Netflix stworzył film o polskim gwiazdorze. Obejrzymy jego wzloty i upadki, „bez upiększania”

Fabuła filmu „Mniej obcy” śledzi losy niepokornego gitarzysty, którego pasja do muzyki i niezłomność w podążaniu za marzeniami prowadzi prosto na szczyt polskiej sceny rockowej. Sukces niesie jednak ze sobą wysoki koszt: rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą oraz balansowanie na cienkiej granicy między artystycznym geniuszem a autodestrukcją. W roli Jana Borysewicza występuje debiutant Mikołaj Bukrewicz. Za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus, scenariusz napisali Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska, a producentem filmu jest Paprika Studios.

Netflix stworzył film o Janie Borysewiczu. „To historia o ponoszeniu konsekwencji swoich wyborów”

– Choć osią narracji filmu są losy lidera Lady Pank, „Mniej obcy” to coś więcej niż klasyczna biografia muzyczna. To historia człowieka, który spełnia swoje największe marzenie, by wkrótce przekonać się, jak wysoką cenę trzeba czasem za nie zapłacić. Na tle schyłkowego PRL-u opowiadamy o muzyku, dla którego rock ’n roll był czymś więcej niż rozrywką – był wolnością, buntem i szansą na życie według własnych zasad – mówi Kristoffer Rus.

W pozostałych muzyków zespołu Lady Pank wcielają się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak oraz Marcel Barra. W roli współzałożyciela i głównego autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego zobaczymy Patryka Pietrzaka. W obsadzie znaleźli się także Kinga Preis oraz Ireneusz Czop. W filmie nie zabraknie również największych przebojów Lady Pank, które przez dekady towarzyszyły kolejnym pokoleniom fanów i stały się nieodłączną częścią historii polskiej muzyki.

– Zależało mi, żeby ten film był prawdziwy i niczego nie upiększał. Nie chciałem ukrywać ani sukcesów, ani błędów, ani ceny, jaką przyszło mi zapłacić za życie podporządkowane muzyce. To nie jest historia o tym, że warto ślepo gonić za marzeniami. Raczej o tym, że jeśli naprawdę nie potrafisz z czegoś zrezygnować, musisz być gotowy ponieść konsekwencje swoich wyborów. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym filmie nie tylko rock’n’rollową historię, ale też szczerą opowieść o pasji, która potrafi dawać wolność, ale potrafi też bardzo dużo zabrać – wyznaje Jan Borysewicz.

Film „Mniej obcy” zadebiutuje na platformie Netflix już 7 października tego roku.

Czytaj też:

10 na Netflix, 12 na HBO Max i 4 od Disney+ – aż 26 nowości w tym tygodniu!Czytaj też:

Masz Netfliksa i HBO Max? To są kapitalne filmy w tych serwisach