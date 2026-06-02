HBO Max dorzuca kilkadziesiąt nowości. Lista premier dzień po dniu

Przed nami pierwsza połowa czerwca w HBO Max, a wraz z nią solidna porcja premier dla fanów seriali, kina autorskiego, głośnych hitów i dokumentów. Wśród najciekawszych nowości znalazł się nagradzany serial „Proud”, który zadebiutuje 12 czerwca, a także nowe sezony animacji, ambitne produkcje festiwalowe, hollywoodzkie widowiska oraz rodzinne propozycje na wspólne seanse. Nie zabraknie również mocnych thrillerów, poruszających dramatów i dokumentów opowiadających o niezwykłych ludziach oraz zjawiskach. Poniżej prezentujemy wybrane nowości, które trafią do biblioteki HBO Max między 1 a 15 czerwca, a także szczegółową rozpiskę premier dzień po dniu.
HBO Max zaskakuje czerwcowymi premierami. Na liście oscarowe i festiwalowe hity
„Republika Jajogłowych”
Satyryczne sci‑fi z alternatywnej rzeczywistości, gdzie zimna wojna trwa, a radziecki Kazachstan został zbombardowany atomowo.
Premiera: 1 czerwca
„Wieczne Wartości: Kult piękna”
Odkrywczy trzyczęściowy dokument o ekscentrycznym kulcie „Eternal Values” Fredericka von Mierersa.
Premiera: 2 czerwca
„Zima w Sokcho”
Życie młodej Koreanki zmienia się, gdy do pensjonatu w zaśnieżonym Sokcho przybywa francuski artysta.
Premiera: 3 czerwca
„Nasienie świętej figi”
Rodzina sędziego śledczego w Teheranie mierzy się z dramatem po śmierci młodej kobiety w areszcie policyjnym.
Premiera: 4 czerwca
„Faceci w czerni”
Działają w ukryciu i ubierają się na czarno. Stanowią też najlepszą, ostatnią i jedyną linię obrony Ziemi przed groźnymi przybyszami z kosmosu.
Premiera: 4 czerwca
„Faceci w czerni 2”
Agent J przywraca byłemu partnerowi pamięć, by ten pomógł mu powstrzymać najeźdźcę z kosmosu.
Premiera: 4 czerwca
„Faceci w czerni 3”
Noszący się na czarno tajni agenci – J (Will Smith) i K (Tommy Lee Jones) – tym razem wracają do przeszłości. J od lat próbuje zrozumieć i polubić swojego sarkastycznego i małomównego partnera, który wciąż jest dla niego zagadką.
Premiera: 4 czerwca
„Wyśnione piosenki”
Utalentowana nastolatka tworząca piosenki żyje w cieniu zmarłego ojca. W rocznicę jego debiutu musi zmierzyć się z porzuceniem.
Premiera: 4 czerwca
„The Lighthouse”
Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.
Premiera: 5 czerwca
„Kompletnie nieznany”
Nowy Jork, 1961. Młody Bob Dylan zaczyna błyskawiczną karierę, zakończoną przełomowym i kontrowersyjnym występem.
Premiera: 5 czerwca
„Los Topuria”
Ilia Topuria podejmuje kolejne wyzwanie: chce zostać mistrzem wagi lekkiej i jeszcze bardziej umocnić swoją legendę.
Premiera: 5 czerwca
„Abigail”
Grupa przestępców porywa 12‑letnią baletnicę i pilnuje jej nocą, czekając na okup. Po kolei giną i odkrywają, że dziewczynka nie jest zwyczajna.
Premiera: 5 czerwca
„Prawdziwy ból”
Kuzyni David i Benji wyruszają w podróż po Polsce, by uczcić babcię, lecz stare konflikty odżywają na tle rodzinnej historii.
Premiera: 6 czerwca
„Rozdzieleni”
Historia nieoczekiwanej przyjaźni Romana i Dennisa, których łączy grupa wsparcia dla bliźniąt po utracie rodzeństwa.
Premiera: 6 czerwca
„Duse”
Kariera Eleonory Duse dobiega końca, lecz w burzliwych czasach między wojnami powraca na scenę.
Premiera: 6 czerwca
„Megalomani”
Archeolożka Sofia jedzie na odległą grecką wyspę, by sprawdzić, czy starożytna ceramika zapisuje dźwięk, współpracując z sceptycznym artystą.
Premiera: 8 czerwca
„Gorzkie złoto”
Na pustyni Atakama 16‑letnia Carola wraz z ojcem potajemnie prowadzi kopalnię złota. Gdy ojciec zostaje ranny, dziewczyna musi go zastąpić.
Premiera: 10 czerwca
„Twarzą w twarz”
Dramat o znanej prowadzącej TV, która konfrontuje mężczyznę z okrutnym wpisem w sieci.
Premiera: 10 czerwca
„Zaułek koszmarów”
Thriller psychologiczny o sprytnym oszuście i nieuczciwej psychiatrce, którzy naciągają bogaczy nowojorskiej elity lat 40.
Premiera: 11 czerwca
„Zabawy z piłką”
Grupa outsiderów staje do turnieju, by ocalić ukochaną siłownię przed korporacyjną siecią fitness.
Premiera: 11 czerwca
„Ave, Cezar!”
Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen.
Premiera: 11 czerwca
„Lombard”
Walcząc o utrzymanie domu i trzeźwość po śmierci męża, Grace podejmuje pracę u jedynej w miasteczku muzułmańskiej rodziny.
Premiera: 11 czerwca
„Proud”
Beztroskie życie Filipa zostaje wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwaną rodzinną tragedię. Czy uda mu się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia?
Premiera: 12 czerwca
„King's Man: Pierwsza misja”
Osadzony w realiach I wojny światowej film opowiada historię powstania pierwszej niezależnej agencji wywiadowczej Kingsman.
Premiera: 12 czerwca
„Oddaj ją”
Brat i siostra odkrywają przerażający rytuał w odosobnionym domu swojej nowej matki zastępczej.
Premiera: 12 czerwca
„Nocna suka”
Kobieta rezygnuje z kariery, by poświęcić się macierzyństwu, lecz jej nowe życie niespodziewanie przybiera surrealistyczny obrót.
Premiera: 13 czerwca
„Pan Popper i jego pingwiny”
Pan Popper, malarz domów, marzy o Arktyce. Jeden z odkrywców wysyła mu pingwina, którego trzyma w lodówce.
Premiera: 13 czerwca
„Wróbel w kominie”
Różnice charakterów sióstr Karen i Jule wychodzą na jaw, gdy ich rodziny spotykają się na przyjęciu urodzinowym.
Premiera: 13 czerwca
