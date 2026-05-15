Te seriale mogą podbić platformę. Prime Video odsłania karty

Wśród nich znalazły się fantasy ze smokami, romantyczna komedia o podwójnym życiu rozwiedzionego ojca, ekranizacja bestsellerowych romansów i szpiegowska produkcja akcji z gwiazdorską obsadą.

Prime Video szykuje serial „Fourth Wing” i komedię romantyczną „Escorted”

Jedną z najgłośniejszych zapowiedzi podczas Amazon Upfronts w Nowym Jorku była serialowa adaptacja „Fourth Wing”, bestsellerowej powieści fantasy autorstwa Rebecci Yarros.

Produkcja opowie historię Violet Sorrengail, która z rozkazu matki trafia do brutalnego świata Basgiath War College. Bohaterka musi rywalizować z setkami kandydatów marzących o dołączeniu do elitarnego grona jeźdźców smoków królestwa Navarry.

Prime Video zamówiło także ośmioodcinkowy serial „Escorted”. Komedia romantyczna produkowana przez Warner Bros. Television będzie miała półgodzinny format. Gwiazdą projektu został Brett Goldstein, który odpowiada również za scenariusz oraz funkcję współshowrunnera razem z Brianem Gallivanem. Obaj pracowali wcześniej przy serialach „Shrinking” i „Happy Endings”.

Fabuła skupia się na rozwiedzionym ojcu z Manhattanu, który przypadkiem zaczyna pracować jako męski eskort. Twórcy zapowiadają historię łączącą humor z opowieścią o relacjach, sekretach i poszukiwaniu prawdziwej bliskości.

„Rose Hill” przeniesie bestsellerowe romanse na ekran

Kolejną nowością będzie „Rose Hill”, czyli adaptacja popularnej serii romansów autorstwa Elsie Silver. Serial opowie o relacjach mieszkańców górskiego miasteczka. W centrum wydarzeń znajdą się ranczer West Belmont oraz właściciel muzycznej wytwórni Ford Grant, określany jako „najgorętszy miliarder świata” według „Forbesa”. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy do miasta przyjeżdża gwiazda country-pop Skylar Stone.

Prime Video pokazało również pierwsze materiały z serialu akcji „Ride or Die” oraz ujawniło datę premiery. Ośmioodcinkowa produkcja zadebiutuje 15 lipca. Gwiazdami serialu są Octavia Spencer i Hannah Waddingham, które pełnią także funkcje producentek wykonawczych. W obsadzie znaleźli się również Bill Nighy, Ed Skrein, Sylvia Hoeks i Calam Lynch.

Fabuła skupia się na Debbie Claybourne i Judith Burton, najlepszych przyjaciółkach przekonanych, że wiedzą o sobie wszystko. Ich życie wywraca się do góry nogami, gdy okazuje się, że Judith jest międzynarodową zabójczynią. Po nieudanej misji kobiety ruszają w niebezpieczną ucieczkę przez Europę, ścigane przez policję, przestępców i płatnych zabójców.

