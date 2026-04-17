Prime Video: 16 najlepszych kryminałów. Seriale z notami powyżej 7/10

Jeżeli weekend oznacza u ciebie chwilę na dobry seans, świetnie trafiłeś. Przejrzeliśmy bibliotekę platformy Prime Video i wybraliśmy 16 tytułów, które najwyżej oceniają widzowie z gatunku: kryminał. Jeżeli szukacie serialu, który was pochłonie, chyba najlepiej zacząć tutaj. Na liście znajdziecie tylko te tytuły, które mają od widzów noty powyżej 7/10. Są nowości, są klasyki i nieodkryte przez wielu jeszcze perełki. Miłego seansu!

Najlepiej oceniane teraz seriale kryminalne dostępne na Prime Video. 16 tytułów z oceną powyżej 7/10

„Furia”



Detektywowi Kunešowi nie brak bystrości i temperamentu. Obie te cechy to dar od losu, ale i przekleństwo, które zsyła go na obrzeża kraju. Buntownicza dusza sprawia, że policjant trafia do miejsca mrocznych tajemnic.



„Dom”



Ojciec, który nie przerwał walki z narkotykami. Syn, który ich nie odstawił. Dwie strony tego samego medalu. Victor jest policjantem. Przez całe życie zwalczał handel kokainą. Jego syn, narkoman, został jednym z najbardziej poszukiwanych złodziei w Rio de Janeiro. Czy ojcowska miłość wystarczy, by ocalić życie syna?



„Los Farad”



W dniu, w którym Oskar, zwyczajny „chłopak z sąsiedztwa”, poznaje tajemniczą i bogatą rodzinę Faradów, jego życie zmienia się na zawsze. Oskar trafia w sam środek gry, w której zwycięzca bierze wszystko: do świata międzynarodowego handlu bronią. W Marbelli, gdzie mieszkają Faradowie, czekają na niego luksus, adrenalina i emocje, ale także przemoc i cynizm, które wystawiają jego charakter na próbę.



„Bosch: Dziedzictwo”



Harry Bosch, prywatny detektyw i emerytowany śledczy z wydziału zabójstw, boleśnie doświadcza wyzwań prowadzenia spraw bez instytucjonalnego wsparcia dawnej posady. Wskutek nieudanego zamachu na swoje życie prawniczka Honey "Mamona" Chandler zaczyna tracić wiarę w wymiar sprawiedliwości. W tym samym czasie, patrolując ulice Los Angeles, Maddie Bosch zdobywa pierwsze szlify w policyjnym rzemiośle.



„Unsolved”



Serial przedstawia kulisy jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii USA, wokół której narosło wiele domysłów i teorii spiskowych. Podstawą scenariusza stała się książka wydana przez prowadzącego śledztwo detektywa Grega Kadinga (Josh Duhamel). Staje on na czele specjalnego oddziału powołanego do ustalenia, kto stoi za morderstwem rapera Biggie'ego Smallsa (Wavyy Jonez). Szybko okazuje się, że ta sama osoba miała powód, by pozbyć się Tupaca Shakura (Marcc Rose).



„Kamuflaż”



Główną bohaterką jest Annie Walker (Piper Perabo), która niespodziewanie zostaje awansowana na agentkę CIA pracującą w terenie. W nowej rzeczywistości pomaga jej się odnaleźć niewidomy współpracownik - Auggie Anderson (Christopher Gorham).



„Za starzy na śmierć”



Jedna tragiczna noc powoduje, że życie zastępcy szeryfa hrabstwa Los Angeles Martina Jonesa lega w gruzach i zmusza go do wejścia w podziemny świat mafijnych żołnierzy, jakuzy i tajemniczych samozwańczych mścicieli. Doganiają go minione grzechy, przez co gubi się w surrealistycznej odysei zbrodni, mistycyzmu i zemsty.



„Partnerki”



Detektyw wydziału zabójstw, Jane Rizzoli, i patolog sądowy, dr Maura Isles, współpracują ze sobą, rozwiązując sprawy kolejnych morderstw w Bostonie.



„Młody Sherlock”



Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Sherlock Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia



„Dowody zbrodni”



Zespół detektywów z filadelfijskiej policji rozwiązuje niewyjaśnione sprawy morderstw sprzed lat.



„Luther”



Pracujący w londyńskiej jednostce zajmującej się poważnymi przestępcami detektyw Luther jest ofiarnym policjantem, doskonałym śledczym i błyskotliwym geniuszem. Rozwiązywanie kryminalnych spraw jest jego obsesją dlatego bywa brutalny i niebezpieczny. Luther toczy psychologiczne pojedynki z przestępcami. Jego praca jest jak potyczka myśliwego ze zwierzyną, drapieżnika z ofiarą. Stawka staje się coraz wyższa i detektyw coraz bardziej osobiście się angażuje w sprawy. Jego samotnicze nawyki mogą doprowadzić go na skraj przepaści.



„Kości”



Dr Brennan używa swoich zdolności do odczytywania wskazówek pozostawionych na kościach, by wraz z zespołem rozwiązywać zagadki kryminalne.



„Mentalista”



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

