Mega nowości w tym tygodniu na Netflix! Ten brytyjski serial to murowany HIT

Mamy w tym tygodniu na co czekać na Netflix. Najbardziej intrygującą pozycją jest z pewnością nowy serial – thriller, prosto z Wielkiej Brytanii, w którym główną rolę gra gwiazdor ukochanego „Sex Education”. To jednak nie jedyna znana nam dobrze gwiazda, która pojawi się w tej wyjątkowej produkcji. Poza tym na Netflix obejrzymy w najbliższych dniach kontynuację jednej z najbardziej lubianych ostatnio komedii platformy – 2. sezon hitu z Kate Hudson, już na dniach! Będzie też dużo true crime, ale i klasyków. Sprawdź wszystkie nowości i ciesz się w tym tygodniu całym wachlarzem emocji przy Netfliksie.

10 nowych tytułów od Netfliksa w tym tygodniu. Nie przegapcie murowanych perełek!

„Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill”



Emerytowany olimpijczyk gości na swojej idyllicznej farmie w New Jersey nową adeptkę dresażu. W miarę upływu czasu między tym dwojgiem zaczyna rosnąć napięcie, które znajduje ujście w telefonach na policję, enigmatycznych postach w mediach społecznościowych i oskarżeniach o szpiegowanie. Kulminacją zatargu jest szokujący akt przemocy i proces sądowy, który wstrząsnął prestiżowym i ekskluzywnym światem dresażu.

Premiera: 21/4/2026



„Niewybrani”



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?

Premiera: 21/4/2026



„Lainey Wilson: Country jest cool”



Dokument o życiu Lainey Wilson, która na nowo wyznacza definicję gwiazdy muzyki country. Artystka udowadnia, że współczesna gwiazda country nie musi zgadzać się na czyjąś wizję siebie. Kamera towarzyszy artystce w przełomowym momencie kariery i przybliża widzom jej osobistą drogę pełną zmagań i zwycięstw. Pokazuje też, jak porusza publiczność podczas występów w całych Stanach Zjednoczonych.

Premiera: 22/4/2026



„Santita”



María José „Santita” Cano, która w wyniku wypadku została przykuta do wózka inwalidzkiego, zostawiła swoją miłość przed ołtarzem. Jego powrót 20 lat później zmusza ją do zmierzenia się z wyborami z przeszłości i sprawdzenia granic swojej miłości.

Premiera: 22/4/2026



„Poprawka”



Aby uniknąć odsiadki, Eddy (Alexandre Kominek), geniusz matematyczny i młodociany przestępca, zgadza się zinfiltrować liceum. Misja? Rozpoznać dziecko przestępcy. Nowa tożsamość? Nauczyciel.

Premiera: 23/4/2026



„Rozgrywająca”, 2. sezon



Isla Gordon (Kate Hudson) na stanowisku szefowej Los Angeles Waves nikogo już nie dziwi, natomiast wciąż przyciąga spojrzenia. Po zeszłorocznym skandalu firma wreszcie odbija się od dna, więc Isla chce za wszelką cenę udowodnić, że robi coś więcej, niż tylko trzyma posadę dla swojego brata, Cama (Justin Theroux). Nie jest jednak świadoma, że Cam po cichu dąży do tego, żeby odzyskać stanowisko, i zamierza wykorzystać każdy jej błąd. Pomimo nawału pracy Isla wciąż próbuje też nie zaniedbywać życia osobistego, w którym – tak jak na boisku – każda decyzja ma znaczenie. Aby przetrwać rodzinną wojnę o władzę i zadowolić zarząd, musi porzucić plany z zeszłego sezonu i opracować zupełnie nową strategię, która przyniesie drużynie sportowy sukces. Producenci wykonawczy, Mindy Kaling, Ike Barinholtz i David Stassen, zapraszają na drugi sezon „Rozgrywającej”, w którym gra toczy się o jeszcze wyższą stawkę, rodzinne konflikty stają się jeszcze bardziej zażarte, a zarządzanie współczesnym sportowym imperium okazuje się jeszcze zabawniejsze.

Premiera: 23/4/2026



„Stranger Things: Opowieści z '85”



Witajcie z powrotem w Hawkins! Jest surowa zima 1985 roku, a w fantastycznym nowym serialu animowanym dobrze znani bohaterowie muszą stawić czoła nowym potworom i rozwikłać paranormalną zagadkę, przez którą mieszkańcy ich miasteczka nie mogą normalnie żyć.

Premiera: 23/4/2026



„Alfa”



Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.

Premiera: 24/4/2026



„Niespotykane męstwo”



Przez ponad dziesięć lat Rhodes poszukuje śladów syna zaginionego podczas akcji w Wietnamie. Po bezskutecznych próbach zdobycia jakichkolwiek informacji od rządu Rhodes bierze sprawy w swoje ręce. Z finansową pomocą teksańskiego króla ropy oraz pięcioma przyjaciółmi syna z wojennej fotografii Rhodes opracowuje śmiałą misję ratunkową. Po kilku tygodniach wyczerpujących treningów grupa weteranów wyrusza do Laosu. Wkrótce rozpocznie się ostatnia bitwa wietnamskiej wojny.

Premiera: 24/4/2026



„Truman Show”



Truman Burbank (Jim Carrey) mieszka w uroczym nadmorskim miasteczku i wiedzie przeciętne, raczej szczęśliwe życie u boku kochającej żony. To, co dla wielu byłoby nieziszczalnym marzeniem, Truman otrzymał bez specjalnego wysiłku. Właśnie - otrzymał, a nie zdobył, bowiem Truman jest gwiazdą telewizyjnego serialu emitowanego przez 24 godziny na dobę. O każdym jego kroku decyduje wszechwładny reżyser Christof (Ed Harris), od niego zależy nie tylko to, kogo Truman spotka na swej drodze, ale i to, czy danego dnia będzie świecić słońce. Ale nawet on nie przewidział, że wykreowany przez niego bohater zacznie domyślać się istnienia innego świata - spoza telewizyjnego studia.

