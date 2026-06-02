HBO Max dorzuca kilkadziesiąt nowości. Lista premier dzień po dniu
Udostępnijdodaj Skomentuj
Filmy

HBO Max dorzuca kilkadziesiąt nowości. Lista premier dzień po dniu

Dodano: 
„Proud”
„Proud” Źródło: HBO / Max
W pierwszej połowie czerwca do HBO Max trafią zarówno nagradzane produkcje, jak i popularne hollywoodzkie tytuły oraz nowe seriale.

Przed nami pierwsza połowa czerwca w HBO Max, a wraz z nią solidna porcja premier dla fanów seriali, kina autorskiego, głośnych hitów i dokumentów. Wśród najciekawszych nowości znalazł się nagradzany serial „Proud”, który zadebiutuje 12 czerwca, a także nowe sezony animacji, ambitne produkcje festiwalowe, hollywoodzkie widowiska oraz rodzinne propozycje na wspólne seanse. Nie zabraknie również mocnych thrillerów, poruszających dramatów i dokumentów opowiadających o niezwykłych ludziach oraz zjawiskach. Poniżej prezentujemy wybrane nowości, które trafią do biblioteki HBO Max między 1 a 15 czerwca, a także szczegółową rozpiskę premier dzień po dniu.

HBO Max zaskakuje czerwcowymi premierami. Na liście oscarowe i festiwalowe hity

„Republika Jajogłowych”

Satyryczne sci‑fi z alternatywnej rzeczywistości, gdzie zimna wojna trwa, a radziecki Kazachstan został zbombardowany atomowo.
Premiera: 1 czerwca

„Wieczne Wartości: Kult piękna”

Odkrywczy trzyczęściowy dokument o ekscentrycznym kulcie „Eternal Values” Fredericka von Mierersa.
Premiera: 2 czerwca

„Zima w Sokcho”

Życie młodej Koreanki zmienia się, gdy do pensjonatu w zaśnieżonym Sokcho przybywa francuski artysta.
Premiera: 3 czerwca

„Nasienie świętej figi”

Rodzina sędziego śledczego w Teheranie mierzy się z dramatem po śmierci młodej kobiety w areszcie policyjnym.
Premiera: 4 czerwca

„Faceci w czerni”

Działają w ukryciu i ubierają się na czarno. Stanowią też najlepszą, ostatnią i jedyną linię obrony Ziemi przed groźnymi przybyszami z kosmosu.
Premiera: 4 czerwca

„Faceci w czerni 2”

Agent J przywraca byłemu partnerowi pamięć, by ten pomógł mu powstrzymać najeźdźcę z kosmosu.
Premiera: 4 czerwca

„Faceci w czerni 3”

Noszący się na czarno tajni agenci – J (Will Smith) i K (Tommy Lee Jones) – tym razem wracają do przeszłości. J od lat próbuje zrozumieć i polubić swojego sarkastycznego i małomównego partnera, który wciąż jest dla niego zagadką.
Premiera: 4 czerwca

„Wyśnione piosenki”

Utalentowana nastolatka tworząca piosenki żyje w cieniu zmarłego ojca. W rocznicę jego debiutu musi zmierzyć się z porzuceniem.
Premiera: 4 czerwca

„The Lighthouse”

Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.
Premiera: 5 czerwca

„Kompletnie nieznany”

Nowy Jork, 1961. Młody Bob Dylan zaczyna błyskawiczną karierę, zakończoną przełomowym i kontrowersyjnym występem.
Premiera: 5 czerwca

„Los Topuria”

Ilia Topuria podejmuje kolejne wyzwanie: chce zostać mistrzem wagi lekkiej i jeszcze bardziej umocnić swoją legendę.
Premiera: 5 czerwca

„Abigail”

Grupa przestępców porywa 12‑letnią baletnicę i pilnuje jej nocą, czekając na okup. Po kolei giną i odkrywają, że dziewczynka nie jest zwyczajna.
Premiera: 5 czerwca

„Prawdziwy ból”

Kuzyni David i Benji wyruszają w podróż po Polsce, by uczcić babcię, lecz stare konflikty odżywają na tle rodzinnej historii.
Premiera: 6 czerwca

„Rozdzieleni”

Historia nieoczekiwanej przyjaźni Romana i Dennisa, których łączy grupa wsparcia dla bliźniąt po utracie rodzeństwa.
Premiera: 6 czerwca

„Duse”

Kariera Eleonory Duse dobiega końca, lecz w burzliwych czasach między wojnami powraca na scenę.
Premiera: 6 czerwca

„Megalomani”

Archeolożka Sofia jedzie na odległą grecką wyspę, by sprawdzić, czy starożytna ceramika zapisuje dźwięk, współpracując z sceptycznym artystą.
Premiera: 8 czerwca

„Gorzkie złoto”

Na pustyni Atakama 16‑letnia Carola wraz z ojcem potajemnie prowadzi kopalnię złota. Gdy ojciec zostaje ranny, dziewczyna musi go zastąpić.
Premiera: 10 czerwca

„Twarzą w twarz”

Dramat o znanej prowadzącej TV, która konfrontuje mężczyznę z okrutnym wpisem w sieci.
Premiera: 10 czerwca

„Zaułek koszmarów”

Thriller psychologiczny o sprytnym oszuście i nieuczciwej psychiatrce, którzy naciągają bogaczy nowojorskiej elity lat 40.
Premiera: 11 czerwca

„Zabawy z piłką”

Grupa outsiderów staje do turnieju, by ocalić ukochaną siłownię przed korporacyjną siecią fitness.
Premiera: 11 czerwca

„Ave, Cezar!”

Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen.
Premiera: 11 czerwca

„Lombard”

Walcząc o utrzymanie domu i trzeźwość po śmierci męża, Grace podejmuje pracę u jedynej w miasteczku muzułmańskiej rodziny.
Premiera: 11 czerwca

„Proud”

Beztroskie życie Filipa zostaje wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwaną rodzinną tragedię. Czy uda mu się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia?
Premiera: 12 czerwca

„King's Man: Pierwsza misja”

Osadzony w realiach I wojny światowej film opowiada historię powstania pierwszej niezależnej agencji wywiadowczej Kingsman.
Premiera: 12 czerwca

„Oddaj ją”

Brat i siostra odkrywają przerażający rytuał w odosobnionym domu swojej nowej matki zastępczej.
Premiera: 12 czerwca

„Nocna suka”

Kobieta rezygnuje z kariery, by poświęcić się macierzyństwu, lecz jej nowe życie niespodziewanie przybiera surrealistyczny obrót.
Premiera: 13 czerwca

„Pan Popper i jego pingwiny”

Pan Popper, malarz domów, marzy o Arktyce. Jeden z odkrywców wysyła mu pingwina, którego trzyma w lodówce.
Premiera: 13 czerwca

„Wróbel w kominie”

Różnice charakterów sióstr Karen i Jule wychodzą na jaw, gdy ich rodziny spotykają się na przyjęciu urodzinowym.
Premiera: 13 czerwcaCzytaj też:
23 filmowe perełki na Netflix, które zasługują na więcej uwagiCzytaj też:
5 najlepszych kryminałów na Netflix. Od dawna nic ich nie przebija

Źródło: WPROST.pl