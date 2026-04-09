Perełka od twórcy „Reniferka”. Ten nowy serial HBO Max wstrząśnie widzami

Relacje rodzinne potrafią być skomplikowane, a ten serial to potwierdza z wybuchową energią. „Półbrat” zapowiada się na historię, która zamiast łagodzić napięcia, konsekwentnie je podkręca.

„Półbrat” – mroczna opowieść o braterstwie

Za projektem stoi Richard Gadd, twórca głośnych produkcji jak „Reniferek” i „Against the Law”. Tym razem wraca z sześcioodcinkowym miniserialem, który zamiast komfortu oferuje emocjonalny ciężar.

Fabuła skupia się na Niallu i Rubenie – mężczyznach, których łączy coś więcej niż zwykła znajomość, choć nie są braćmi z krwi. W młodości byli nierozłączni, tworząc relację, która była jednocześnie ich siłą i największym problemem.

Po trzech dekadach Ruben niespodziewanie pojawia się na ślubie Nialla. Już od pierwszych chwil coś jest nie tak. Zachowuje się podejrzanie, jakby balansował na granicy załamania.

To spotkanie staje się początkiem wydarzeń, które szybko wymykają się spod kontroli. Przemoc narasta, a historia przenosi widzów w podróż obejmującą cztery dekady – od lat 80. aż po współczesność.

Nowy serial HBO Max. Historia o lojalności, zdradzie i przemocy

„Półbrat” to nie jest serial, który próbuje kogokolwiek oszczędzać. Twórcy skupiają się na kruchości relacji, szczególnie tych najbliższych. To opowieść o dwóch złamanych mężczyznach, o braterstwie, które potrafi być zarówno schronieniem, jak i źródłem destrukcji. I o tym, że rozpad takich więzi boli najbardziej.

Na ekranie, obok Richard Gadd, pojawiają się m.in. Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson czy Neve McIntosh. Za reżyserię odpowiadają Alexandra Brodski oraz Eshref Reybrouck, a produkcja powstała we współpracy kilku dużych graczy, w tym BBC i HBO.

Premiera już w kwietniu

Pierwszy odcinek trafi na HBO Max już 24 kwietnia. Całość zamknie się w sześciu odcinkach, co sugeruje zwartą, intensywną historię bez zbędnych dłużyzn.

Trailer zapowiada jedno: to nie będzie łatwa opowieść. Raczej taka, która zostawia ślad na dłużej.

