Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów! QUIZ

Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem i kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Czas sprawdzić swoją pamięć! Przed tobą 10 kadrów z najpopularniejszych wieczorynek, które bawiły kolejne pokolenia dzieci. Czy rozpoznasz wszystkie animacje i ich bohaterów?

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