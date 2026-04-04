30 filmów na HBO Max, które trzeba obejrzeć. Perełki na weekend

Niektóre z tych filmów po cichu wpadły na platformę i nawet nie zdążyły zrobić wokół siebie większego szumu, a zdecydowanie zasługują na uwagę. Inne to sprawdzone hity, które aż proszą się o powrót podczas leniwego weekendu. Jeśli więc szukasz czegoś, co umili ci wieczór na kanapie – niezależnie od tego, czy masz ochotę na emocjonujący thriller, wzruszający dramat czy mocny kryminał – ta lista pomoże szybko znaleźć idealny tytuł na HBO Max.

Najlepsze filmy na HBO Max. 30 perełek serwisu na weekend

„Odruch serca”



Adaptacja autobiograficznej sztuki Larry'ego Kramera, opowiadającej o początkach epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork, początek lat osiemdziesiątych. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje na temat tajemniczego wirusa, który sieje spustoszenie wśród społeczności LGBT. W gronie aktywistów działających na rzecz zwalczania wirusa, nazwanego przez naukowców HIV, szczególne miejsce zajmuje pisarz Ned Weeks (Mark Ruffalo). Jego celem jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat choroby, ale przede wszystkim zmiana postrzegania zarażonych nią osób. Działania Weeksa wzbudzają kontrowersje i prowadzą do konfliktu z rodziną i przyjaciółmi.



„Holland”



W tym nieprzewidywalnym thrillerze Nicole Kidman wciela się w rolę skrupulatnej Nancy Vandergroot, nauczycielki i gospodyni domowej, której idealne życie z mężem i synem w wypełnionym tulipanami Holland w stanie Michigan zmienia się w pokręconą opowieść. Nancy i jej przyjaciel zaczynają podejrzewać, że w ich życiu kryje się tajemnica, po czym odkrywają, że nic nie jest tym, czym się wydaje.



„The Order: Ciche braterstwo”



Zainspirowany szokująco prawdziwymi wydarzeniami „The Order: Ciche braterstwo” to trzymający w napięciu thriller z Jude'em Lawem w roli wytrawnego agenta FBI Terry'ego Huska, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego.



„Słodki przekręt”



Oto historia osadzonego w więzieniu Barona (Keery), który dogaduje się z kolegą z celi Otisem (Hodge), mężczyzną o długiej historii ucieczek. Otis opracowuje plan, zaś Baron wspomina, jak poznał Marmoladę (Morrone), miłość swojego życia, i jak narodził się ich plan w stylu Bonnie i Clyde'a, aby obrabować bank, sfinansować leczenie chorej matki i zapewnić obojgu życie, o którym zawsze marzyli.



„Wielka, odważna, piękna podróż”



Sarah (Margot Robbie) i David (Colin Farrell) to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w Wielką, Odważną, Piękną Podróż – zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia… i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość.



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Jest początek lat siedemdziesiątych, a Ron Stallworth (John David Washington) jest pierwszym czarnoskórym detektywem, który służy w Departamencie Policji w Colorado Springs. Zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko, Stallworth odważnie decyduje się na niebezpieczną misję: infiltracje Ku Klux Klanu. Razem z kolegą Flipem Zimmermanem (Adam Driver) tworzą grupę, której udało się przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu. Udowodnili rasistowskie działania organizacji, uniemożliwili dokonanie zamachu, w którym mieli zginąć ludzie.



„Challengers”



Wizjonerski twórca Luca Guadagnino przedstawia „Challengers” z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist – „West Side Story”) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O'Connor – „The Crown”) – jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.



„Mickey 17”



Nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżyser filmu "Parasite", Bong Joon Ho, przedstawia swój następny przełomowy film pod tytułem Mickey 17. Niezapowiadający się na bohatera Mickey Barnes (Robert Pattinson) nieoczekiwanie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Mickey musi umrzeć, żeby zarobić.



„Jack, jakiego nie znacie”



W 1990 roku Dr Jack Kevorkian (Al Pacino) – zaszokował świat rzucając wyzwanie przeciwnikom eutanazji i dokonując pierwszego wspomaganego samobójstwa przy pomocy skonstruowanej przez siebie „Maszyny Miłosierdzia”. „Jack, jakiego nie znacie” to opowieść o obsesji człowieka, który sprzeciwia się regułom, według których żyjemy i umieramy.



