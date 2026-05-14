Netflix zasypał widzów nowościami. Wielkie powroty i głośne premiery na 2026 rok

Podczas tegorocznych Netflix Upfronts w Nowym Jorku ogłoszono nowe seriale, wielkie filmowe projekty, kolejne sezony hitów i kilka zaskakujących powrotów.

Netflix pokazał wielkie premiery na 2026 rok

Coroczne Upfronty to wydarzenie, podczas którego platformy i stacje telewizyjne prezentują swoje najważniejsze produkcje reklamodawcom i mediom. Netflix od kilku lat wykorzystuje tę okazję do ujawniania największych premier i głośnych odnowień.

Jeszcze przed główną prezentacją platforma pokazała pierwsze materiały z serialu „The Hawk”, nowej komedii z Will Ferrell, której premiera zaplanowana została na lipiec 2026 roku.Netflix ujawnił także pierwszy plakat serialu „Na wschód od Edenu” East of Eden z Florence Pugh w roli głównej. Produkcja inspirowana kultową powieścią Johna Steinbecka ma zadebiutować jesienią 2026 roku.

Wśród najgłośniejszych nowych projektów znalazł się film „A Matter of Time”, w którym wystąpią Ben Stiller, Nicholas Galitzine oraz Bella Maclean. Reżyserem produkcji został Harry Bradbeer. Netflix oficjalnie zamówił także serial „Barbaric”, będący adaptacją popularnego komiksu fantasy o przeklętym barbarzyńcy i gadającym toporze. Za projekt odpowiada Sheldon Turner, a producentem wykonawczym został Sam Claflin. Duże emocje budzi również serial „Calabasas”. Twórca Bridgerton, Chris Van Dusen, połączył siły z Emma Roberts oraz Kim Kardashian, by stworzyć młodzieżowy dramat osadzony w elitarnej szkole prywatnej.

Wielkie i nieoczywiste powroty hitów Netflixa

Jednym z największych zaskoczeń okazało się oficjalne potwierdzenie filmu „Dorośli 3”. Adam Sandler ponownie połączy siły z Timem Herlihym, a za reżyserię odpowie Kyle Newacheck.

Netflix rozwija również współpracę z Harlanem Cobenem. Platforma potwierdziła serial „Myron Boltar”, będący kolejną ekranizacją twórczości autora. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze tego lata. Zapowiedziano też „The Retrievals”, adaptację podcastu o skandalu w Yale Fertility Center.

Podczas wydarzenia ogłoszono także kolejne sezony popularnych produkcji. Thriller komediowy „Życiowe błędy”, w który główną rolę gra Dan Levy, otrzymał drugi sezon. Sam aktor potwierdził, że prace nad nową odsłoną już trwają. Jesienią 2026 roku powróci także jedenasty sezon „Love Is Blind”, który tym razem będzie rozgrywał się w Bostonie. Netflix zamówił również trzeci sezon sportowej komedii „Rozgrywająca” z Kate Hudson. Produkcja ponownie będzie realizowana w Los Angeles.

Czytaj też:

Ten thriller to nr 2 na świecie. W Polsce też widzowie go pokochaliCzytaj też:

Muzyka, bunt i PRL. Netflix szykuje film o legendzie polskiego rocka