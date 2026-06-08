10 na Netflix, 12 na HBO Max i 4 od Disney+ – aż 26 nowości w tym tygodniu!

W tygodniu od 8 do 14 czerwca do bibliotek największych serwisów trafiło aż 26 premier – od głośnych serialowych debiutów, przez wyczekiwane powroty, aż po filmy, które jeszcze niedawno można było oglądać wyłącznie w kinach. Najwięcej nowości przygotowało HBO Max, które wzbogaciło ofertę o 12 tytułów. Netflix dorzucił kolejne 10 premier, a Disney+ nie pozostał w tyle, dodając 4 nowe produkcje. Wśród nich znajdziecie kryminały, thrillery, komedie, dokumenty, widowiskowe kino akcji i seriale, które mogą stać się hitami najbliższych tygodni. Oto 26 nowości, które warto mieć na radarze!

Lawina nowości w tym tygodniu na streamingach. Tu pełna rozpiska premier

„Megalomani” (HBO Max)



Archeolożka Sofia jedzie na odległą grecką wyspę, by sprawdzić, czy starożytna ceramika zapisuje dźwięk, współpracując z sceptycznym artystą.

Premiera: 8 czerwca



„Gorzkie złoto”



Na pustyni Atakama 16‑letnia Carola wraz z ojcem potajemnie prowadzi kopalnię złota. Gdy ojciec zostaje ranny, dziewczyna musi go zastąpić.

Premiera: 10 czerwca



„Twarzą w twarz” (HBO Max)



Dramat o znanej prowadzącej TV, która konfrontuje mężczyznę z okrutnym wpisem w sieci.

Premiera: 10 czerwca



„Zaułek koszmarów” (HBO Max)



Thriller psychologiczny o sprytnym oszuście i nieuczciwej psychiatrce, którzy naciągają bogaczy nowojorskiej elity lat 40.

Premiera: 11 czerwca



„Zabawy z piłką” (HBO Max)



Grupa outsiderów staje do turnieju, by ocalić ukochaną siłownię przed korporacyjną siecią fitness.

Premiera: 11 czerwca



„Ave, Cezar!” (HBO Max)



Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen.

Premiera: 11 czerwca



„Lombard” (HBO Max)



Walcząc o utrzymanie domu i trzeźwość po śmierci męża, Grace podejmuje pracę u jedynej w miasteczku muzułmańskiej rodziny.

Premiera: 11 czerwca



„Proud” (HBO Max)



Beztroskie życie Filipa zostaje wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwaną rodzinną tragedię. Czy uda mu się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia?

Premiera: 12 czerwca



„Oddaj ją” (HBO Max)



Brat i siostra odkrywają przerażający rytuał w odosobnionym domu swojej nowej matki zastępczej.

Premiera: 12 czerwca



„Nocna suka” (HBO Max)



Kobieta rezygnuje z kariery, by poświęcić się macierzyństwu, lecz jej nowe życie niespodziewanie przybiera surrealistyczny obrót.

Premiera: 13 czerwca



„Pan Popper i jego pingwiny” (HBO Max)



Pan Popper, malarz domów, marzy o Arktyce. Jeden z odkrywców wysyła mu pingwina, którego trzyma w lodówce.

Premiera: 13 czerwca



„Wróbel w kominie” (HBO Max)



Różnice charakterów sióstr Karen i Jule wychodzą na jaw, gdy ich rodziny spotykają się na przyjęciu urodzinowym.

Premiera: 13 czerwca



„Norwegia: Czarny koń” (Netflix)



Nowy, dwuczęściowy serial dokumentalny o sporcie przedstawia kulisy jednego z najbardziej emocjonujących wydarzeń w historii piłki nożnej — powrotu męskiej reprezentacji Norwegii na wielki turniej międzynarodowy po 26 długich, trudnych latach. Całe pokolenie zdążyło dorosnąć, odkąd Norwegia ostatni raz pojawiła się na takiej scenie, a wiara w sukces piłkarzy niemal całkowicie wygasła. Jednak teraz, z takimi gwiazdami światowego formatu jak Martin Ødegaard, Erling Haaland, Alexander Sørloth i Antonio Nusa pod wodzą trenera Ståle Solbakkena, drużyna wreszcie przełamała złą passę. Po znakomitym awansie Norwegowie zaczynają tegoroczny turniej jako czarny koń — mimo że trafili do jednej z najtrudniejszych grup, z byłymi mistrzami świata, Francją, oraz afrykańską potęgą, Senegalem.

Premiera: 09/06/2026



„Kolory Zła: Czerń” (Netflix)



Kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.

Premiera: 10/06/2026



„Opowieść o mojej rodzinie”, 2. sezon (Netflix)



To historia o mężczyźnie imieniem Fausto i ostatnim dniu jego życia. Historia o radości, pasji, miłości do dzieci i braku strachu przed przyszłością. To także historia miłości absolutnej i dramatycznego punktu zwrotnego, gdy trzeba podjąć doniosłą decyzję.

Premiera: 10/06/2026



„Outlast: Dżungla” (Netflix)



Nowy reality show Netflixa, w którym uczestnicy muszą przetrwać nie tylko w niebezpiecznej dżungli i trudnych warunkach natury, ale także zmierzyć się z psychologicznymi i społecznymi wyzwaniami tworzonymi przez innych graczy. Wraz ze zmieniającymi się sojuszami i coraz bardziej ryzykownymi strategiami pojawia się pytanie, kto okaże się wystarczająco odporny, sprytny i zdolny do współpracy, by zdobyć milion dolarów i wyjść zwycięsko z serca panamskiej dżungli.