„Queer”



1950 rok. William Lee, około pięćdziesięcioletni amerykański ekspat żyjący w Meksyku, spędza dni niemal całkowicie w samotności, z wyjątkiem kilku kontaktów z innymi członkami małej amerykańskiej społeczności. Jego spotkanie z Eugene'em Allertonem, nowym w mieście, młodym studentem, po raz pierwszy pokazuje mu, że być może w końcu możliwe będzie nawiązanie intymnej więzi.



„Na samą myśl o tobie”



Na podstawie uznanej powieści o współczesnej miłości o tym samym tytule, „Na samą myśl o Tobie" opowiada o Solène (Anne Hathaway), 40-letniej samotnej mamie, która wdaje się w zaskakujący romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (Nicholas Galitzine), głównym wokalistą August Moon – najpopularniejszego boysbandu na świecie.



„Rodzaje życzliwości”



Na obraz składają się trzy pozornie odrębne nowele filmowe połączone – choć nie jedynie – osobami aktorów powracających w nowych wcieleniach. Odarty z godności menedżer próbuje wyrwać się z korporacyjnego ślepego posłuszeństwa szefowi, żona policjanta – ocalała z katastrofy biolożka – chce odbudować relację z mężem kwestionującym jej powrót, a członkini sekty ma za zadanie znaleźć osobę o mocy wskrzeszania zmarłych. Najnowszy obraz Yorgosa Lanthimosa, wypełniony humorem i absurdem, można odczytywać na wielu poziomach – jednym z nich jest ludzka bezradność w obliczu przypadku i przeznaczenia.



„Ona”



Niezwykła historia miłosna, samotny pisarz – Theodore (Joaquin Phoenix) kupuje nowy system operacyjny, który jest tak zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby użytkownika. Między nim, a jego systemem operacyjnym rozwija się romans... Ta nieprawdopodobna opowieść pokazuje jak wielki wpływ może mieć na nas nowoczesna technologia.



„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Nikt”



Hutch jest na pozór zwyczajnym, spokojnym facetem, takim, który w obliczu napadu zrobi wszystko, aby uniknąć przemocy. W rzeczywistości cały czas powściąga swoją prawdziwą naturę – ale ta już niebawem objawi się przy akompaniamencie gruchotu kości i rozprysków krwi. Ilya Naishuller, twórca „Hardcore Henry’ego”, zaprasza na kolejną hardcore’ową produkcję. W głównej roli – Bob Odenkirk.



„Road House”



W tym pełnym adrenaliny remake'u kultowego klasyka z lat 80-tych "Wykidajło", były zawodnik UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) podejmuje pracę jako bramkarz w barze na Florydzie i odkrywa, że to tylko z pozoru rajskie miejsce.



„Priscilla”



Kiedy młodziutka Priscilla Beaulieu spotyka Elvisa Presleya, on jest już gwiazdą rock-and-rolla. W ich niewielu wspólnych chwilach staje się dla niej kimś zupełnie nieoczekiwanym: pierwszą wielką miłością, sprzymierzeńcem w samotności i wrażliwym najlepszym przyjacielem. Jednak z czasem jej życie przypudrowane i przykryte toną różu i brokatu zmienia się w złotą klatkę.



„The Last Showgirl”



Shelley (Pamela Anderson) od trzech dekad występuje jako tancerka w rozbieranej rewii w Las Vegas. Swoją pracę traktuje nie tylko jako formę rozrywki dla masowego odbiorcy, ale przede wszystkim sztukę, korzeniami sięgającą do najlepszych wzorców francuskiej burleski. Choć osiągnęła mistrzostwo w swoim fachu, prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszym, „wizualnie apetyczniejszym” pokoleniem. Shelley staje więc przed dylematem: co zrobić dalej ze swoim życiem, skoro jej największy atut – ciało – przestało być atrakcyjne?



„Blue Valentine”



Cindy i Dean to para z kilkuletnim stażem. Wspólnie wychowują córkę, jednak ich związek przeżywa poważny kryzys. Na zmianę pokazywane są sceny z początku ich związku, pełne zalotów i nadziei, i sceny z czasu kryzysu, w których Cindy i Dean oddalają się od siebie coraz bardziej... Para próbuje za wszelką cenę obudzić w sobie wiarę. Chcą wskrzesić lata młodości, w których byli w sobie zakochani na zabój. Czy Cindy i Dean uratują swój związek?



