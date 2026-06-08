Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów! QUIZ
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Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów! QUIZ

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Podejmij wyzwanie i przekonaj się, jak dobrze znasz klasykę polskiej telewizji! Powodzenia – komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi eksperci od wieczorynek PRL-u!

Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem i kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Czas sprawdzić swoją pamięć! Przed tobą 10 kadrów z najpopularniejszych wieczorynek, które bawiły kolejne pokolenia dzieci. Czy rozpoznasz wszystkie animacje i ich bohaterów?

Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Bolek i Lolek
  • Pomysłowy Dobromir

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Źródło: WPROST.pl