Premiera: 10/06/2026



„Wiralowy hit” (Netflix)



Kota Shimura to uczeń liceum nękany przez szkolnych prześladowców i przytłoczony rachunkami medycznymi matki. Jego życie to jedna wielka porażka… Jednak pewnego dnia nieoczekiwanie los daje mu szansę. Gdy nagranie jego bójki z innym uczniem trafia do internetu i zostaje viralem, Kota uświadamia sobie, że może na tym zarobić. Tworzy kanał streamingowy i zaczyna odbijać się od dna.

Premiera: 11/06/2026



„Po złej stronie prawa” (Netflix)



Wciągający serial sądowy Netflixa autorstwa wielokrotnie nagradzanego reżysera Nottapona Boonprakoba („Szalony jednorożec”), zanurza widzów w zagmatwane niuanse tajskiego wymiaru sprawiedliwości. Głównym bohaterem jest Mek (Nat Kitcharit), idealistyczny młody prawnik, którego wrobiono w morderstwo syna Anana, wpływowego szefa policji. Pomimo wiary w sprawiedliwy proces sądowy Mek stopniowo odkrywa, że system niewiele ma wspólnego ze sprawiedliwością. W akcie desperacji bohater jest zmuszony przyjąć pomoc Jittri (Rhatha Phongam), pozbawionej skrupułów adwokatki, która wykorzystuje luki prawne i stosuje bezwzględne taktyki. W skorumpowanym systemie, w którym wiarygodne kłamstwo często jest bardziej przekonujące od prawdy, Mek zdaje sobie sprawę, że musi zaakceptować „złe” strategie Jittri, aby podjąć walkę z władzą, która wydaje się mieć w ręku wszystkie karty. W miarę jak Mek zagłębia się w moralnie niejednoznaczny świat, każde ustępstwo podważa jego przekonania i zakłóca działanie jego moralnego kompasu. Ostatecznie walka o potwierdzenie niewinności przeradza się w ważną podróż, która na zawsze zmieni jego postrzeganie sprawiedliwości.

Premiera: 11/06/2026



„Słodkie Magnolie”, 5. sezon (Netflix)



Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.

Premiera: 11/06/2026



„Instynkt macierzyński” (Netflix)



Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła. Ale dziecko — ani krew — nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.

Premiera: 12/06/2026



„Poligamista” (Netflix)



Jonasi Gomora zbudował bankowe imperium od podstaw. Po drodze podjął jednak szereg decyzji, które mocno skomplikowały mu życie prywatne. Teraz przychodzi mu się ze wszystkim rozliczyć i przejrzeć w lustrze, a raczej gabinecie luster trzymanych przez jego żony i kochanki.

Premiera: 12/06/2026



„Jestem Frankelda” (Netflix)



Meksyk, XIX wiek. Frankelda jest utalentowaną pisarką, której mroczne powieści są traktowane z lekceważeniem, ale ona nie poddaje się mimo licznych prób uciszenia jej głosu. Kiedy jednak trafia do swojej podświadomości, stworzone przez nią potwory ożywają. Jej przewodnikiem zostaje Herneval –udręczony książę uwięziony między snami i koszmarami. Frankelda musi przywrócić równowagę między fikcją a rzeczywistością, zanim dojdzie do upadku obu światów. W międzyczasie złowrogi pisarz Procustes i jego wspólnicy spiskują, aby przejąć kontrolę. Frankelda i Herneval stają się sobie coraz bliżsi, a ich więź z jednej strony daje im siłę, a z drugiej jest dla nich przekleństwem. Aby napisać na nowo ich los, Frankelda musi zrozumieć miłość, która podważa egzystencję, i odzyskać swoją siłę jako narratorka — zanim mrok pochłonie jej wyobraźnię i ujawnią się prawdziwe monstra.

Premiera: 12/06/2026



„Alice i Steve” (Disney+)



Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną. Między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość - widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.

Premiera: 8 czerwca



„Antoni Porowski: W rytmie miasta” (Disney+)



Od kultowych miejsc po ukryte perełki – Antoni Porowski, zainspirowany serią Nat Geo „Best of the World”, odkrywa najbardziej niezwykłe zakątki świata. W sercu Paryża, Meksyku, Londynu i rodzinnego Nowego Jorku szuka autentycznych, niezapomnianych wrażeń. Jego inspirująca podróż wykracza poza utarte szlaki, by pokazać widzom najlepsze miejsca, hotele i restauracje. To szansa, by odkryć prawdziwą duszę każdego miasta, jego kulturę, a przede wszystkim jego mieszkańców.

Premiera: 8 czerwca



„Czy mnie słychać?” (Disney+)



Gdy małżeństwo Alexa się rozpada, próbuje on radzić sobie z rozwodem i wiekiem średnim, szukając nowego celu w komediowej scenie Nowego Yorku. Byli partnerzy muszą znaleźć sposób na wspólne wychowywanie dwóch synów i odnalezienie swoich tożsamości.

Premiera: 10 czerwca



„Król dopalaczy” (Disney+)



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym „Wilk z Wall Street” z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?

Premiera: 10 czerwca Czytaj też:

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