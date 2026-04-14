18 dobrych filmów kryminalnych w sieci. Tutaj tylko tytuły z ostatnich miesięcy!

Ostatnie miesiące na platformach streamingowych pokazują, że gatunek kryminału przeżywa prawdziwy renesans. W ofercie takich serwisów jak Netflix, HBO Max czy Prime Video znajdziemy dziś nie tylko klasyczne historie o policjantach i mordercach, ale też mroczne thrillery psychologiczne, gangsterskie opowieści i produkcje inspirowane prawdziwymi zbrodniami. Kryminał stał się jednym z najbardziej różnorodnych i popularnych gatunków — od widowiskowych hitów po kameralne, duszne historie o winie i obsesji. To lista tytułów, które w ostatnich miesiącach zrobiły najwięcej szumu.

Kryminały, które uzależniają – sprawdź, co obejrzeć na streamingach

„Gniew ojca”



Po tragicznej śmierci syna Caleb nie ma już nic do stracenia. Pogrążony w żałobie i naznaczony brutalną przeszłością, porywa chłopca, którego obwinia za stratę dziecka. Rozpoczyna się bezlitosny pościg - na czele z wpływowym politykiem, ojcem porwanego Ethana, który nie cofnie się przed niczym, by odzyskać syna.

(Canal+)



„Squad 36”



Paryż, czasy współczesne. Ze względu na sankcje Generalnego Inspektoratu Policji Narodowej Francji doświadczony policjant Antoine Cerda zostaje przeniesiony z elitarnej jednostki dochodzeniowo- interwencyjnej do brygady walki z przestępczością i odwraca się od swoich byłych towarzyszy i oddziału dowodzonego przez charyzmatycznego Samiego Belkaïma. 13 miesięcy później dwóch oficerów z jego dawnej jednostki zostaje zabitych w ciągu niecałych 24 godzin. Kiedy trzeci znika w tajemniczych okolicznościach, Antoine Cerda postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Jego dochodzenie ujawnią zażartą policyjną rywalizację i stawia go w sytuacji bez wyjścia.

(Netflix)



„Kalendarzowy zabójca”



Klara dziś zginie, chyba że zabije swojego męża. Kalendarzowy zabójca postawił ją przed niemożliwym wyborem. Jules zaczyna nocną zmianę w telefonicznym centrum wsparcia dla kobiet samotnie wracających do domu i odbiera telefon od Klary. Wkrótce staje się jej jedyną nadzieją na przeżycie i walczy z czasem, aby ją uratować. Film oparty na bestsellerowym niemieckim thrillerze Sebastiana Fitzeka.

(Prime Video)



„Godzina ciszy”



Bostoński detektyw (Joel Kinnaman) w wyniku wypadku na służbie częściowo traci słuch. Szesnaście miesięcy po tym wydarzeniu, pracując dla policji jako tłumacz języka migowego, razem ze swoim partnerem (Mark Strong) musi stawić czoła grupie skorumpowanych gliniarzy, których celem jest pozbycie się niesłyszącej świadkini pewnego morderstwa (Sandra Mae Frank).

(Canal+)



„Sprawa osobista”



Stéphanie, śledcza z IGPN, wydziału kontrolującego policję, otrzymuje kolejne rutynowe zgłoszenie. Sprawa związana z interwencją podczas ulicznych protestów, szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. Jeden niepasujący szczegół uruchamia lawinę wątpliwości, prowadząc bohaterkę w głąb systemu, który woli milczenie niż prawdę.

(Prime Video, Player, TVP VOD)



„Listy sycylijskie”



Po odsiedzeniu kilku lat w więzieniu za przestępstwa związane z mafią, Catello, długoletni polityk, stracił wszystko. Kiedy włoska Służba Bezpieczeństwa "przekonuje" go, by pomógł schwytać Matteo, ostatniego wielkiego bossa mafii, który wciąż jest na wolności, a którego Catello zna od dzieciństwa, dostrzega szansę na powrót do gry. Przebiegły człowiek o stu twarzach, niezmordowany iluzjonista, który zamienia prawdę w kłamstwo, a kłamstwo w prawdę, Catello rozpoczyna korespondencję z uciekającym przestępcą. To ryzykowna gra, bo mając do czynienia z jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie, zawsze będzie się podejmować ryzyko...

