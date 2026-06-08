W Cannes okrzyknięto go „najlepszym serialem”. 6-odcinkowa perełka już w sieci!

Serial „Alice i Steve” został stworzony i napisany przez Sophie Goodhart, która stała za sukcesem hitu Netfliksa „Sex Education”. Z kolei reżyserią zajął się Toma Kingsley („Stath Lets Flats”), a za produkcję odpowiada Clerkenwell Films („Reniferek”).

Brytyjska produkcja wyróżniona została tytułem „Najlepszego Serialu” podczas 9. edycji festiwalu CANNESERIES, który odbył się w dniach 23–28 kwietnia 2026 roku w Cannes we Francji. O czym jest?

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Życie Alice wywraca się do góry nogami, gdy jej najlepszy przyjaciel Steve zaczyna spotykać się z jej 26-letnią córką Izzy. Przerażona perspektywą utraty najbliższych, Alice stara się zrobić wszystko, by zakończyć ich związek. Steve jednak nie zamierza się poddać, a ich idealna przyjaźń szybko przeradza się w emocjonalną wojnę pełną napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W tej zabawnej i chaotycznej antyromantycznej komedii o przyjaźni i miłości, która wymyka się wszelkim zasadom, serial stawia pytanie: jak daleko można się posunąć w imię miłości lub zemsty?

W serialu występują: Nicole Walker („Rozstania”), Jemaine Clement („Co robimy w ukryciu”), Joel Fry („Cruella”) oraz Yali Topol Margalith („Tatuażysta z Auschwitz”).

Cały serial „Alice i Steve” obejrzycie od dziś, poniedziałku 8 czerwca, na Disney+.

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