5-odcinkowa szwedzka perełka Netfliksa. To idealny moment na jej nadrobienie

Przy tak wielu serialach kryminalnych, które ostatnio pojawiają się na platformach streamingowych, ta szwedzka perełka znacząco się wyróżnia. A teraz doczekamy się jej kolejnego sezonu, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji – nadróbcie ten seans.

Szwedzka kryminalna perełka Netfliksa. 5 mocnych odcinków

Oparty na powieściach Viveki Sten „Hidden in Snow” i „Hidden in the Shadows”, pięcioodcinkowy serial „Morderstwa w Åre” z 2025 roku opowiada historię Hanny Ahlander (Carla Sehn),zawieszonej w pracy i porzuconej przez partnera sztokholmskiej policjantki, która przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?

„Morderstwa w Åre”, choć fabułę zbudowaną mają na znanych schematach, są bardzo popularne także w Polsce. Widzowie chwalą klimat serialu, pisząc wprost, że jest to typowy skandynawski kryminał, który przypadnie do gustu wszystkim fanom tego gatunku.

„Piękne śnieżne plenery, uroczy klimat skandynawskiej codzienności)w tym obyczajowości) i języka oraz – typowo – harda za wszelką cenę babka”; „Jak większość nordyckich kryminałów, trzyma napięcie i daje trochę mrocznego oblicza każdej osoby”; „Typowy skandynawski kryminał. Ciemno, zimno, mrocznie i brutalnie” – piszą.

Serial został oficjalnie przedłużony przez Netflix na drugi sezon, a produkcja rozpoczęła się na początku 2026 roku. Popularny szwedzki dramat kryminalny powróci do górskiego miasteczka Åre, aby śledzić losy Hanny Ahlander i Daniela Lindskoga, którzy badają dwie nowe sprawy. Premiera drugiej odsłony zaplanowana jest na 2026 rok.