(Player)



„Desperat”



Tony Kiritsis wchodzi do biura prezesa firmy pożyczkowej i bierze go jako zakładnika. Strzelba połączona z jego własną szyją staje się śmiertelną pułapką bez wyjścia. Gdy negocjacje przeciągają się godzinami, a napięcie rośnie, okazuje się, że stawką jest nie tylko życie ofiary.

(Prime Video, TVP VOD)



„Fałszerz”



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

(Netflix)



„Księga luster”



Były detektyw wydziału zabójstw Roy Freeman (Russell Crowe), przechodząc nowatorską terapię choroby Alzheimera, w ramach ćwiczenia pamięci wraca do brutalnej sprawy z przeszłości, dotyczącej okrutnego morderstwa szanowanego profesora college'u, Josepha Wiedera (Marton Csokas). Oczekujący na wyrok śmierci więzień, którego przed dekadą aresztował Roy, zaczyna bowiem twierdzić, że jest niewinny. Zaintrygowany nowymi okolicznościami detektyw zwraca się do byłego partnera (Tommy Flanagan), aby pomógł mu w śledztwie. Sprawa przybiera jednak nieoczekiwany obrót, gdy na horyzoncie pojawia się magnetyczna i tajemnicza Laura Baines (Karen Gillan). Odkrywając kolejne, narosłe przez lata, warstwy kłamstw, Roy musi stawić czoła przerażającej rzeczywistości, która na zawsze odmieni jego życie.

(Canal+, Prime Video)



„Crime 101”



Równocześnie na przestępczej scenie pojawia się Orman (Barry Keoghan), bezwzględny konkurent, który nie ma żadnych zahamowań. W miarę jak zbliża się wart miliony napad, detektyw porucznik Lubesnik (Mark Ruffalo) niebezpiecznie zbliża się do złapania całej grupy przestępczej. Im ciaśniej zaciska się sieć intryg i nieufności, tym wyraźniej staje się jasne, że nikt nie wyjdzie z tej gry bez szwanku.

(Prime Video)



„Łup”



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

(Netflix)



„Peaky Blinders: Nieśmiertelny”



Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.

(Netflix)



„MaXXXine”



Do Hollywood lat 80. przyjeżdża gwiazda filmów dla dorosłych, Maxine Minx. Maxine marzy, że w końcu uda się jej osiągnąć wielki sukces w Los Angeles. Ale w mieście tajemniczy morderca prześladuje gwiazdy Hollywood. Jego przestępstwa grożą ujawnieniem złowrogiej przeszłości Maxine.

(Canal+)



„Napad”



Początek lat 90., wydalony ze służby funkcjonariusz policji, grany przez Olafa Lubaszenkę, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy brutalnego napadu na jeden z warszawskich banków. Wspólnie z młodą policjantką przydzieloną do sprawy, detektyw musi działać szybko - zainteresowanie mediów napadem nie jest na rękę nowej władzy. Śledztwo prowadzi do grupy trzech przyjaciół, którym przewodzi zdesperowany młody ochroniarz, w którego rolę wciela się Jędrzej Hycnar.

(Netflix)



„Złodziej z przypadku”



Hank Thompson (nominowany do Oscara Austin Butler) w liceum był znakomitym zawodnikiem baseballu. Niestety nie może już grać, ale wszystko inne układa się w jego życiu dobrze. Ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo. Pewnego dnia sąsiad, Russ (Matt Smith) prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kotem. Nagle Hank na swojej drodze spotyka ekipę groźnych gangsterów. Wszyscy chcą go dorwać, ale Hank nie ma pojęcia dlaczego. Musi użyć całego swojego sprytu, aby pozostać przy życiu wystarczająco długo, aby dowiedzieć się o co chodzi...

(HBO Max)



„Nasienie świętej figi”



Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza się, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

(TVP VOD, Player, Polsat Box Go)



„Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«”



Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!

(Netflix)



„Jedna bitwa po drugiej”



Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z z jego skomplikowaną przeszłością.

