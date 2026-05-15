19 filmów, które natychmiast poprawiają humor. Idealne na gorszy dzień

Branżowy portal przygotował zestawienie produkcji, po których człowiek kończy seans w wyraźnie lepszym nastroju. Od musicalowych klasyków po romantyczne komedie i kultowe historie o dojrzewaniu. Bo świat bywa wystarczająco męczący także bez dodatkowego katowania się cierpienia na ekranie.

Filmy poprawiające nastrój. Klasyki, które nigdy się nie starzeją i słodkie nowości

W zestawieniu Rotten Tomatoes znalazły się produkcje, które od lat uchodzą za gwarancję dobrego humoru. Jednym z najwyżej ocenianych tytułów pozostaje „Deszczowa piosenka”, kultowy musical opowiadający o chaosie związanym z przejściem Hollywood z kina niemego do dźwiękowego.

Nie zabrakło też „Dużego” z Tomem Hanksem, który wciela się w chłopca nagle uwięzionego w ciele dorosłego mężczyzny. Film do dziś uchodzi za jedną z najbardziej uroczych komedii lat 80.Na liście pojawiła się również „Pani Doubtfire”, gdzie Robin Williams jako rozwiedziony ojciec przebierający się za nianię stworzył jedną ze swoich najbardziej pamiętnych ról.

Wśród współczesnych produkcji ogromne uznanie zdobył „Paddington 2”. Historia sympatycznego misia została doceniona przez surowych nieraz krytyków za humor, ciepło i familijny klimat. W zestawieniu nie mogło zabraknąć klasycznych komedii romantycznych. Wśród wyróżnionych tytułów znalazły się „Kiedy Harry poznał Sally”, „Dziennik Bridget Jones”, czy nieśmiertelna „Pretty Woman”. Wiele z tych filmów opiera się na dobrze znanych schematach, ale właśnie to daje widzom poczucie komfortu. Czasem człowiek nie potrzebuje fabularnej rewolucji. Wystarczy Hugh Grant patrzący lekko zakłopotanym wzrokiem i problem emocjonalny rozwiązany.

Podkreślmy tutaj, że filmy poprawiające nastrój nie zawsze muszą być wybitnymi dramatami czy przełomowymi dziełami kina. Czasem wystarczy dobra historia, charyzmatyczni bohaterowie i odrobina emocji, które pozwalają na chwilę uwierzyć, że wszystko jakoś się ułoży.

Najlepsze filmy na poprawę nastroju

„Deszczowa piosenka”



„Deszczowa piosenka” do dziś uchodzi za jedno z największych arcydzieł klasycznego Hollywood. Musical opowiada o rewolucji w przemyśle filmowym pod koniec lat 20., kiedy kino nieme zaczęło ustępować miejsca filmom dźwiękowym. Historia Dona Lockwooda i Liny Lamont zachwyca humorem, energią i legendarnymi scenami tanecznymi.



„Paddington 2”



„Paddington 2” to jedna z najlepiej ocenianych familijnych produkcji ostatnich lat. Sympatyczny miś mieszkający z rodziną Brownów próbuje zdobyć wyjątkowy prezent dla ukochanej cioci Lucy, ale kiedy cenna książka zostaje skradziona, rusza tropem złodzieja. Film zachwyca ciepłem, humorem i niezwykle uroczą atmosferą.



„Duży”



Tom Hanks stworzył w „Dużym” jedną ze swoich najbardziej pamiętnych ról. Film opowiada historię Josha Baskina, chłopca, który marzy o tym, by stać się dorosłym. Gdy jego życzenie nagle się spełnia, bohater odkrywa, że dorosłość niekoniecznie jest tak idealna, jak mu się wydawało.



„Rozważna i romantyczna”



Adaptacja powieści Jane Austen zachwyca klimatem, dialogami i znakomitymi rolami Emmy Thompson, Kate Winslet i Hugh Granta. Historia sióstr Dashwood pokazuje miłość, rodzinne problemy i życiowe rozczarowania w wyjątkowo eleganckim i wzruszającym stylu.



„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Steven Spielberg stworzył lekki i niezwykle stylowy film inspirowany prawdziwą historią Franka Abagnale’a Jr. Leonardo DiCaprio wciela się w genialnego oszusta podszywającego się pod lekarza, pilota i prawnika, podczas gdy agent FBI grany przez Toma Hanksa próbuje go schwytać.



