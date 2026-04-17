4 nowości na Netflix i 3 na HBO Max. Czadowe premiery w piątek!

Co dzisiaj wieczorem można obejrzeć na dwóch najpopularniejszych serwisach streamingowych w Polsce? Netflix przygotował dla nas cztery nowości, a HBO Max trzy. Każdy coś tutaj dla siebie znajdzie – przejrzyjcie listę!

Piątek na HBO Max i Netflix. W sumie 7 nowości w serwisach

„Współlokatorki” (Netflix)



Rozpoczynająca studia, ufna i naiwna Devon prosi pewną siebie Celeste, aby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.



„Samce alfa”, 5. sezon (Netflix)



Samce alfa próbowały przywrócić dawne standardy męskości i wspólnego życia, ale przyszło im zmierzyć się z rzeczywistością: rozwodami, walką o dzieci, kamperami i kredytami. Dobrze, że mają chociaż swój „Pakt szowinistów”, który zasadniczo obejmuje plan spędzania wesołego czasu z kumplami. Tymczasem Santi radykalizuje się w swoim życiu singla, Pedro angażuje się w nowy związek, Luis przechodzi trudny rozwód, a Raúl gubi się w dekonstrukcyjnej spirali. Po drugiej stronie katastrofy Luz, Daniela i Esther też dostają pełen zestaw wrażeń: koszmarne randki, OnlyFans dla wielbicieli stóp i wyjazd służący „odzyskaniu” kobiecości.



„Strzelec” (Netflix)



Snajper żyjący na wygnaniu zostaje nakłoniony do powrotu do dawnego życia po tym, jak dowiaduje się o spisku na życie prezydenta. Ostatecznie wrobiony w usiłowanie morderstwa rusza w pogoń za prawdziwym zabójcą, odkrywając kto i dlaczego go wrobił.



„David Attenborough: Opowieść o gorylach” (Netflix)



Ten kameralny dokument łączy niezwykłą historię pierwszego spotkania Davida Attenborougha z małym gorylem Pablo oraz analizę obecnego życia bezpośrednich potomków Pabla w górach Rwandy. Produkcja zawiera współczesne i archiwalne nagrania stada goryli pokazujące nigdy wcześniej nienagrane zachowania tych zwierząt. Narratorem całości jest sam Attenborough, który czyta też fragmenty swoich dzienników z roku 1978. Pełną nadziei i radości „Opowieść o gorylach” wyreżyserował nagrodzony Oscarem James Reed („Czego nauczyła mnie ośmiornica”).



„CJ7” (HBO Max)



Scenarzysta i reżyser Stephen Chow wciela się w postać kochającego i ciężko pracującego ojca, który starając się nie popaść w długi prawie nie widuje swojego syna (Jiao Xu). Nie mogąc sprostać zabawkowym wymaganiom pociechy, Iron przynosi do domu znalezionego na ulicy, niezwykłego pupila. Kiedy włochaty stworek przeradza się w fenomenalnego i rozrywkowego przybysza z innej planety, zarówno ojciec, jak i syn odkrywają istotę rodziny, przyjaźni oraz miłości.



„Blue Moon” (HBO Max)



Wieczorem 31 marca 1943 roku legendarny tekściarz Lorenz Hart zmaga się ze swoją podkopaną pewnością siebie w barze Sardiego, gdy jego były współpracownik Richard Rodgers świętuje premierę swojego przełomowego musicalu pt. „Oklahoma!”.



„Focus” (HBO Max)



Nicky (Will Smith) jest doświadczonym oszustem, który wdaje się w romans z początkującą w tym fachu Jess (Margot Robbie). Gdy ta zbliża się do niego za bardzo, postanawia zerwać kontakt. Trzy lata później, już jako zawodowa femme fatale, Jess pojawia się znowu i to w miejscu, gdzie Nicky chce wykonać swój najnowszy i najbardziej niebezpieczny numer.

