Opole 2026 wystartowało z hukiem. Tyle kosztują bilety na wielkie koncerty

Ruszyła sprzedaż biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Cztery dni koncertów, jubileuszy i konkursów ponownie przyciągną do opolskiego amfiteatru największe nazwiska polskiej sceny muzycznej.

Opole 2026. Ruszyła sprzedaż biletów

Organizatorzy ujawnili już harmonogram wydarzenia, listę pierwszych artystów oraz ceny wejściówek. Jak co roku szykuje się mieszanka legend, telewizyjnych gwiazd i debiutantów walczących o swoje pięć minut.

KFPP w Opolu odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2026 roku. Sprzedaż biletów prowadzi Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, a wejściówki można kupić za pośrednictwem strony bilety.tvp.pl. Organizatorzy poinformowali, że ceny biletów startują od 100 zł. Tegoroczną nowością są w pełni numerowane miejsca w amfiteatrze, co dla wielu widzów może oznaczać koniec corocznych wyścigów o „ten lepszy kawałek krzesełka”.

Za artystyczny kształt festiwalu odpowiada Marek Sierocki, scenografię przygotowuje Giorgos Stylianou-Matsis, kierownikiem muzycznym został Zygmunt Kukla, a producentką wydarzenia Barbara Wróbel. Artystom towarzyszyć będą Orkiestra Kukla Band oraz Orkiestra Polskiego Radia.

„Debiuty” i „Premiery”. Kto wystąpi na festiwalu w Opolu?

Festiwal tradycyjnie rozpocznie koncert „Debiuty”, zaplanowany na czwartek 4 czerwca. W konkursie pojawi się dziesięcioro młodych wykonawców, w tym zwyciężczynie programu „Szansa na sukces. Opole 2026” – Małgorzata Boć i Maja Oleśków.

Na scenie tego dnia zobaczymy także m.in. Dodę, Natalię Szroeder, Annę Marię Jopek, Kamila Bednarka, Sławka Uniatowskiego oraz Natalię Przybysz. Nie zabraknie SuperJedynek, choć tu pełny line-up TVP ma dopiero ogłosić.

Piątek upłynie pod znakiem koncertu „Premiery”. W konkursie wystąpią m.in. Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Vix.N, Poparzeni Kawą Trzy, Darya i Fabijański orazKrzysztof Iwaneczko. W wydarzeniu specjalnym pojawią się Justyna Steczkowska, Ania Iwanek i Katarzyna Żak.

Do Opola wracają raperzy. Tego samego dnia zaplanowano również koncert „Hip-hop. Jeden po drugim”. Na scenie mają pojawić się m.in. Vienio, donGURALesko, Łona, Eldo, Grammatik, Molesta Ewenement i Sarius.

Jubileusze i wielki finał Opola 2026. Doda, Alicja Szemplińska i jubileusz Lady Pank

Sobota przyniesie jubileusz Bogdana Olewicza pod hasłem „Autobiografia”. W koncercie udział zapowiedzieli już Doda, Kuba Badach, Alicja Szemplińska i Kamil Bednarek. Organizatorzy zapewniają, że kolejne nazwiska zostaną ujawnione wkrótce. Jednym z najmocniejszych punktów sobotniego programu ma być również jubileusz kabaretu Neo-Nówka.

Finał festiwalu odbędzie się w niedzielę 7 czerwca. Tego dnia publiczność zobaczy jubileusz 45-lecia zespołu Lady Pank. Na scenie pojawią się Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz.

Wieczór zamknie koncert „Kiedy mnie już nie będzie… W hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej”. Wystąpią m.in. Alicja Szemplińska, Natalia Szroeder, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski, Ewa Błaszczyk, Katarzyna Żak i Wiktor Zborowski.