„Był sobie chłopiec”



Hugh Grant gra bogatego londyńczyka, który tylko po to, by podrywać kolejne kobiety, udaje samotnego ojca. Wszystko zmienia się, gdy poznaje ekscentrycznego nastolatka Marcusa. Film łączy humor z bardzo ciepłą opowieścią o dojrzewaniu, przyjaźni i odpowiedzialności.



„Tootsie”



Dustin Hoffman wciela się w aktora, który nie mogąc znaleźć pracy, przebiera się za kobietę i zdobywa rolę w popularnej operze mydlanej. „Tootsie” do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych komedii Hollywood dzięki błyskotliwym dialogom i świetnej obsadzie.



„Amelia”



„Amelia” Jean-Pierre’a Jeuneta od lat zachwyca widzów swoim klimatem. Audrey Tautou gra młodą kobietę, która postanawia dyskretnie poprawiać życie ludzi wokół siebie. Film urzeka magią Paryża, humorem i niezwykłą wrażliwością.



„Kiedy Harry poznał Sally”



Billy Crystal i Meg Ryan stworzyli jeden z najbardziej kultowych ekranowych duetów. Film opowiada historię wieloletniej relacji dwojga przyjaciół, którzy próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kobieta i mężczyzna mogą naprawdę pozostać tylko przyjaciółmi.



„Śniadanie u Tiffany’ego”



Audrey Hepburn jako Holly Golightly stała się ikoną kina. Film oparty na powieści Trumana Capote’a opowiada o młodej kobiecie marzącej o luksusowym życiu i mężczyźnie, który próbuje odnaleźć własną drogę jako pisarz.



„Ja cię kocham, a ty śpisz”



Sandra Bullock gra samotną pracownicę transportu publicznego, która ratuje mężczyznę przed wypadkiem. Seria nieporozumień sprawia, że jego rodzina uznaje ją za narzeczoną poszkodowanego. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy bohaterka zakochuje się w jego bracie.



„Dziennik Bridget Jones”



Renée Zellweger stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek komedii romantycznych. Bridget Jones postanawia uporządkować swoje życie, prowadząc pamiętnik i próbując odnaleźć miłość, pewność siebie oraz odrobinę życiowego spokoju.



Diabeł ubiera się u Prady



Meryl Streep i Anne Hathaway błyszczą w historii młodej dziennikarki trafiającej do świata wielkiej mody. Film pokazuje kulisy pracy w prestiżowym magazynie i relację z bezwzględną redaktorką Mirandą Priestly.



Jennifer Grey jako Frances „Baby” Houseman w filmie „Dirty Dancing” (1987)



Historia Baby i Johnny’ego od dekad pozostaje jednym z najbardziej uwielbianych romansów w historii kina. Letni kurort, taniec i kultowa ścieżka dźwiękowa sprawiły, że „Dirty Dancing” stało się filmem pokoleniowym.



„Pani Doubtfire”



Robin Williams wciela się w ojca, który po rozwodzie przebiera się za starszą opiekunkę, by móc spędzać więcej czasu z dziećmi. Film do dziś zachwyca humorem, ale też wyjątkowo ciepłym spojrzeniem na rodzinne relacje.



„To właśnie miłość”



„To właśnie miłość” splata ze sobą historie wielu bohaterów próbujących odnaleźć szczęście i miłość w okresie świątecznym. W obsadzie znaleźli się m.in. Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth i Keira Knightley.



„Pretty woman”



Julia Roberts i Richard Gere stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 90. Film opowiada historię relacji bogatego biznesmena i prostytutki Vivian, których przypadkowe spotkanie zmienia życie obojga.



Mamma Mia!



Musical oparty na przebojach Abby przenosi widzów na słoneczną grecką wyspę. Amanda Seyfried, Meryl Streep i Pierce Brosnan bawią się konwencją, a film do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych muzycznych komedii ostatnich lat.



„Jedz, módl się, kochaj”



Julia Roberts gra kobietę, która po rozwodzie postanawia odnaleźć siebie podczas podróży przez Włochy, Indie i Bali. Film zachwyca pięknymi zdjęciami i spokojną atmosferą pełną refleksji o życiu i szczęściu.

