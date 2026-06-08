Po pięciu latach znika z anteny. Dla fanów kryminałów to szok

Po pięciu latach obecności na antenie i dziesięciu wyemitowanych sezonach los „Dzielnicy strachu” stanął pod znakiem zapytania. Nadawca podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji kolejnych odcinków.

„Dzielnica strachu” wstrzymana. TV Puls ogłosił decyzję

Informacja o zawieszeniu produkcji została przekazana za pośrednictwem oficjalnych kanałów serialu. Jak poinformowali wspólnie nadawca i twórcy, jesienią widzowie nie zobaczą nowych odcinków kryminalnej produkcji.

„Po analizie ramówki Puls 2 podjęliśmy decyzję o zamrożeniu na jesienny sezon produkcji serialu 'Dzielnica strachu'. [...] Choć produkcja serialu zostaje na razie wstrzymana, nie żegnamy się na dobre” – przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

To oznacza, że po raz pierwszy od kilku lat serial nie będzie kontynuowany w kolejnym sezonie telewizyjnym. Wiosną produkcja była emitowana od poniedziałku do czwartku o godzinie 22.00.

Kryminalny serial gościł na antenie przez pięć lat

„Dzielnica strachu” zadebiutowała jesienią 2021 roku i szybko zdobyła wierne grono odbiorców. Serial łączył elementy kryminału i obyczajowej opowieści, skupiając się na pracy dzielnicowych oraz mieszkańcach niebezpiecznej części miasta.

Akcja rozgrywała się na fikcyjnym Gorczaku, uznawanym za najbardziej problematyczną dzielnicę w mieście. Każdy odcinek przedstawiał nową sprawę kryminalną, z którą musieli zmierzyć się bohaterowie, jednocześnie pokazując ich codzienne życie i relacje.

Gwiazdy związane z „Dzielnicą strachu”

Przez lata przez obsadę serialu przewinęło się wiele znanych nazwisk. W produkcji występowali między innymi Agata Załęcka, Andrzej Młynarczyk, Tomasz Oświeciński, Jasper Sołtysiewicz, Filip Gurłacz, Grażyna Strachota, Jagoda Małyszek, Maciej Kosmala oraz Marcin Krajewski. Za realizację serialu odpowiadała ATM Grupa, jeden z największych producentów telewizyjnych w Polsce.

Czy to definitywny koniec serialu? Na razie twórcy unikają słowa „koniec”. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że produkcja została jedynie zamrożona, a nie definitywnie zakończona. To pozostawia fanom nadzieję, że mieszkańcy Gorczaka jeszcze kiedyś wrócą na ekran.

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