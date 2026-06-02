HBO Max dorzuca kilkadziesiąt nowości. Lista premier dzień po dniu

Przed nami pierwsza połowa czerwca w HBO Max, a wraz z nią solidna porcja premier dla fanów seriali, kina autorskiego, głośnych hitów i dokumentów. Wśród najciekawszych nowości znalazł się nagradzany serial „Proud”, który zadebiutuje 12 czerwca, a także nowe sezony animacji, ambitne produkcje festiwalowe, hollywoodzkie widowiska oraz rodzinne propozycje na wspólne seanse. Nie zabraknie również mocnych thrillerów, poruszających dramatów i dokumentów opowiadających o niezwykłych ludziach oraz zjawiskach. Poniżej prezentujemy wybrane nowości, które trafią do biblioteki HBO Max między 1 a 15 czerwca, a także szczegółową rozpiskę premier dzień po dniu.

HBO Max zaskakuje czerwcowymi premierami. Na liście oscarowe i festiwalowe hity

„Republika Jajogłowych”



Satyryczne sci‑fi z alternatywnej rzeczywistości, gdzie zimna wojna trwa, a radziecki Kazachstan został zbombardowany atomowo.

Premiera: 1 czerwca



„Wieczne Wartości: Kult piękna”



Odkrywczy trzyczęściowy dokument o ekscentrycznym kulcie „Eternal Values” Fredericka von Mierersa.

Premiera: 2 czerwca



„Zima w Sokcho”



Życie młodej Koreanki zmienia się, gdy do pensjonatu w zaśnieżonym Sokcho przybywa francuski artysta.

Premiera: 3 czerwca



„Nasienie świętej figi”



Rodzina sędziego śledczego w Teheranie mierzy się z dramatem po śmierci młodej kobiety w areszcie policyjnym.

Premiera: 4 czerwca



„Faceci w czerni”



Działają w ukryciu i ubierają się na czarno. Stanowią też najlepszą, ostatnią i jedyną linię obrony Ziemi przed groźnymi przybyszami z kosmosu.

Premiera: 4 czerwca



„Faceci w czerni 2”



Agent J przywraca byłemu partnerowi pamięć, by ten pomógł mu powstrzymać najeźdźcę z kosmosu.

Premiera: 4 czerwca



„Faceci w czerni 3”



Noszący się na czarno tajni agenci – J (Will Smith) i K (Tommy Lee Jones) – tym razem wracają do przeszłości. J od lat próbuje zrozumieć i polubić swojego sarkastycznego i małomównego partnera, który wciąż jest dla niego zagadką.

Premiera: 4 czerwca



„Wyśnione piosenki”



Utalentowana nastolatka tworząca piosenki żyje w cieniu zmarłego ojca. W rocznicę jego debiutu musi zmierzyć się z porzuceniem.

Premiera: 4 czerwca



„The Lighthouse”



Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.

Premiera: 5 czerwca



„Kompletnie nieznany”



Nowy Jork, 1961. Młody Bob Dylan zaczyna błyskawiczną karierę, zakończoną przełomowym i kontrowersyjnym występem.

Premiera: 5 czerwca



„Los Topuria”



Ilia Topuria podejmuje kolejne wyzwanie: chce zostać mistrzem wagi lekkiej i jeszcze bardziej umocnić swoją legendę.

Premiera: 5 czerwca



„Abigail”



Grupa przestępców porywa 12‑letnią baletnicę i pilnuje jej nocą, czekając na okup. Po kolei giną i odkrywają, że dziewczynka nie jest zwyczajna.

Premiera: 5 czerwca



„Prawdziwy ból”



Kuzyni David i Benji wyruszają w podróż po Polsce, by uczcić babcię, lecz stare konflikty odżywają na tle rodzinnej historii.

Premiera: 6 czerwca



„Rozdzieleni”



Historia nieoczekiwanej przyjaźni Romana i Dennisa, których łączy grupa wsparcia dla bliźniąt po utracie rodzeństwa.

Premiera: 6 czerwca



„Duse”



Kariera Eleonory Duse dobiega końca, lecz w burzliwych czasach między wojnami powraca na scenę.

Premiera: 6 czerwca



„Megalomani”



Archeolożka Sofia jedzie na odległą grecką wyspę, by sprawdzić, czy starożytna ceramika zapisuje dźwięk, współpracując z sceptycznym artystą.

Premiera: 8 czerwca



„Gorzkie złoto”



Na pustyni Atakama 16‑letnia Carola wraz z ojcem potajemnie prowadzi kopalnię złota. Gdy ojciec zostaje ranny, dziewczyna musi go zastąpić.

Premiera: 10 czerwca



„Twarzą w twarz”



Dramat o znanej prowadzącej TV, która konfrontuje mężczyznę z okrutnym wpisem w sieci.

Premiera: 10 czerwca



„Zaułek koszmarów”



Thriller psychologiczny o sprytnym oszuście i nieuczciwej psychiatrce, którzy naciągają bogaczy nowojorskiej elity lat 40.

Premiera: 11 czerwca



„Zabawy z piłką”



Grupa outsiderów staje do turnieju, by ocalić ukochaną siłownię przed korporacyjną siecią fitness.

Premiera: 11 czerwca



„Ave, Cezar!”



Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen.

Premiera: 11 czerwca



„Lombard”



Walcząc o utrzymanie domu i trzeźwość po śmierci męża, Grace podejmuje pracę u jedynej w miasteczku muzułmańskiej rodziny.

Premiera: 11 czerwca



„Proud”



Beztroskie życie Filipa zostaje wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwaną rodzinną tragedię. Czy uda mu się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia?

Premiera: 12 czerwca



„King's Man: Pierwsza misja”



Osadzony w realiach I wojny światowej film opowiada historię powstania pierwszej niezależnej agencji wywiadowczej Kingsman.

Premiera: 12 czerwca



„Oddaj ją”



Brat i siostra odkrywają przerażający rytuał w odosobnionym domu swojej nowej matki zastępczej.

Premiera: 12 czerwca



„Nocna suka”



Kobieta rezygnuje z kariery, by poświęcić się macierzyństwu, lecz jej nowe życie niespodziewanie przybiera surrealistyczny obrót.

Premiera: 13 czerwca



„Pan Popper i jego pingwiny”



Pan Popper, malarz domów, marzy o Arktyce. Jeden z odkrywców wysyła mu pingwina, którego trzyma w lodówce.

Premiera: 13 czerwca



„Wróbel w kominie”



Różnice charakterów sióstr Karen i Jule wychodzą na jaw, gdy ich rodziny spotykają się na przyjęciu urodzinowym.

Premiera: 13 czerwca

