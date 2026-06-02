6 nowości, które musisz zobaczyć w czerwcu. Te perełki opanują serwis

Wśród nowości nie zabraknie emocjonujących historii, widowiskowej akcji, romantycznych opowieści i tytułów, które mają szansę stać się największymi streamingowymi przebojami początku lata. Wybraliśmy sześć premier, które zdecydowanie warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”. Jeśli zastanawiasz się, co oglądać w czerwcu, te perełki mogą szybko podbić Prime Video i serca widzów.

Widzowie będą mówić tylko o nich. Topowe nowości czerwca na Prime Video

„Każdy kolejny rok”



Rozgrywająca się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia akcja serialu toczy się w Barry’s Bay – urokliwym miasteczku nad jeziorem. Każdy kolejny rok to romantyczna, nostalgiczna historia o pierwszych miłościach oraz ludziach i wyborach, które pozostawiają w nas ślad na całe życie.

Premiera: 10 czerwca



„Po twoim trupie”



Małżeństwo wyjeżdża na urlop, by ratować związek, jednak na miejscu okazuje się, że obydwoje mają całkiem inny plan – pozbyć się współmałżonka.

Premiera: 10 czerwca



„Twoja Wina: Londyn”



Kolejna odsłona popularnej romantycznej historii o zakazanej miłości.

Premiera: 17 czerwca





„Wyspa umarłych”



Umarli za wcześnie. Teraz wracają po żywych. Daisy Ridley w postapokaliptycznym thrillerze, w którym najgroźniejsza jest nadzieja. Po olbrzymiej katastrofie militarnej świat próbuje uwierzyć, że zagrożenie minęło. Wojsko zatrudnia cywili do pomocy przy zwłokach, dając rodzinom złudzenie spokoju. Gdy Ava wkracza do strefy kwarantanny, by odnaleźć zaginionego męża, odkrywa przerażającą prawdę.

Premiera: 19 czerwca



„See You At Work Tomorrow”



Koreański serial. który łączy błyskotliwą satyrę na życie korporacyjne z pełnym napięcia romansem, oddając humor, emocje i chemię współczesnych relacji rodzących się w miejscu pracy.

Premiera: 22 czerwca



„Driver's Ed”



Grupa nastolatków kradnie samochód do nauki jazdy i rusza w szaloną podróż, by pomóc licealiście odnaleźć ukochaną, która właśnie rozpoczęła studia i raz jeszcze zawalczyć o jej serce.

Premiera: 26 czerwca