„Na złej drodze”



Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.



„Jackie Brown”



Stewardessa mieszkająca w Kalifornii przewozi nielegalnie pieniądze z Meksyku do Los Angeles – i dostarcza je handlarzowi broni, który współpracuje z gangsterami. Dwaj agenci FBI wpadają na trop jej działalności, żądają posłuszeństwa i współpracy. Ona próbuje ich przechytrzyć.



„Czas mroku”



W pierwszych dniach II wojny światowej, gdy Francja chyli się ku upadkowi, Wielka Brytania stoi przed widmem rychłego najazdu wojsk niemieckich. Gdy armia nazistów wydaje się niepowstrzymana, a na plażach Dunkierki stacjonują wojska alianckie, przyszłość Europy Wschodniej jest w rękach nowo wybranego premiera Wielkiej Brytanii – Winstona Churchilla (nominowany od Oscara Gary Oldman). Manewrując między politycznymi rywalami, musi dokonać ostatecznej decyzji: negocjować z Hitlerem i ocalić naród brytyjski przed przerażającymi skutkami wojny albo wezwać lud do walki, narażając na niespotykane dotąd niebezpieczeństwo.



„Charlie”



Nastoletni Charlie (Logan Lerman) jest uczniem pierwszej klasy liceum w Pittsburgu. Nieśmiały i wyobcowany outsider nie ma lekko w nowym środowisku. Nie pasuje do żadnej grupy, a jego niekonwencjonalne poglądy nie ułatwiają mu procesu dopasowywania się do innych. Pierwsze miłosne doświadczenia, samobójstwo przyjaciela, relacje w rodzinie, narkotyki – z tym wszystkim Charlie zmaga się samotnie, aż do chwili, kiedy jego inteligencję i wrażliwość zauważają Sam (Emma Watson) i Patrick (Ezra Miller).



„Manchester by the Sea”



Po śmierci Joe'go (Kyle Chandler), starszego brata, Lee Chandler (Casey Affleck), zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad swoim synem Patrickiem (Lucas Hedges), wraca w rodzinne okolice. Lee rzuca wszystko i przenosi się do Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły, że rozstał się z żoną – Randi (Michelle Williams) i opuścił miasteczko, w którym wyrastał.



„Grindhouse: Death Proof”



Dla najpopularniejszej didżejki w Austin, Jungle Julii (Sydney Tamiia Poitier), oraz jej dwóch przyjaciółek Shanny (Jordan Ladd) i Arlene (Vanessa Ferlito) noc jest najlepszą okazją, by porządnie się zabawić. Cała trójka wyrusza więc z Guero do teksaskiego Chili Parlor. Ich wyprawa nie pozostaje niezauważona. W ślad za dziewczynami potajemnie udaje się Stuntman Mike (Kurt Russell), facet, który lubi seks, alkohol i ostrą jazdę, ale przede wszystkim kocha zabijać. Zwłaszcza młode, seksowne dziewczyny, na które działa jak magnes. On i jego diaboliczny samochód są postrachem każdego miasta, w którym się pojawiają.



„Phil Spector”



Phil Spector, muzyk i producent, zostaje oskarżony o zabicie młodej aktorki, Lany Clarkson. W sądzie broni go Linda Kenney Baden.



„Opowieść”



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.



„Bernard i Doris”



Dziedziczka ogromnej fortuny Doris Duke (Susan Sarandon), od najmłodszych lat przyzwyczajona do luksusu, wszystkich traktuje z góry. Jest wyniosłą, zepsutą egocentryczką, której bogactwo do reszty przewróciło w głowie. W przeszłości wielokrotnie oszukana przez mężczyzn, teraz samotna i chora, zaufaniem darzy jedynie swojego kamerdynera Bernarda Lafferty'ego (Ralph Fiennes), uzależnionego od alkoholu geja. Wraz z upływem czasu zaczyna ich łączyć coraz większa zażyłość, wręcz przyjaźń. Ale czy intencje Bernarda są na pewno szczere?



„Sokół z masłem orzechowym”



Zak jest wyjątkowym chłopakiem i zrobi wszystko, by spełnić swoje niezwykłe marzenie – chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Na swojej drodze przypadkiem spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka o wielkim sercu, który decyduje się mu pomóc.

