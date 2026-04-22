To najpiękniejszy film na Netflix. Ma notę 8,1/10 od widzów

Film „Przebudzenia” w reżyserii Penny Marshall to oparta na autentycznych wydarzeniach i książce amerykańskiego neurologa Olivera Sacksa, poruszająca opowieść o lekarzu, który na zawsze zmienił życie swych pacjentów. W rolach głównych wystąpił nominowany do Oscara Robert De Niro i Robin Williams. To jeden z najwyżej ocenianych przez widzów i krytyków filmów na świecie – na polskim Filmwebie ma notę 8,1/10. Jest to perełka kina, która się nie starzaje, podobnie jak inne towarzyszące jej w czółwce najlepszych z najlepszych tytuły, jak „Forest Gump”, „Zielona mila” czy „Skazani na Shawshank”. Wciąż jednak za mało widzów widziało ten wyjątkowy film. Teraz to bardzo łatwe do narobienia – jest dostępny na Netflix.

8,1/10 od widzów i historia na faktach. Ten film to perła Netfliksa

Do szpitala Bainbridge w nowojorskim Bronksie trafia zdolny neurolog, doktor Malcolm Sayer. Do tej pory zajmował się wyłącznie pracą badawczą i nie miał bezpośredniego kontaktu z pacjentami. Nowe miejsce pracy stawia go jednak w zupełnie innej sytuacji – placówka nie dysponuje laboratorium neurologicznym, więc po raz pierwszy od czasów studiów musi zmierzyć się z codzienną praktyką lekarską. Z niepewnością wchodzi na oddział dla pacjentów przewlekle chorych. Szybko dostrzega, że wielu z nich od lat tkwi w stanie przypominającym uśpienie – nieruchomi, pozbawieni kontaktu ze światem, jakby zamknięci we własnych ciałach. To osoby dotknięte skutkami epidemii śpiączkowego zapalenia mózgu z lat 20. XX wieku. Ich ciała są jak zastygłe rzeźby, czasem uwięzione w powtarzalnych, automatycznych ruchach.

Mimo to doktor Sayer zaczyna podejrzewać, że pod powierzchnią bezruchu wciąż kryje się świadomość i emocje. Kierowany ciekawością i determinacją rozpoczyna serię badań i eksperymentów. W końcu decyduje się zastosować nowy, nie do końca poznany lek – L-Dopę. Nie wiadomo jeszcze, jakie mogą być jego skutki uboczne ani jaka dawka będzie odpowiednia. Pierwszym pacjentem poddanym terapii zostaje Leonard Lowe. Ku zaskoczeniu lekarzy dochodzi do czegoś, co wydaje się niemożliwe – po wielu latach chorzy zaczynają się „budzić”. Rozpoczyna się okres pełen radości i nadziei, który odmienia nie tylko życie pacjentów, ale także samego doktora Sayera, skłaniając go do refleksji nad wartością życia, relacji międzyludzkich i wzajemnego zrozumienia.

Czytaj też:

5 filmów na Prime Video, które warto zobaczyć w tym tygodniuCzytaj też:

Kryminał z Travoltą dziś poleci w tv. To perełka z 2023 roku