6 perełek Netfliksa i 5 HBO Max. Weekendowi zwycięzcy streamingu

Weekend tradycyjnie przyniósł przetasowania w rankingach popularności platform streamingowych. Widzowie masowo nadrabiali serialowe premiery, wracali do głośnych hitów i sprawdzali nowości, które w ostatnich dniach pojawiły się w katalogach. Sprawdziliśmy, jakie produkcje cieszyły się największym zainteresowaniem na Netfliksie i HBO Max. Oto 11 tytułów, które po weekendzie znalazły się na streamingowym topie.

Nowe hity i stare pewniaki. Oto produkcje, które w weekend na Netflix i HBO Max oglądali niemal wszyscy

„The Boroughs” (Netflix)



W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.



„Berlin i Dama z gronostajem” (Netflix)



Sewilla – wspaniałe miejsce na wspaniały rabunek. Berlin, któremu wpadło w oko bezcenne dzieło sztuki, zwołuje swój gang, żeby zaplanować niesamowity skok.



„Cztery pory roku”, 2. sezon (Netflix)



Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”, 2. sezon (Netflix)



Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.



„Ministranci” (Netflix)



Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.



„Panie przodem” (Netflix)



Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.



„Ostatni wiking” (HBO Max)



Anker wychodzi z więzienia po 14 latach za rabunek. Jego brat Manfred, jedyna osoba znająca miejsce ukrycia łupu, cierpi na chorobę umysłową. Razem wyruszają w podróż, by odnaleźć pieniądze i odkryć własną tożsamość.



„Until Dawn” (HBO Max)



W rocznicę zaginięcia siostry, Clover wraz z przyjaciółmi wybiera się w to samo miejsce. Tam ściga ich morderca, a każdy poranek zaczyna się od nowa.



„Materialiści” (HBO Max)



Dochodowy interes swatki komplikuje się, gdy nawiązuje ona trójkąt miłosny, który zagraża jej klientom.



„Wichrowe wzgórza” (HBO Max)



Historia miłosna osadzona na tle wrzosowisk Yorkshire, ukazująca intensywny i destrukcyjny związek między Heathcliffem a Catherine Earnshaw.



„Panna młoda!” (HBO Max)



Chicago, lata trzydzieste XX wieku. Samotny potwór Frankensteina prosi doktora Euphroniusa o pomoc w stworzeniu towarzyszki. Ożywiają zamordowaną kobietę.

