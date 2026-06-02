Aktorska elita w nowym polskim filmie. Mamy pierwsze zdjęcia

Film „Radioamator” to nowy komediodramat Tomasza Habowskiego, twórcy nagradzanych „Piosenek o miłości”. Mottem tego filmu mogłoby się stać hasło: „Pamiętaj: Twoje życie zaczyna się teraz”. Produkcja z Arkadiuszem Jakubikiem, Danutą Stenką i Magdaleną Koleśnik w rolach głównych oraz m.in. z Andrzejem Grabowskim w roli drugoplanowej, opowie historię o drugim początku, emocjach odkładanych latami i miłości, która przychodzi wtedy, gdy człowiek przestaje się jej spodziewać.

Nowy polski film od twórcy „Piosenek o miłości”. W obsadzie znane nazwiska

Bohaterem filmu jest Krzysztof – 65-letni emeryt (Arkadiusz Jakubik), który po czterdziestu latach pracy w fabryce słodyczy nagle traci rytm porządkujący całe jego życie. Samotność, trudna relacja z córką (Magdalena Koleśnik) i wspomnienia o zmarłej żonie zaczynają wracać ze zdwojoną siłą. Gdy trafia do sanatorium w górach, początkowo traktuje wyjazd jak przykry obowiązek. Wszystko zmienia się jednak wraz ze spotkaniem Małgorzaty (Danuta Stenka) i powrotem do dawnej pasji – krótkofalarstwa.

Film, podobnie jak świetnie przyjęta przez widzów seria „Dalej jazda”, która zgromadziła w kinach prawie milion widzów, sięga po formułę ciepłego, emocjonalnego kina środka. To opowieść o dojrzałych bohaterach, którzy stają przed nowym rozdziałem życia.

Twórcy „Radioamatora” podkreślają, że film nie będzie nostalgiczną opowieścią o przemijaniu. Wręcz przeciwnie – ma to być kino współczesne, pełne światła, muzyki i energii. Ważną rolę odegra także soundtrack złożony między innymi z dawnych przebojów, dziś już niemal zapomnianych. – To kino środka z autorskim sercem: zabawne, przystępne, ale emocjonalnie uczciwe – zapowiadają.

Film „Radioamator” zadebiutować ma w kinach w 2027 roku.

