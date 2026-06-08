To perełka wśród netfliksowych seriali. Mało kto o nim pamięta

„Bardzo dobra historia i jej wykonanie. Totalnie do mnie przemówił”; „Szkoda, że ten nie zyskał większego rozgłosu. Jest naprawdę dobry”; „Drugi sezon lepszy niż pierwszy”; „Oglądałem z zapartym tchem, wszystkie 4 sezony” – piszą o nim jego fani. „3%” był pierwszym portugalskojęzycznym serialem Netfliksa oraz drugą produkcją nieanglojęzyczną, po hiszpańskojęzycznym serialu „Klub Cuervos”.

To thriller postapokaliptyczny, którego akcja rozgrywa się w Brazylii w niedalekiej przyszłości. Członkami uprzywilejowanego społeczeństwa mogą zostać jedynie nieliczne osoby, które przejdą intensywny i oparty na współzawodnictwie proces selekcji.

Thriller Netfliksa, o którym mało z nas już pamięta, a jest doskonały. Nadróbcie ten serial

Akcja serialu rozgrywa się w nieokreślonej przyszłości. To zniszczony, przeludniony świat, gdzie większość populacji żyje w skrajnym ubóstwie, a członkami uprzywilejowanego społeczeństwa mogą zostać jedynie nieliczne osoby, które przejdą intensywny i oparty na współzawodnictwie proces selekcji. Każdy 20-latek ma szansę na ten „awans”. W celu zamieszania na rajskiej, zaawansowanej technologicznie enklawie zwanej Lądem (Offshore), muszą jednak wziąć udział w ekstremalnym „Procesie”, który kończy tylko 3 proc. kandydatów.

Fabuła skupia się na grupie zdesperowanych uczestników, którzy walczą o lepsze życie, jednocześnie odkrywając prawdę o okrutnym i nierównym systemie, co ostatecznie prowadzi do walki o obalenie całego porządku społecznego. Serial porusza ważne tematy dotyczące moralności, nierówności społecznych i wartości jednostki. Z czasem serial przestaje być jedynie opowieścią o rywalizacji. Coraz większą rolę odgrywają tajemnice stojące za Procesem, ruch oporu walczący z systemem oraz pytania o sprawiedliwość społeczną, nierówności i mit „merytokracji” – czyli przekonania, że każdy osiąga sukces wyłącznie dzięki własnym zasługom.

Jeśli podobały ci się takie produkcje jak „Squid Game”, „Igrzyska śmierci” czy „Black Mirror”, „3%” może przypaść ci do gustu. Wszystkie cztery sezony serialu „3%” są dostępne na Netflix.

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