Polski serial, który rozwalił nam głowy. „Pozamiatali”, „Rewelacja” – pisali widzowie

Ma na swoim koncie dwa Orły (2018 i 2020 rok) i Telekamerę (2021 rok). Pojawiał się w światowych zestawieniach najlepszych na świecie, w tym w 2022 roku na 15. miejscu na liście 50 najlepszych seriali międzynarodowych brytyjskiego tygodnika „The Sunday Times”, wśród takich hitów jak „Gomorra” czy „Squid Game”. Ale jednak przede wszystkim od lat nie traci publiki i zachwycają się nim nowe pokolenia.

Michał Gazda („Znachor”, „Napad”, „Odwróceni”), Kasia Adamik („Bez tajemnic”, „Pokot”), Jan P. Matuszyński („Ostatnia rodzina”, „Żeby nie było śladów”), Olga Chajdas („Imago”, „1983”) – oto wybitni polscy twórcy, którzy reżyserowali tę serialową polską perełkę. Serial „Wataha” miał premierę w 2014 roku i doczekał się trzech sezonów, które się nie starzeją. Zachwyceni widzowie wciąż piszą o nim w sieci:

„Czy jest lepszy polski serial? Realizacja na topowym poziomie”; „Prawdopodobnie jeden z najlepszych polskich seriali”; „Lichota powinien za tę rolę dostać wszelkie możliwe nagrody. Klimat, muzyka, zdjęcia i fabuła. Zwłaszcza w 3. sezonie, który jest na europejskim poziomie”; „Rewelacja”; „Nie spodziewałam się, że może powstać tak dobry rodzimy serial”; „No dobra... po trzecim sezonie pozamiatali”; „Strasznie wciągający, aż chciałoby się rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady”.

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Serial „Wataha” rozpoczyna się od zamachu bombowego, w którym giną oficerowie jednej z jednostek straży granicznej w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani również jego przełożeni. Akcja drugiego sezonu, który miał premierę w 2017 roku, rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach pierwszej odsłony. Pogranicze nadal jest niespokojne, a do tego dochodzi do makabrycznej zbrodni. W trzecim sezonie Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce.

Główną rolę w serialu gra Leszek Lichota, a obok niego na ekranie pojawiają się między innymi Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Bartłomiej Topa czy Marian Dziędziel.

Wszystkie trzy sezony serialu „Wataha” obejrzycie na platformie HBO Max.

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