką „Bangaranga". Polska, Alicja Szemplińska, ze 150 punktami znalazła się na bardzo dobrym 12. miejscu.

