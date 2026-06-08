Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów! QUIZ

Podejmij wyzwanie i przekonaj się, jak dobrze znasz klasykę polskiej telewizji! Powodzenia – komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi eksperci od wieczorynek PRL-u!
Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem i kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Czas sprawdzić swoją pamięć! Przed tobą 10 kadrów z najpopularniejszych wieczorynek, które bawiły kolejne pokolenia dzieci. Czy rozpoznasz wszystkie animacje i ich bohaterów?
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Bolek i Lolek
- Pomysłowy Dobromir
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Źródło: WPROST.pl