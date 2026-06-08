Tego się nikt nie spodziewał. Netflix łączy wielkie gwiazdy w szpiegowskim hicie!

Jeden jest kojarzony z rolami twardych bohaterów kina akcji, drugi od lat rozśmiesza publiczność na całym świecie. Teraz Henry Cavill i Kevin Hart spotkają się na ekranie w nowym filmie Netflixa, który połączy szpiegowską intrygę z komedią i... przygotowaniami do ojcostwa.

Henry Cavill i Kevin Hart jako rywalizujący szpiedzy

Nowa produkcja platformy Netflix opowie historię dwóch agentów prowadzących podwójne życie. Bohaterowie, grani przez Henry'ego Cavilla i Kevina Harta, są rywalizującymi szpiegami, których los niespodziewanie stawia obok siebie podczas zajęć w szkole rodzenia.

Punktem wyjścia fabuły staje się przyjaźń ich żon. To właśnie ona sprawia, że mężczyźni zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu, a ich pilnie strzeżone sekrety stopniowo wychodzą na jaw.

Jak zapowiadają twórcy, „Ich podwójne życia zderzają się w nieoczekiwanie zabawny i niebezpieczny sposób, zmuszając obu mężczyzn do niechętnego zostania powiernikami i partnerami na drodze do ojcostwa”.

Za kamerą twórca hitów Netflixa

Film, który na razie nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, powstanie na podstawie opowiadania Seana Lewisa. Reżyserią zajmie się McG, twórca mający za sobą szereg produkcji realizowanych dla Netfliksa. W jego dorobku znajdują się między innymi Opiekunka, Opiekunka: Zabójcza Królowa, Na krańcu świata, Brzydcy oraz familijna komedia Family Switch z Jennifer Garner i Ed Helms.

Za produkcję odpowiada imponujący zespół hollywoodzkich nazwisk. Wśród producentów znaleźli się Shawn Levy oraz Ryan Reynolds. Scenariusz przygotowują Adam i Aaron Nee, znani z pracy nad filmem „Władcy wszechświata”, a także Jonathan Tropper. Kevin Hart będzie dodatkowo pełnił funkcję producenta poprzez swoją firmę Hartbeat.

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