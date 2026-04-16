Lawina nowości na HBO Max. Wpada serial z gwiazdorem głośnego „Reniferka”

HBO Max w drugiej połowie kwietnia ma dla swoich subskrybentów prawdziwą lawinę dobrych nowości. Przede wszystkim wraca serialowy horror/thriller, który kochają widzowie. Tym razem w znanym miasteczku otworzą się drzwi, które powinny zostać zamknięte na zawsze. Obiecująca wydaje się też serialowa nowość z gwiazdorem hitu „Reniferek” w głównej roli, w którym pokazana zostanie relacja między dwoma braćmi. Wpada hitowy kryminał i to od razu zobaczyć będziemy mogli jego wszystkie trzy sezony. Ponadto pojawi się kilka klasyków kina – tych starszych, ale i nowszych, a w nich takie gwiazdy jak Gwyneth Paltrow, Hoseph Fiennes, Anne Hathaway, Jude Law czy Cameron Diaz. Będą też filmy prosto z kin oraz sporo propozycji dla najmłodszych. Przejrzyjcie pełną listę premier i zapiszcie na swoich listach „do obejrzenia” te, których nie chcecie przegapić.

Nowości na HBO Max w drugiej połowie kwietnia. 19 premier dla Polaków

„W nogi”



18‑letnia Tara zamienia Londyn na Rotterdam i odnawia kontakt z ojcem, z którym od lat nie miała relacji.

Premiera: 16 kwietnia



„Stamtąd”, 4. sezon



Serial „Stamtąd” opowiada historię pewnego tajemniczego i koszmarnego miasta z którego nie da się wyjechać. Każdy kto raz przekroczył jego próg, nie jest w stanie się z niego wydostać. W czwartym sezonie serii mieszkańcy są coraz bliżej odkrycia prawdy o miejscu w którym mieszkają. Szukanie kolejnych odpowiedzi i wskazówek staje się coraz bardziej przerażające. Kim jest mężczyzna ubrany na żółto i czego chce? Czy objawienie Jade’a i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd będzie w stanie utrzymać miasteczko w ryzach, mimo tego, że jego ciało i umysł nie działają już tak jak dawniej? Jaką rolę w zbliżających się wydarzeniach odegrają Ci, którzy zamieszkali w tym przeklętym miejscu najpóźniej? Czwarty sezon serialu "Stamtąd" sprawi, że w miasteczku otworzą się drzwi, które według wielu mieszkańców powinny zostać zamknięte na zawsze.Premiera: 19 kwietnia



„Półbrat”



Niall i Ruben są braćmi. Nie łączą ich jednak więzy krwi. Jeden zawzięty i lojalny. Drugi cichy i poukładany. W młodości nierozłączni. Są dla siebie tym co najlepsze i najgorsze jednocześnie. Kiedy trzy dekady później, Ruben pojawia się nieproszony na ślubie Nialla, wszystko wydaje się jakieś inne. Ruben zachowuje się jak nie on, podejrzanie, jakby znajdował się na krawędzi. Wkrótce przemoc eksploduje z niesamowitą siłą, a twórcy zabiorą widzów we wspólną, trwającą czterdzieści lat podróż obu braci, od lat 80 – tych aż do dnia dzisiejszego.

Premiera: 24 kwietnia



Serial „4 Blocks” – wszystkie trzy sezony



Serial kryminalny, którego bohaterem jest próbujący uciec od przestępczej przeszłości szef arabskiego klanu w Berlinie.



„Zakochany Szekspir”



Gwiazdorski duet Joseph Fiennes i Gwyneth Paltrow w obsypanej Oscarami komedii romantycznej, opowiadającej o młodzieńczych latach Williama Szekspira i kulisach powstania jego najgłośniejszego dramatu Romeo i Julia.

Premiera: 16 kwietnia



„CJ7”



Historia ubogiego robotnika z Hong Kongu i jego syna, których życie zmienia się za sprawą tajemniczej zabawki.

Premiera: 17 kwietnia



„Blue Moon”



31 marca 1943 r. Lorenz Hart mierzy się z utraconą pewnością siebie, gdy Rodgers świętuje premierę „Oklahomy!”.

Premiera: 17 kwietnia



„Focus”



Hollywoodzki gwiazdor Will Smith w roli doświadczonego oszusta, który zakochuje się w młodej i pięknej złodziejce, co komplikuje ich zawodowe relacje.

Premiera: 17 kwietnia



„Cena zwycięstwa”



18‑letnia judoczka z odległej greckiej wyspy przenosi się do Aten, by spełnić olimpijskie marzenie.

Premiera: 18 kwietnia



„Happy Feet: Tupot małych stóp”



W Imperium Pingwinów, gdzieś na odległej Antarktydzie, na świat przychodzi pingwin, który w odróżnieniu od swoich pobratymców nie potrafi śpiewać, za to doskonale stepuje.

Premiera: 18 kwietnia



„Happy Feet: Tupot małych stóp 2”



Kontynuacja oscarowej animacji o przygodach stepującego pingwina Mambo. Bohater nie tylko zdążył już założyć rodzinę, ale nawet doczekał się potomka.

Premiera: 18 kwietnia



„Ramy Youssef: Zakochanie”



W swoim trzecim programie dla HBO Ramy Youssef porusza szeroki wachlarz osobistych tematów.

Premiera: 18 kwietnia



„The Holiday”



Dwie zawiedzione w uczuciach kobiety wpadają na niecodzienny pomysł, by wymienić się domami. Zmiana otoczenia staje się dla nich szansą na poznanie siebie i odnalezienie prawdziwej miłości.

Premiera: 23 kwietnia



„Piksele”



Grupa miłośników klasycznych gier wideo musi stawić czoła najeźdźcom z kosmosu.

Premiera: 23 kwietnia



„Eileen”



Thriller, w którym przyjaźń dwóch kobiet pracujących w więzieniu zaczyna zmierzać w mroczną stronę.

Premiera: 24 kwietnia



„Anakonda”



Dwóch kumpli kręcących wymarzony remake wpada w chaos, gdy na planie pojawia się prawdziwa anakonda.

Premiera: 24 kwietnia



„Mój stryj Jens”



Spokojne życie Akama w Oslo zmienia się, gdy niespodziewanie odwiedza go wujek z Iranu.

Premiera: 25 kwietnia



„Millerowie”



Przezabawna komedia o pechowym dilerze, który musi przemycić z Meksyku do USA pokaźną ilość narkotyków. Aby wszystko obyło się bez komplikacji, wprowadza w życie szalony plan.

Premiera: 25 kwietnia



„Boska Sarah Bernhardt”



Biografia Sarah Bernhardt, pierwszej światowej celebrytki, której odwaga i talent przełamały społeczne normy.

Premiera: 30 kwietnia

