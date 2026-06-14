67 lat Władysława Pasikowskiego! Te filmy zna każdy Polak. Numer 1. to legenda

Władysław Pasikowski stworzył produkcje, które na stałe weszły do popkultury, a dialogi z jego filmów do dziś funkcjonują w codziennym języku. Z okazji 67. urodzin reżysera przypominamy najważniejsze tytuły z jego imponującego dorobku.

Władysław Pasikowski – twórca, który zmienił polskie kino

14 czerwca Władysław Pasikowski świętuje 67. urodziny. Choć od jego pełnometrażowego debiutu minęło już ponad 30 lat, reżyser wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych twórców polskiego kina. Specjalista od mocnych historii, wyrazistych bohaterów i kina pełnego emocji stworzył dzieła, które dla wielu widzów mają dziś status kultowych.

Od „Krolla”, przez legendarną serię „Psy”, po „Pokłosie”, „Jack Stronga”, serial „Glina” czy wojennego „Kuriera” – filmografia Pasikowskiego to opowieść o Polsce, jej przemianach, bohaterach i demonach przeszłości. Oto produkcje, które najlepiej pokazują skalę jego talentu.

Top 10 wybranych filmów Władysława Pasikowskiego

„Psy” (1992)



Bez tego tytułu trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek zestawienie twórczości Pasikowskiego. „Psy” z 1992 roku opowiadają o byłych funkcjonariuszach służb bezpieczeństwa odnajdujących się w nowej rzeczywistości po przemianach ustrojowych.

Franz Maurer, brawurowo zagrany przez Bogusława Lindę, stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci polskiego kina. Film zachwycił widzów ostrymi dialogami, niepowtarzalnym klimatem i bezlitosnym portretem czasów transformacji.



„Kroll” (1991)



W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie reżyser przedstawił historię Marcina Krolla, młodego żołnierza, który po osobistym dramacie decyduje się na dezercję. W ślad za nim ruszają porucznik Arek i kapral Wiaderny.

„Kroll” szybko zwrócił uwagę krytyków i widzów. Mroczna atmosfera, znakomite zdjęcia Pawła Edelmana oraz muzyka Michała Lorenca sprawiły, że film do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych debiutów w historii polskiego kina po 1989 roku.



„Glina” (serial, 2013–2014)



Choć wielu widzów kojarzy Pasikowskiego przede wszystkim z filmami, ogromne uznanie przyniósł mu także serial „Glina”.

Produkcja z Jerzym Radziwiłowiczem i Maciejem Stuhrem pokazała, że polski kryminał może wyglądać jak wysokobudżetowy thriller kinowy. Mroczne śledztwa, niejednoznaczni bohaterowie i gęsta atmosfera sprawiły, że serial do dziś pozostaje jednym z najwyżej ocenianych polskich kryminałów.



„Psy 3: W imię zasad” (2020)



Po latach Franz Maurer ponownie pojawił się na ekranie. Trzecia część kultowej serii wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów i pozwoliła spotkać bohaterów, którzy przez dekady byli symbolem polskiego kina sensacyjnego.

Choć film wywołał mieszane reakcje, wielu fanów uznało go za ważne domknięcie historii jednej z najbardziej legendarnych postaci rodzimej kinematografii.



„Pokłosie” (2012)



Po dłuższej przerwie Pasikowski wrócił z produkcją, która stała się jednym z najgłośniejszych polskich filmów XXI wieku.

Historia dwóch braci odkrywających tajemnice swojej rodzinnej miejscowości wzbudziła ogromne emocje i podzieliła opinię publiczną. Niezależnie od ocen, „Pokłosie” pokazało, że reżyser nie boi się trudnych tematów i nadal potrafi prowokować do dyskusji.



„Jack Strong” (2014)



W 2014 roku Pasikowski sięgnął po jedną z najbardziej fascynujących postaci współczesnej historii Polski. „Jack Strong” opowiada o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, który przekazywał tajne informacje Amerykanom.

Film łączy tempo rasowego thrillera szpiegowskiego z historyczną opowieścią o człowieku uwikłanym w wielką politykę. Dla wielu widzów pozostaje jedną z najlepszych polskich produkcji sensacyjnych ostatnich lat.



„Słodko-Gorzki” (1996)



Ten mniej oczywisty tytuł w dorobku reżysera skupia się na problemach młodych ludzi, ich emocjach i doświadczeniach związanych z wchodzeniem w dorosłość.

Film wywoływał skrajne reakcje, jednak z czasem zyskał grono wiernych fanów. Dużą rolę odegrała także muzyka Tomka Lipińskiego oraz obsada, która przyciągała uwagę młodej publiczności.



„Operacja Samum” (1999)



W centrum historii znajduje się były agent wywiadu Józef Mayer, który wyrusza do Iraku, by ratować swojego syna.

Pasikowski połączył sensacyjne kino akcji z polityczną intrygą i osobistym dramatem bohatera. Efektem była jedna z najpopularniejszych polskich produkcji końca lat 90.



„Demony wojny według Goi” (1998)



Reżyser zmierzył się także z tematyką konfliktów zbrojnych. W filmie śledzimy losy polskiego oddziału wysłanego do Bośni, który podejmuje niebezpieczną misję ratunkową.

Produkcja wyróżnia się dynamiczną realizacją, efektownymi scenami akcji i mocnymi kreacjami aktorskimi, na czele z Bogusławem Lindą.



„Reich” (2001)



Dwaj zawodowi zabójcy związani z niemiecką mafią trafiają nad Bałtyk, gdzie biznes szybko zaczyna mieszać się z emocjami.

Choć „Reich” nie należy do najbardziej cenionych dzieł Pasikowskiego, wielu widzów do dziś docenia jego klimat, charakterystycznych bohaterów i widowiskowy finał. Czytaj też:

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